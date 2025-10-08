43 perce
Munkavédelmi cipő: típusok, szabványok és árak, amiket érdemes ismerni
A munkavégzés során a biztonság és a kényelem egyaránt kiemelt szerepet kap, hiszen a láb a leginkább igénybe vett testrészek közé tartozik. Egy megfelelően megválasztott munkavédelmi cipő nemcsak a sérülések kockázatát csökkenti, hanem hozzájárul a hatékonyabb és hosszabb távon egészséges munkavégzéshez is. Érdemes ezért alaposan megismerni, milyen típusok érhetők el, mely szabványok garantálják a minőséget, és milyen árkategóriákkal találkozhatunk a piacon.
Forrás: munkavedelemplusz.hu
A munkavédelmi cipő fő típusai
A munkavédelmi lábbelik többféle kategóriába sorolhatók, és minden típus más-más iparági igényekre ad választ. A megfelelő modell kiválasztása mindig attól függ, milyen munkakörnyezetben és milyen kockázatok mellett használják.
Biztonsági lábbelik orrmerevítéssel
Ezek a legelterjedtebb modellek, hiszen a leeső tárgyak, ütközések vagy egyéb mechanikai behatások elleni védelem elengedhetetlen számos területen. Az acél vagy kompozit orrmerevítők a szabvány által meghatározott, 200 joule energiájú ütésnek is ellenállnak, így hatékonyan óvják a lábujjakat. A kompozit megoldások könnyebbek, nem vezetik a hőt, ezért nyáron nem forrósodnak át, télen pedig kevésbé hűlnek le. Ráadásul rugalmas szerkezetüknek köszönhetően egy esetleges baleset során egyszerűbbé válhat a cipő eltávolítása.
Orrmerevítő nélküli cipők
Ezeket a lábbeliket ott alkalmazzák, ahol kisebb a tárgyak leesésének veszélye, ugyanakkor szükség van alapvető védelmi jellemzőkre. Ide tartozik az antisztatikus kialakítás, a zárt sarokrész vagy az energiaelnyelő sarok. Ezek főként beltéri környezetben, könnyebb ipari, szolgáltatási vagy logisztikai munkakörökben bizonyulnak ideálisnak.
Talpátszúrás elleni védelemmel ellátott modellek
Az építkezéseken, szerelési munkáknál vagy olyan területeken, ahol gyakran találkozhatunk szögekkel, fémforgácsokkal vagy egyéb éles tárgyakkal, elengedhetetlen a talpátszúrás elleni védelem. A beépített talplemez készülhet acélból vagy korszerű kompozit anyagból, amely könnyebb, mégis megfelelő szintű biztonságot nyújt.
Speciális felhasználásra tervezett lábbelik
A mai munkavédelmi cipők között találunk kifejezetten speciális környezetre kifejlesztett modelleket is. Az ESD lábbelik például az elektrosztatikus kisülés ellen védenek, ami az elektronikai iparban alapkövetelmény. A hő- és lángálló, illetve vegyszerálló modelleket a vegyiparban, laborokban vagy tűzveszélyes környezetben használják, míg a hideg elleni védelmet biztosító cipők a kültéri téli munkavégzés során nyújtanak megbízható megoldást.
Szabványok és minősítések
A munkavédelmi cipők esetében a minőséget és a biztonsági követelmények teljesülését szabványok garantálják. Magyarországon az európai EN ISO rendszer az irányadó, amely egyértelmű kereteket ad a gyártóknak és a felhasználóknak is.
EN ISO 20345 – biztonsági lábbelik
Ez a legfontosabb szabvány, amely a biztonsági cipők követelményeit határozza meg. Előírja például az orrvédelmet, amelynek legalább 200 joule ütésállósággal kell rendelkeznie, továbbá meghatározza a csúszásmentesség, az energiaelnyelés és a különféle kiegészítő védelmek szintjét.
Védelmi osztályok:
- SB: Rendelkezik orrmerevítővel, amely 200 joule energiájú zuhanó tárgyakkal szemben nyújt védelmet, valamint ellenáll a 15 kN nyomóterhelésnek is.
- SBP: SB + talpátszúrás elleni védelem.
- S1: SB + zárt sarokrész, antisztatikus tulajdonság, energiaelnyelő sarok, olajálló és csúszásmentes talp.
- S1P: az S1 tulajdonságai + talpátszúrás elleni védelem.
- S2: az S1 tulajdonságai + vízlepergetés és alacsony nedvességfelvétel.
- S3: az S2 kiegészítve talpátszúrás elleni védelemmel és bordázott járótalppal.
- S4: egybe fröccsöntött vagy vulkanizált lábbelik, orrmerevítővel (200 J), olajálló járótalppal, antisztatikus tulajdonságokkal és energiaelnyelő sarokrésszel.
- S5: az S4 kiegészítve talpátszúrás elleni védelemmel és bordázott talppal.
Az újabb, 2022-ben frissített szabvány további kategóriákat vezetett be:
- S6: az S2 kiegészítve teljes vízállósággal.
- S7: az S3 kiegészítve teljes vízállósággal.
Új jelölések és kiegészítések
A szabvány tartalmaz olyan speciális kódokat is, amelyek a cipők további tulajdonságait jelölik. A PL és PS például a különböző átmérőjű szögek elleni védelem típusát mutatja. A WR a teljes vízállóságra, a WPA a vízfelvétel-ellenállásra utal. Az SC a kopásálló orrborítást, az LG pedig a sarokrész, illetve a lépcsőfokokon való stabilitást jelzi, amelyet a létrafokhoz kialakított mélyített talprész biztosít. Az SR az csúszásmentességet, míg az FO az olajállóságot mutatja, amely ma már opcionális jelölés.
