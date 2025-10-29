október 29., szerda

Újabb Nyílt Napot szervez a Bánki Donát Technikum

Címkék#BME#Bánki Donát Technikum#nyílt nap

November 18-án, kedden 16 órakor szeretettel várjuk egy nyílt nap keretében a Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikumba leendő kilencedikeseinket, szüleiket és minden érdeklődőt!

PR cikk

Bemutatásra kerülő képzési területek: 

  • Gépészet
  • Informatika és távközlés 
  • Gazdálkodás és menedzsment 

Tervezett program:

  • 15:00-16:00: Regisztráció
  • 16.00-: Dr. Bartal Orsolya igazgató asszony köszöntője
  • Müller Attila igazgatóhelyettes úr tájékoztatója a szakképzés rendszeréről és a Bánkiban választható ágazatokról
  • Duális partnerünk, a MOL bemutatkozása
  • Szabóné Papp Krisztina tájékoztatója a nyelvi előkészítős osztályról és a BME nyelvvizsgáról
  • Bognárné Pongrácz Mária humán munkaközösség-vezető ismertetője a Visegrad Fund pályázatról és a Pannónia Ösztöndíjprogramról
  • Szakmai workshopok ágazatonként

Várunk mindenkit sok szeretettel!

 

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
