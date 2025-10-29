október 29., szerda

Nárcisz névnap

10°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

1 órája

Keresztféléves mesterképzések a Dunaújvárosi Egyetemen

Címkék#Dunaújvárosi Egyetemen#keresztféléves#mesterszak

A Dunaújvárosi egyetem (DUE) a 2025 februárjában induló keresztféléves felvételi időszakában is várja azokat a hallgatókat, akik szeretnék mesterszintre emelni tudásukat, műszaki és pedagógiai területeken.

PR cikk
Keresztféléves mesterképzések a Dunaújvárosi Egyetemen

Az intézmény két mesterképzése:

1. Gépészmérnöki (MSc) – Innováció és szakmai fejlődés 

A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik magas szintű elméleti tudással és gyakorlati kompetenciákkal rendelkeznek. 

2. Tanár-mérnöktanári mesterszakok – Hivatás a jövő mérnökeinek képzésében

Ez a szakirány azoknak releváns, akik szeretnék műszaki tudásukat átadni a jövő generációjának és képesek közép-, illetve felsőfokú oktatási intézményekben műszaki tantárgyak oktatására, gyakorlati ismeretek hatékony közvetítésére. 

Jelentkezési határidő: november 15.

Ponthatárok kihirdetése: következő év januárjának második fele

További információkért látogass el a https://www.felvi.hu/ valamint a https://www.uniduna.hu/hallgatoknak/kepzeseink-hallgatok oldalra. 

A jövő tudását ma képezzük! Jelentkezz a Dunaújvárosi Egyetemre!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu