A fürdőszoba bútorok fajtái

Hazánkban sokáig a fürdőszobák berendezése igen egyhangú volt, a bútorzat legtöbbször kimerült néhány falra szerelt polcban, esetleg fali szekrényben. Az elmúlt évek lakberendezési forradalma azonban a fürdőszobákat sem kerülte el, és szerencsére a tervezők az esztétikum mellett a praktikumot sem hanyagolták el. Az alábbiakban az ideális berendezés kiválasztásában próbálunk segíteni.

Helykihasználás felsőfokon

Nagyobb alapterületű helyiségek esetén csak a fantázia és a pénztárca vastagsága szab határt a bútorzat kiválasztásában. Ebben a szerencsés esetben a fürdőszobában könnyen elférhet egy alsó szekrény beépített dupla mosdóval, a tárolást pedig zárt szekrények biztosítják, míg a maximális kényelmet pihenőpad szolgálhatja.

A legtöbb lakás azonban kisebb méretű fürdőszobával rendelkezik, ahol nagyon fontos minden négyzetcentiméter kihasználása. Ilyen esetben ideális választás a beépített mosdóval rendelkező komplett fürdőszoba bútor, amely alsó és felső szekrénnyel kombinálva biztosítja használati tárgyaink elrejtését. Kisebb fürdőszobák esetén törekedni kell a terek vizuális tágítására, amely a burkolatok és a bútorok világos felülete mellett egy nagyobb tükör kiválasztásával érhető el.

Stílus és anyaghasználat

A vásárlók ma már számtalan különböző stílusú és formavilágú fürdőszoba bútor közül választhatnak. Nagy népszerűségnek örvend a skandináv stílus, amely a natúr fafelületek használatával a természetet próbálja lakásunkba csempészni.

Napjainkban igen divatos még a minimalista vagy modern stílus is, amelynek jellemzői a szögletes formák, a magasfényű felületek, illetve a lebegő, falra erősített bútorok. Ezek lehetnek alsó és felső szekrények, de akár komplett fürdőszoba bútorok is. Utóbbiak előnye a tusfürdők, fogkrémek és egyéb apróságok elrejtése mellett az is, hogy a minimalista dizájn nélkülözhetetlen elemét, a megfelelő megvilágítást is tartalmazzák.

A komplett fürdőszoba bútor elemei

A Fürdőszoba-Szaniter Shop komplett fürdőszoba bútorai több szekrény kombinációjából kerülnek kialakításra, amelyek helyhiány esetén egyenként is megoldással szolgálhatnak tárolási gondjainkra. Nézzük ezeket:

Fürdőszoba szekrény mosdóval: ezek a modellek magukban foglalják a mosdókagylót, így fontos szerepük van a vízvezetékek elrejtésében. A falra erősített darabok a légiesség mellett a padló takarítását is megkönnyítik.

Felső szekrény tükörrel: kialakítása a helytakarékosságot szolgálja, hiszen a tükör mögött – könnyen elérhető helyen – tárolhatók a napi tisztálkodáshoz szükséges termékek és eszközök.

Álló szekrények: kiválóan alkalmasak tisztítószerek, törölközők és egyéb apróságok tárolására. Kiválasztásánál figyelni kell arra, hogy a polcközök magassága ideális legyen, valamint vékonyabb szekrények esetén a falhoz erősíthetőség sem elhanyagolható szempont.