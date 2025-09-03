1 órája
Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara pályázati felhívása
A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara
(2400 Dunaújváros, Latinovits Z. u. 10.)
a Gazdasági Kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény IV. fejezet 25. §-a, valamint a Kamara Alapszabályának IV. fejezet 70-73. pontjai, valamint a Kamara Szervezeti és Működés Szabályzatának C.) pontja alapján
pályázatot hirdet
az Ügyintéző Szervezet vezetését ellátó titkári (az Mt. XV. Fejezet 91. pontja alapján, vezető állású munkavállaló) munkakör betöltésére.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, vagy személyesen a pályázatnak a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara címére történő eljuttatásával: 2400 Dunaújváros, Latinovits Zoltán u. 10., a borítékon „Kamarai Titkár pályázat” felirat feltüntetésével.
A munkajogviszony időtartama:
Határozatlan idejű munkaviszony, 90 nap próbaidő kikötésével a munkaviszony létesítésekor.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2025. november 2. napjától tölthető be.
A munkavégzés helye:
A munkakör jellegére tekintettel, elsődlegesen Magyarország területe, másodlagosan a külföldi kiküldetés helyszíne.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabályában, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint (lásd: https://dkik.hu/torvenyi-es-mukodesi-hatter).
Munkabér, és egyéb juttatások:
Megegyezés szerint.
Pályázati feltételek:
- felsőfokú végzettség, gazdasági, és/vagy jogi, műszaki felsőoktatásban szerzett szakképesítés, illetve gyakorlat előnyt jelent,
- legalább 5 év vezetői tapasztalat,
- angol nyelv tárgyalási szintű ismerete, továbbá a német nyelv ismerete előnyt jelent,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- személyes és szakmai tevékenységre kiterjedő, fényképes szakmai önéletrajz telefonszámmal,
- képesítést igazoló okiratok másolatai,
- a titkári munkakör betöltésére vonatkozó motivációs levél
- vezetői gyakorlatot igazoló okiratok, esetleges ajánlások másolatai,
- számítógépes alkalmazói programok ismerete (Microsoft Word, Excel, PowerPoint)
- B kategóriás vezetői engedély
- előnyt jelent magyar/nemzetközi pályázati dokumentációk készítésében, pályázati elszámolásokban való részvétel, magyar és angol nyelven
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogáról, és a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kiíró általi kezeléséről.
Személyes érdeklődés:
2400 Dunaújváros, Latinovits Zoltán u. 10. 25/502-060/0
A pályázat benyújtásának beérkezési határideje:
2025. szeptember 15.
A pályázat elbírálásának módja és rendje:
A pályázatokat a Kamara Elnöksége által létrehozott Előkészítő Bizottság előminősíti, véleményezi, és rangsorolt javaslatot terjeszt elő az Elnökség számára arra is kiterjedően, hogy mely pályázók legyenek személyes interjúra behívva.
A nyertes pályázó kiválasztására – a Bizottság javaslatának figyelembevételével – a Kamara Elnöksége jogosult.
A pályázat elbírálásának határideje:
Legkésőbb 2025. október 14.
A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara, mint a pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa!
DKIK Elnöksége