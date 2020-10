A kereskedők is komoly szerepet vállalnak a folyamatos áramellátás biztosításában

„Ahhoz, hogy a villamos energia minden időpontban és minden szükséges helyen rendelkezésre álljon, az energetikai rendszer számos szereplőjének összehangolt munkája szükséges. E sokszereplős és szerteágazó láncban komoly ellátásbiztonsági feladat hárul a kereskedőkre is” – mondta lapunknak Czinege Kornél, az MVM Csoport villamosenergia-nagykereskedő vállalata, az MVM Partner Zrt. vezérigazgatója.

Nemrégiben jelentős átszervezések zajlottak az MVM Csoporton belül. Mennyiben és hogyan érintette ez az MVM Partner Zrt. tevékenységét?

Az MVM Partner Zrt. történetében jelentős változást jelent, hogy társaságunk április 1-től az MVM Csoport egyedüli villamosenergia-nagykereskedőjévé vált, amivel párhuzamosan a korábbi kiskereskedelmi tevékenységeink a csoport más specializált tagvállalataiban folytatódnak. A változások a nemzeti energetikai holdingon belüli profiltisztítási, optimalizációs törekvések részeként zajlottak.

Mivel foglalkozik pontosan egy villamosenergia-nagykereskedő?

Az MVM Csoport tevékenysége mára az energetikai értéklánc teljes vertikumát lefedi, a termeléstől a nagy- és kiskereskedelmen át a lakosság ellátásáig. A villamos energia piacán a nagykereskedő alapvetően a termelőktől és az energiapiacról vásárolja meg az áramot, illetve különböző energiapiaci ügyletekkel igyekszik a legoptimálisabb energiamixet összeállítani, optimalizálva portfóliója értékét. Mindez azt jelenti, hogy a villamos energia mellett számos más termék piacán is jelen vagyunk, legyen szó akár a széndioxid-kvóták, a szén, de például a zöld áram származási garanciáinak területéről. E termékek piacai azért érdekesek számunkra, mert mind szorosan kapcsolódnak a villamos energia árához, jelentősen képesek befolyásolni azt. Az ilyen széleskörű termékportfólió az, amely képes biztosítani a hatékony villamosenergia-nagykereskedelmi tevékenységet. Az ország egyik legnagyobb mérlegköréért vagyunk felelősek, értékesítünk a kiskereskedőnek, és ellátjuk a főként lakossági ügyfeleket kiszolgáló egyetemes szolgáltatókat is. Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet tudjuk kihozni a mindenkori portfóliónkból, Európa 16 országában kereskedünk, és éves szinten tízezres nagyságrendben kötünk kereskedelmi ügyleteket.

Mérlegkörfelelősként milyen feladat hárul az MVM Partnerre? Mit jelent ez a gyakorlatban?

A villamos energia természetéből adódik, hogy a rendszerbe mindig annyi áramnak kell bekerülnie, mint amennyit éppen fogyasztanak belőle, tehát egyensúlyban kell lennie a termelésnek és a fogyasztásnak. A mérlegkör egy virtuális egység, amelyben leegyszerűsítve erőművek és fogyasztók szerepelnek, gyakorlatilag kicsiben leképezi a nagy villamosenergia-rendszer működését, ahol a mérlegkörfelelős feladata az, hogy a rendszerirányító MAVIR ZRt. felé minél inkább kiegyensúlyozott menetrendet biztosítson.

Ez a pozíció komoly felkészültséget és folyamatos tervezési tevékenységet igényel. Különösképpen, hogy az elmúlt időszakban a megújuló energia, ezen belül is a szélerőművek és a napelemek időjárásfüggő termelése egyre nagyobb mértékű, éppen ezért a korábbinál nagyobb hangsúlyt fektetünk erre a területre is, mérlegkörünkben is jelentős kapacitással képviselteti magát ez a szektor.

Mi történik például, ha kiesik egy nagyobb termelő, hogyan biztosítható ekkor a zavartalan ellátás?

Amennyiben nem várt módon kiesik egy hazai termelő (erőmű), vagy csak a tervezettnél kevesebbet tud termelni az adott időszakban, akkor a rendszerirányító az általa ilyen helyzetekre is lekötött kapacitások segítségével azonnal lép: utasít más termelő egységeket a villamosenergia-termelés növelésére. De a kiesésben érintett erőműnek és kereskedőnek szintén érdeke, hogy minél hamarabb piaci alapon tudja pótolni a kieső termelést, mert a MAVIR által behívott tartalékkapacitások meglehetősen drágák. A nagykereskedő ilyenkor saját szerződött termelői portfólióján belülről is megpróbálhatja pótolni a kieső mennyiségeket, vagy körbenéz a piacon, hogy van-e elérhető villamos energia, és aztán gazdasági alapon dönt: a kedvezőbb árú alternatívát választja. Tehát egy nagykereskedő még ilyen helyzetben is a költségek csökkentését segíti elő.

A nemzetközi jelenlét milyen előnyt jelent, illetve miként hat az MVM Csoport nemzetközi terjeszkedésére?

A nagykereskedelmi tevékenység egy külföldi piacon tekinthető „előretolt helyőrségnek”, hiszen jelentős piacismeretet biztosít, amivel értelemszerűen támogatni tudjuk az MVM Csoport mindenkori expanziós törekvéseit.

A nemzetközi jelenlét azonban mindezek előtt a mindenkori portfólió optimális menedzselést segíti, tágítja a lehetőségek körét mind beszerzés, mind értékesítés tekintetében, tehát segít minket az előállított érték növelésében. A széleskörű hazai termelői portfóliónk mellett ezzel a kiterjedt nemzetközi kereskedelmi tevékenységünkkel tudunk a leginkább hozzájárulni ahhoz, hogy a hazai villamosenergia-rendszer, az otthonok, üzemek és intézmények számára zavartalanul és megfizethető áron álljon rendelkezésre a villamos energia.