Újabb Nyílt Napot szervez a Bánki Donát Technikum
November 18-án, kedden 16 órakor szeretettel várjuk egy nyílt nap keretében a Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikumba leendő kilencedikeseinket, szüleiket és minden érdeklődőt!
Bemutatásra kerülő képzési területek:
- Gépészet
- Informatika és távközlés
- Gazdálkodás és menedzsment
Tervezett program:
- 15:00-16:00: Regisztráció
- 16.00-: Dr. Bartal Orsolya igazgató asszony köszöntője
- Müller Attila igazgatóhelyettes úr tájékoztatója a szakképzés rendszeréről és a Bánkiban választható ágazatokról
- Duális partnerünk, a MOL bemutatkozása
- Szabóné Papp Krisztina tájékoztatója a nyelvi előkészítős osztályról és a BME nyelvvizsgáról
- Bognárné Pongrácz Mária humán munkaközösség-vezető ismertetője a Visegrad Fund pályázatról és a Pannónia Ösztöndíjprogramról
- Szakmai workshopok ágazatonként
Várunk mindenkit sok szeretettel!