EN ISO 20347 – munkalábbelik
Ez a szabvány az orrmerevítő nélküli modellekre vonatkozik. Az OB alapvédelmi szinttől az O5-ig terjed a skála. Az O1 antisztatikus és energiaelnyelő sarokkal rendelkezik, az O2 ehhez vízlepergetést ad hozzá, az O3 már talpátszúrás elleni védelemmel egészül ki, míg az O4 és O5 a fröccsöntött, illetve a megerősített kialakításokhoz tartoznak.
EN ISO 20344 – vizsgálati módszerek
Ez a szabvány nem a cipők konkrét tulajdonságait írja le, hanem azt, hogyan kell tesztelni őket. Ide tartoznak a mechanikai, a hőhatásbeli és a csúszásvizsgálatok, amelyek az EN ISO 20345 és 20347 alapjául szolgálnak.
EN ISO 13287 – csúszásvizsgálat
Az EN ISO 13287 szabvány korábban a csúszásmentességet SRA, SRB és SRC jelölésekkel határozta meg, attól függően, hogy a lábbeli melyik felületen és körülmények között teljesített megfelelően. Az SRA a kerámialapon szappanos vízzel végzett vizsgálatot jelentette, az SRB az acélon glicerinnel történőt, míg az SRC azt mutatta, ha a cipő mindkettőnek megfelelt. Az új szabvány azonban ezt a rendszert teljesen átalakította. Ma már minden védőlábbelinek kötelezően teljesítenie kell az alap csúszásvizsgálatot, amelyet kerámialapon, szappanos vízzel végeznek el, de ezt külön jelölés nélkül tekintik alapkövetelménynek. Emellett lehetőség van egy kiegészítő teszt elvégzésére is, amely során a cipőt kerámialapon, glicerinnel vizsgálják. Ha ezt is sikeresen teljesíti, akkor kapja meg az „SR” jelölést. A korábbi SRA, SRB és SRC minősítések tehát megszűntek, helyüket az új rendszer vette át, amely egyszerűbben és átláthatóbban mutatja a csúszásvizsgálat eredményeit.
Egyéb jelölések
Számos kiegészítő kód is létezik. A P az átszúrás elleni védelmet, a CI a hideg, a HI a hő elleni védelmet jelzi. A HRO a rövid ideig tartó, akár 300 °C-os kontakt hőhatással szembeni ellenállást mutatja. Az A az antisztatikus tulajdonságot, a C a vezetőképességet, az ESD a statikus kisülés elleni védelmet, az M a lábközép védelmét, az AN pedig a boka megerősítését jelöli. Emellett létezik az E, amely a sarok energiaelnyelő képességét mutatja, valamint az IS, ami az elektromosan szigetelő talpra utal. A WRU jelölés a felsőrész vízfelvétellel szembeni ellenállását fejezi ki.
Az árak alakulása
Sokan úgy vélik, hogy a munkavédelmi cipő pusztán kötelező felszerelés, ezért az ár az egyik elsődleges döntési szempont. Ugyanakkor fontos figyelembe venni, hogy az olcsóbb modellek gyakran rövidebb élettartamúak és kevesebb védelmi funkcióval rendelkeznek. Az árkategóriák között jelentős különbségek lehetnek, amelyeket a felhasznált anyagok, a technológiai megoldások és a minősítések egyaránt befolyásolnak.
A belépőszintű modellek jellemzően könnyű, alapvető védelmi funkciókkal rendelkező cipők, amelyek olyan munkaterületeken használhatók, ahol kisebb a baleseti kockázat. A középkategóriában találhatók azok a cipők, amelyek már magasabb kényelmi szintet nyújtanak, például ergonómikus talpbetéttel, jobb légáteresztő képességgel és tartósabb külső anyagokkal. A prémium kategóriás modellek viszont nemcsak a legszigorúbb szabványoknak felelnek meg, hanem extra kényelmet is biztosítanak, például memóriahabos talpbetéttel, speciális rezgéscsillapítással és modern designnal.
A választás során nem érdemes kizárólag az árra támaszkodni. Egy hosszabb távon használt, magasabb árkategóriájú cipő valójában gazdaságosabb lehet, hiszen lassabban kopik, jobb ergonómiát nyújt, és csökkenti a sérülések, valamint az ebből adódó munkakiesések kockázatát.
A helyes választás jelentősége
A munkavédelmi cipő kiválasztása sokkal inkább befektetés a dolgozó biztonságába és egészségébe, mint egyszerű vásárlási döntés. Egy rosszul megválasztott lábbeli nemcsak kényelmetlen, de hosszabb távon mozgásszervi problémákhoz is vezethet. A jó minőségű cipő viszont támogatja a láb természetes tartását, megfelelő szellőzést biztosít, és hozzájárul a fáradtság csökkentéséhez.
A választás során érdemes figyelembe venni a munkakörnyezet sajátosságait, az előírt szabványokat és természetesen az egyéni igényeket is. A típusok, szabványok és árak közötti különbségek megértése segít abban, hogy tudatos döntést hozzunk, amely hosszú távon szolgálja a biztonságot és a komfortot.
Látogass el a munkavedelemplusz.hu oldalra és találd meg a neked való lábbelit!