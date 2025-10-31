Kartondobozok és környezetvédelem: van hova fejlődni

Miért éppen a hullámkartonos pizzásdobozok jelentik a kihívást?

Amikor karton- és kartondobozokról van szó, sokan azzal azonnal azonosítják, hogy „újrahasznosítható”, „környezetbarát” és „fák védelmében készül”. Ennek ellenére a valóság jóval árnyaltabb.A pizzák házhoz szállításához használt dobozok jellemzően vastagabb hullámkartonból készülnek, hogy a pizza friss és meleg maradjon a szállítás alatt. Ez a karton viszont könnyen felszívja a zsiradékot, olajat, ami huzamosabb távon problémát okoz az újrahasznosításnál. Bár maguk az ép dobozok közel 100 %-ban újrahasznosíthatóak lennének, a bennük maradó szennyeződések - különösen az olaj, zsír - gátolják ezt a folyamatot. Így sok doboz végül nem a hasznos anyagként kerül vissza a körforgásba, hanem kommunális hulladékként végzi.

Milyen innovációk segíthetnek a helyzeten?

A Superpack.hu szerint, a hulladékgazdálkodásban tudósok és mérnökök olyan technológiák kifejlesztésén dolgoznak, amelyek lehetővé teszik a szennyezett kartondobozok újrahasznosítását is. Például az amerikai Idaho National Laboratory (INL) és a DARPA támogatásával egy olyan eljárást fejlesztenek, amely dimetil-éter (DME) segítségével kivonja a zsírt és egyéb szennyeződéseket a dobozokból, anélkül, hogy nagy mennyiségű szennyvíz keletkezne.

Ez a fajta technológia nemcsak a pizzásdobozok újrahasznosítását tehetné hatékonyabbá, hanem más, eddig nehezen kezelhető hulladékfajtákét is — ráadásul akár speciális környezetekben is (például hadszíntéri alkalmazásként is vizsgálják).

Gyakorlati tanácsok fogyasztóknak - mit tehetünk mi?