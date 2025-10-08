Munkavédelmi cipő: típusok, szabványok és árak, amiket érdemes ismerni

A munkavédelmi cipő fő típusai

A munkavédelmi lábbelik többféle kategóriába sorolhatók, és minden típus más-más iparági igényekre ad választ. A megfelelő modell kiválasztása mindig attól függ, milyen munkakörnyezetben és milyen kockázatok mellett használják.

Biztonsági lábbelik orrmerevítéssel

Ezek a legelterjedtebb modellek, hiszen a leeső tárgyak, ütközések vagy egyéb mechanikai behatások elleni védelem elengedhetetlen számos területen. Az acél vagy kompozit orrmerevítők a szabvány által meghatározott, 200 joule energiájú ütésnek is ellenállnak, így hatékonyan óvják a lábujjakat. A kompozit megoldások könnyebbek, nem vezetik a hőt, ezért nyáron nem forrósodnak át, télen pedig kevésbé hűlnek le. Ráadásul rugalmas szerkezetüknek köszönhetően egy esetleges baleset során egyszerűbbé válhat a cipő eltávolítása.

Orrmerevítő nélküli cipők

Ezeket a lábbeliket ott alkalmazzák, ahol kisebb a tárgyak leesésének veszélye, ugyanakkor szükség van alapvető védelmi jellemzőkre. Ide tartozik az antisztatikus kialakítás, a zárt sarokrész vagy az energiaelnyelő sarok. Ezek főként beltéri környezetben, könnyebb ipari, szolgáltatási vagy logisztikai munkakörökben bizonyulnak ideálisnak.

Talpátszúrás elleni védelemmel ellátott modellek

Az építkezéseken, szerelési munkáknál vagy olyan területeken, ahol gyakran találkozhatunk szögekkel, fémforgácsokkal vagy egyéb éles tárgyakkal, elengedhetetlen a talpátszúrás elleni védelem. A beépített talplemez készülhet acélból vagy korszerű kompozit anyagból, amely könnyebb, mégis megfelelő szintű biztonságot nyújt.

Speciális felhasználásra tervezett lábbelik

A mai munkavédelmi cipők között találunk kifejezetten speciális környezetre kifejlesztett modelleket is. Az ESD lábbelik például az elektrosztatikus kisülés ellen védenek, ami az elektronikai iparban alapkövetelmény. A hő- és lángálló, illetve vegyszerálló modelleket a vegyiparban, laborokban vagy tűzveszélyes környezetben használják, míg a hideg elleni védelmet biztosító cipők a kültéri téli munkavégzés során nyújtanak megbízható megoldást.