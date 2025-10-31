október 31., péntek

Kartondobozok és környezetvédelem: van hova fejlődni

A pizzásdoboz a modern kényelmi étkezés egyik szimbóluma lett: mindenki ismeri, mindenki használja, és a legtöbben úgy gondolják, hogy ha papírból készül, akkor automatikusan környezetbarát is. A valóság azonban ennél jóval összetettebb. Bár első ránézésre ártalmatlannak tűnik, a pizzásdoboz valójában az újrahasznosítás egyik legnagyobb kihívását jelenti. Az olajfoltok, zsiradék és ételmaradékok miatt a papír szerkezete könnyen szennyeződik, így a doboz sokszor a szeméttelepen végzi a szelektív gyűjtés helyett.

Kartondobozok és környezetvédelem: van hova fejlődni

Forrás: Pexels

Miért éppen a hullámkartonos pizzásdobozok jelentik a kihívást?

Amikor karton- és kartondobozokról van szó, sokan azzal azonnal azonosítják, hogy „újrahasznosítható”, „környezetbarát” és „fák védelmében készül”. Ennek ellenére a valóság jóval árnyaltabb.A pizzák házhoz szállításához használt dobozok jellemzően vastagabb hullámkartonból készülnek, hogy a pizza friss és meleg maradjon a szállítás alatt. Ez a karton viszont könnyen felszívja a zsiradékot, olajat, ami huzamosabb távon problémát okoz az újrahasznosításnál. Bár maguk az ép dobozok közel 100 %-ban újrahasznosíthatóak lennének, a bennük maradó szennyeződések - különösen az olaj, zsír - gátolják ezt a folyamatot. Így sok doboz végül nem a hasznos anyagként kerül vissza a körforgásba, hanem kommunális hulladékként végzi.

Milyen innovációk segíthetnek a helyzeten?

A Superpack.hu szerint, a hulladékgazdálkodásban tudósok és mérnökök olyan technológiák kifejlesztésén dolgoznak, amelyek lehetővé teszik a szennyezett kartondobozok újrahasznosítását is. Például az amerikai Idaho National Laboratory (INL) és a DARPA támogatásával egy olyan eljárást fejlesztenek, amely dimetil-éter (DME) segítségével kivonja a zsírt és egyéb szennyeződéseket a dobozokból, anélkül, hogy nagy mennyiségű szennyvíz keletkezne.

Ez a fajta technológia nemcsak a pizzásdobozok újrahasznosítását tehetné hatékonyabbá, hanem más, eddig nehezen kezelhető hulladékfajtákét is — ráadásul akár speciális környezetekben is (például hadszíntéri alkalmazásként is vizsgálják).

Gyakorlati tanácsok fogyasztóknak - mit tehetünk mi?

  • Amikor pizzát rendelünk és a doboz megérkezik: ha lehet, vegyük ki a pizzát gyorsan, hogy a doboz ne ázzon át vagy ne maradjon benne olajos rész. Ezzel csökkenthetjük, hogy a karton olyan mértékben szennyeződjön, hogy újrahasznosíthatatlanná váljon.
  • Ha a dobozon csak kisebb foltok vannak, és nincs benn nagy mennyiségű ételmaradék vagy olaj, akkor - a helyi hulladékgazdálkodási szabályokat figyelembe véve - még elképzelhető, hogy a papír- vagy kartonhulladékba kerülhet. Ugyanakkor ha erősen zsíros-ételes a doboz, akkor jobb lehet a kommunális hulladék közé helyezni.
  • Érdemes tájékozódni, hogy az adott térségben (pl. városunkban) hogyan kezelik az ilyesfajta hulladékot - mert az előválogató rendszerek és hulladék-kezelési elvárások változnak. (Magyarországon például a MOHU Budapest Zrt. korábban olyan információt adott, hogy csak a „kevésbé szennyezett” doboz dobható a papírhulladékba.

 

