A box elengedhetetlen kelléke: a zsákolókesztyű

A küzdősportok napjainkban egyre nagyobb népszerűségnek örvendnek, nem csak a fizikális kihívás érdekében, de a vele járó szellemi felkészülés és a saját határok feszegetésének izgalma miatt is. A média hatására – az újabbnál újabb boxolói sikersztoriról szóló filmek miatt – egyre populárisabb sportággá vált a box.

A box egy olyan egyéni sportág, amely nem csak a versenyzők erejének összemérését tűzte ki célül, hanem a fizikai állóképességnek éppolyan nagy jelentősége van, mint a szellemi felkészültségnek. Szellemileg is toppon kell lenni, feszegetni a határokat és kitartani a végsőkig. Mindemellett a taktikának és az ellenfél megismerésének is hatalmas jelentősége van a győzelem elérésében.

Miért van szükség a zsákolókesztyűre?

Azonban a megfelelő eszközök nélkül a fizikai felkészülés nem lehet eredményes. A megfelelő öltözék, a bokát stabilan tartó cipő, a boxzsák és a boxkesztyű mellett a megfelelő zsákolókesztyű kiválasztására is nagy energiát kell fordítani. A zsákolókesztyű nem a sporttárssal való küzdelemhez szükséges, hanem kifejezetten a boxzsákon való edzéshez alapvető kiegészítőnek számít.

Elsődleges célja nem csak a boxkesztyű, hanem a kéz megkímélése is. Mivel egy-egy edzés alkalmával a gyakorlás elsősorban a boxzsákon történik, így meghosszabbíthatjuk a boxkesztyű élettartamát, és megkímélhetjük kezünket a felszíni sérülésektől, horzsolásoktól és vízhólyagoktól.

Mik a zsákolókesztyű előnyei?

Nem csak árbeli különbségek vannak a boxkesztyű és a zsákolókesztyű között, hanem felépítésbeli egyaránt. A zsákolókesztyű sokkal könnyebb és kisebb, valamint kevésbé párnázott, így egyszerűbb vele gyorsabb és pontosabb ütéseket bevinni. Azonban pont ezért csak és kizárólag zsákon, reflexlabdán vagy pontütőn használható a saját és a társunk védelme érdekében.

Anyagát tekintve lehet bőr és műbőr egyaránt. A bőr sokkal időtállóbb minőségéből fakadóan, de ezzel párhuzamosan drágább is, ám sok esetben érdemesebb befektetni. Tisztítani nem szabad mosógépben egyik fajtáját sem. Leginkább szellőztetéssel és nedves ronggyal tartható tisztán.

Formáját illetően többféle típus közül válogathatsz, lehet vastagabb vagy vékonyabb, nyitott vagy zárt, amelyik kényelmes számodra.

Többféle méret közül is válogathatsz, a kézfej nagyságától függően itt is létezik xs-xxl méret egyaránt. Azonban figyelembe kell venni azt is, ha bandázst használsz, mivel annak a méretét is érdemes belekalkulálnod és nagyobbat vásárolnod, hogy kényelmes legyen. Azonban az is fontos, hogy ne legyen nagy, ne lötyögjön, mivel idővel tágul is a kesztyű.

Amennyiben te is szeretnéd kipróbálni a sportot, de tanácstalan vagy a felszerelést illetően, látogass el a SamanSport.hu weboldalára, ahol tippekkel és ötletekkel látnak el a vásárlást illetően.