A fűválasztás dilemmája

Mű vagy valódi? Mindegyikünk szembe találja magát ezzel a dilemmával, hogyha máskor nem is, a karácsonyi fenyőfavásárlásnál mindenképp. Nem kell naponta porszívózni a lehullatott tűleveleket, szilveszter után az ember leviszi a garázsba, majd a következő év 24-én ismét előkeresi.

Hasonló, ha nem nagyobb súllyal bír kertes házaknál a műfű, vagy a valódi fű kérdése. Sokaknak a műfű szó hallatán a baráti focimeccsek után a cipőbe ragadt fekete gumidarabok jutnak eszébe, de ettől a kellemetlen élménytől ez esetben érdemes elvonatkoztatni.

Gyakori tévhit ugyanakkor az is, hogy a 2 gyepfajta közelről szembetűnően különbözik egymástól. Ez is egy több évvel ezelőtt berögződött tévképzeten alapul, ami a műfű korai időszakában valóban elmondható volt, ma már azonban sokszor csak tapintás alapján mondható meg, hogy melyik melyik.

A legnagyobb különbség természetesen az idő, amit a 2 fűfajta gondozása igényel. Míg egy természetes gyepnél az öntözésre, nyírásra, trágyázásra, gyomlálásra is figyelni kell, addig élettelen testvére ezen tevékenységek egyikét sem igényeli. Különösen nagy segítség lehet ezeknek mellőzése, hogyha kutyát is tartunk, vagy az otthon töltött idő jelentős részét kitöltik a gyerekek, család.

Ma már nemcsak kertes házaknál, hanem lakásoknál is találkozhatunk műfüves megoldással. Nem egyszer láttam én is olyan erkélyt, ahol a hideg és könnyen koszolódó követ borították be. Egy napozóágyat még rágurítunk és már meg is van a kert érzése egy többemeletes ház lakásának balkonján.

Hogyha minőségi műfűre vadászunk, elsősorban a belga típusúakat keressük. Jó kínálatot nyújt Magyarországon a grassland.hu, akik pontosan erre a minőségre kínálnak több alternatívát. Találkozhatunk itt mind prémium, mind alap műfüvekkel, de a sport szerelmeseire is gondoltak a kínálat összeválogatásánál.

A választás kérdése tehát továbbra is adott, de ma már közel sem akkora a különbség, mint a kezdeti időszakban. Mindemellett anyagi szempontból és a befektetett idő tekintetében is hosszú távon a műfű tűnik jobb választásnak, nem beszélve arról, hogy vélhetően kevesebb természetes erőforrást is használ fel, mint az ugyanolyan célra termesztett és forgalmazott élő társai.