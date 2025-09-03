Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara pályázati felhívása

A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara

(2400 Dunaújváros, Latinovits Z. u. 10.)

a Gazdasági Kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény IV. fejezet 25. §-a, valamint a Kamara Alapszabályának IV. fejezet 70-73. pontjai, valamint a Kamara Szervezeti és Működés Szabályzatának C.) pontja alapján

pályázatot hirdet

az Ügyintéző Szervezet vezetését ellátó titkári (az Mt. XV. Fejezet 91. pontja alapján, vezető állású munkavállaló) munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, vagy személyesen a pályázatnak a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara címére történő eljuttatásával: 2400 Dunaújváros, Latinovits Zoltán u. 10., a borítékon „Kamarai Titkár pályázat” felirat feltüntetésével.

A munkajogviszony időtartama:

Határozatlan idejű munkaviszony, 90 nap próbaidő kikötésével a munkaviszony létesítésekor.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2025. november 2. napjától tölthető be.

A munkavégzés helye:

A munkakör jellegére tekintettel, elsődlegesen Magyarország területe, másodlagosan a külföldi kiküldetés helyszíne.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabályában, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint (lásd: https://dkik.hu/torvenyi-es-mukodesi-hatter).

Munkabér, és egyéb juttatások:

Megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:

felsőfokú végzettség, gazdasági, és/vagy jogi, műszaki felsőoktatásban szerzett szakképesítés, illetve gyakorlat előnyt jelent,

legalább 5 év vezetői tapasztalat,

angol nyelv tárgyalási szintű ismerete, továbbá a német nyelv ismerete előnyt jelent,

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

személyes és szakmai tevékenységre kiterjedő, fényképes szakmai önéletrajz telefonszámmal,

képesítést igazoló okiratok másolatai,

a titkári munkakör betöltésére vonatkozó motivációs levél

vezetői gyakorlatot igazoló okiratok, esetleges ajánlások másolatai,

számítógépes alkalmazói programok ismerete (Microsoft Word, Excel, PowerPoint)

B kategóriás vezetői engedély

előnyt jelent magyar/nemzetközi pályázati dokumentációk készítésében, pályázati elszámolásokban való részvétel, magyar és angol nyelven

hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogáról, és a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kiíró általi kezeléséről.

Személyes érdeklődés:

2400 Dunaújváros, Latinovits Zoltán u. 10. 25/502-060/0