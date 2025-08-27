Mit csináljunk a gyerekekkel a nyári szünet utolsó heteiben?

Szervezzetek tematikus napokat!

Lehet ez kincskeresős hétfő, kézműves kedd vagy éppen mozis péntek, a lényeg, hogy már az elnevezéssel megkülönböztesd kicsit. Egy kincskeresős délután például remek lehetőség, hogy a gyerekek együttműködjenek, tervezzenek, és persze sokat mozogjanak. A programba beépíthetők akár fejlesztő játékok is, így játszva tanulhatnak.

Alkossatok közösen!

Ehhez nem kellenek profi eszközök, elég néhány festék, olló, ragasztó és persze egy nagy adag kreativitás. Díszíthettek kavicsokat, festhettek közös vásznat vagy készíthettek fotóalbumot a nyár legjobb pillanatairól. Az alkotás közben lehet beszélgetni, nosztalgiázni, és persze együtt nevetni a legviccesebb emlékeken. A kész alkotás pedig szuper dekoráció lehet a gyerekszobában, ami egész évben emlékeztet a közös élményekre.

Irány a kert vagy a park!

Nem csak a szokásos hintázásról és csúszdázásról szólhat egy délután. Egy, a Regio kínálatában is elérhető pedálos autó minden korosztálynál nagy kedvenc, és egy kis akadálypályával még izgalmasabbá tehető a játék. Ha több család is csatlakozik, kisebb versenyt is tarthattok, ahol mindenki kap valamilyen vicces, házilag készített díjat.

Gasztrokaland otthon

Adjátok a gyerekek kezébe a fakanalat! Készíthettek saját pizzát, gyümölcsnyársat vagy épp palacsintát. Ha van kedvetek, kipróbálhattok nemzetközi ételeket is, például mexikói tacót vagy japán rizsgolyót. Nem baj, ha aznap úszni fog a konyha, hiszen az élmény és a közös idő a legfontosabb.

Nyárbúcsúztató piknik

Keressetek egy közeli füves területet, vigyetek pokrócot, harapnivalót és társasjátékot. Egy ilyen délutánon van idő beszélgetni, nevetni, és még egy utolsó nagy közös emléket gyűjteni a szünidőből.

Egy kis kreativitással és pár új ötlettel a nyár utolsó heteit is könnyen élvezetessé tehetjük a gyerekeknek. És ki tudja? Lehet, hogy ezek a rögtönzött programok lesznek a szünet legszebb pillanatai.