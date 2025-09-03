szeptember 3., szerda

1 órája

Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara pályázati felhívása

Címkék#Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara#pályázat mód#munkakör

PR cikk

A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara 
(2400 Dunaújváros, Latinovits Z. u. 10.)

a Gazdasági Kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény IV. fejezet 25. §-a, valamint a Kamara Alapszabályának IV. fejezet 70-73. pontjai, valamint a Kamara Szervezeti és Működés Szabályzatának C.) pontja alapján 

pályázatot hirdet

az Ügyintéző Szervezet vezetését ellátó titkári (az Mt. XV. Fejezet 91. pontja alapján, vezető állású munkavállaló) munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, vagy személyesen a pályázatnak a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara címére történő eljuttatásával: 2400 Dunaújváros, Latinovits Zoltán u. 10., a borítékon „Kamarai Titkár pályázat” felirat feltüntetésével. 

A munkajogviszony időtartama:   

Határozatlan idejű munkaviszony, 90 nap próbaidő kikötésével a munkaviszony létesítésekor.

Foglalkoztatás jellege:                       

Teljes munkaidő 

A munkakör betölthetőségének időpontja:        

A munkakör legkorábban 2025. november 2. napjától tölthető be.

A munkavégzés helye:                        

A munkakör jellegére tekintettel, elsődlegesen Magyarország területe, másodlagosan a külföldi kiküldetés helyszíne.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:        

A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabályában, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint (lásd: https://dkik.hu/torvenyi-es-mukodesi-hatter).

Munkabér, és egyéb juttatások:     

Megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:

  • felsőfokú végzettség, gazdasági, és/vagy jogi, műszaki felsőoktatásban szerzett szakképesítés, illetve gyakorlat előnyt jelent,
  • legalább 5 év vezetői tapasztalat,
  • angol nyelv tárgyalási szintű ismerete, továbbá a német nyelv ismerete előnyt jelent,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • személyes és szakmai tevékenységre kiterjedő, fényképes szakmai önéletrajz telefonszámmal, 
  • képesítést igazoló okiratok másolatai,
  • a titkári munkakör betöltésére vonatkozó motivációs levél
  • vezetői gyakorlatot igazoló okiratok, esetleges ajánlások másolatai,
  • számítógépes alkalmazói programok ismerete (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) 
  • B kategóriás vezetői engedély
  • előnyt jelent magyar/nemzetközi pályázati dokumentációk készítésében, pályázati elszámolásokban való részvétel, magyar és angol nyelven
  • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogáról, és a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kiíró általi kezeléséről.

Személyes érdeklődés:                       

2400 Dunaújváros, Latinovits Zoltán u. 10.  25/502-060/0

A pályázat benyújtásának beérkezési határideje:       

2025. szeptember 15.

A pályázat elbírálásának módja és rendje:         

A pályázatokat a Kamara Elnöksége által létrehozott Előkészítő Bizottság előminősíti, véleményezi, és rangsorolt javaslatot terjeszt elő az Elnökség számára arra is kiterjedően, hogy mely pályázók legyenek személyes interjúra behívva.

A nyertes pályázó kiválasztására – a Bizottság javaslatának figyelembevételével – a Kamara Elnöksége jogosult.

A pályázat elbírálásának határideje:        

Legkésőbb 2025. október 14.

A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara, mint a pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa!

DKIK Elnöksége                                                                

 

 

