A kormányrúdon található kijelzőn megjelenik a haladási sebesség. Vezetés közben összehasonlítottam a kijelzőn látható sebességet a kormányra rögzített mobiltelefonon látható sebességgel, és az eltért egymástól – bár a kijelző 25 km/ó-t mutatott, a mobiltelefon navigációja a valós sebességet néhány km/ó-val alacsonyabbnak mutatta.

Fékek

Az első utakon a fékek a kelleténél erősebben fogtak, ezért kicsit módosítanom kellett a fékerőt a hátsó keréknél található csavarral – amely dobfékkel rendelkezik és kiválóan fékez. Ezt a kézikönyv is javasolja, ezért érdemes kipróbálni a féket, és saját igényeinknek megfelelően beállítani. Általában jól fékez, de legjobb, ha a fékerőt saját igényeinek megfelelően állítja be – lehet, hogy túl erős (ilyenkor azt érzi, hogy fékezéskor majdnem átesik a kormányon), vagy nem fékez elég erősen, ha túl gyengére állítja. A fékerő beállítása és véglegesítése után a fékek érezhetően jobbak lettek, de a kelleténél még mindig kissé erősebben fognak, így a roller hegyen lefelé történő folyamatos fékezéskor kissé rángatózik, így a vezetés nem 100%-osan sima. A beállítási lehetőséget azonban kiválónak tartom, amellyel a fékezés hatékonysága jelentősen javítható.

Az első fék automatikusan fékez és csak elektronikusan működik.

Funkciók

Az alkalmazásban először a „Cruise” funkciót kapcsoltam be, ami egy sebességtartó automatika (tempomat), amely akkor kapcsol be, ha a vezető körülbelül 10 másodpercig azonos sebességgel halad. A tempomat kapcsol a fék vagy a gázkar megnyomásával kapcsol ki – az előző fejezetben a fékekről tanultak alapján megtanultam a gázkart használni. Ez a funkció nagyon jó, gyakran használtam.

A második funkció, amelyet azonnal bekapcsoltam az alkalmazásban, a „Start mode”, amelynek köszönhetően nem kell a lábammal elrugaszkodnom az induláshoz, hanem csak megnyomom az akcelerométert, és a roller azonnal elindul.

Az alkalmazásban a roller lezárható, hogy senki ne vigye el, amikor az üzlet előtt hagyom – ez a funkció kiválóan működik. Néhány alkalommal azonban előfordult, hogy az alkalmazás nem akart csatlakozni a rollerhez – egyszer nem lehetett lezárni (ezt a hibát jelezte: Detect that the vehicle is running and cannot execute the lock command (észleli, hogy a jármű jár, és nem tudja végrehajtani a zár parancsot) – még akkor is, ha a roller már legalább 30 másodpercig állt a helyén) és másodszor egy kis ideig (az alkalmazás újraindításáig) nem lehetett kinyitni.

Forrás: Aerium.hu

Mobil alkalmazások

A roller mobilalkalmazása a kínai YouFs-A (mint a legtöbb roller esetében). Számos olyan funkciót kínál, amelyek a roller kezelőszerveiről nem érhetők el könnyen, és lehetővé teszi, hogy élvezetesebbé tegye a beállításokat, és egy speciális módban figyelemmel kísérje az aktuális vezetést. A roller párosítása az alkalmazással pillanatok alatt megtörtént, és jól működött. Az alkalmazás magyar nyelvű, de a robogó kezelőszervei angolul vannak megnevezve.

Az alkalmazás lehetővé teszi a vezetési módok váltását, a sebességtartó automatika, a LED-es lámpa és a hátsó piros villogó lámpa be- és kikapcsolását, az indulás típusának megváltoztatását (elrugaszkodás nélkül és elrugaszkodással), a roller lezárását és az akkumulátor töltöttségi/lemerülési állapotának figyelését (százalékos kimutatással).

Ezen kívül a menüben található egy nem feltűnő „More” (az alkalmazás egy része egyszerű angol nyelvű) menüpont, ahol további beállítások találhatók, többek között az energia-visszanyerés mértékének módosítása vagy a maximális sebesség 25 km/ó-ról 33 km/ó-ra történő növelése. Ezenkívül az alkalmazásban egy aktuális térkép és sebesség is látható – ami nagyszerű és kiválóan áttekinthető. A funkciók hasznosak, ezért az alkalmazást pozitívan értékelem.

Előnyök

Kiváló, 149 990 Ft, vagy 99 999 Ft akciósan (2025 augusztusában).

Kiváló, 350 W-os teljesítmény, amellyel sík terepen és enyhébb dombokon is jól halad.

3 vezetési móddal és a roller melletti gyaloglás móddal is rendelkezik.

Összecsukható és nagyon könnyű, így könnyen hordozható.

Átváltható gyorsabb verzióra, amelynél a maximális sebesség 33 km/ó.

Hátrányok

A gyárilag beállított fékek meglehetősen erősek voltak. A fékerőnek a hátsó keréken lévő csavarral történő beállítása azonban segített kiküszöbölni a probléma nagy részét.

Nagyobb emelkedőn haladva gyorsabban veszít a teljesítményből. Általában, ha az akkumulátor töltöttségi szintje 40% alá csökken, a teljesítménye csökken és a gyorsulása gyengébb lesz, annak érdekében, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje hosszabb ideig megmaradjon.

A domborzati viszonyok miatt a hegyvidéki területeken az akkumulátor kapacitása és a hatótávolság jelentősen csökken.

A platformja kisebb, amelyen kissé nehezebb állni.

A kormányrúd meglehetősen rövid, és a kisebb kerekekkel kombinálva az első út kissé bizonytalan lehet. Én azonban megszoktam ezt.

Befejezés

Ha alapvető, olcsó elektromos rollert keres, amely szilárd vázzal, 350 W teljesítménnyel, sík terepen körülbelül 20 km-es hatótávolsággal és mobilalkalmazással rendelkezik, akkor a T350 Pro 149 990 Ft (vagy akcióban 99 999 Ft) kiváló választás, nagyon jó ár-érték aránnyal. Lehet, hogy néhány dologban apró kompromisszumot kell kötnie, de ha a fékeket az igényeinek megfelelően állítja be, és teljesen feltöltött akkumulátorral indul útnak, akkor biztosan elégedett lesz a rollerrel. Ennél az árnál a szegmens rollerei általában gyengébb motorral vannak felszerelve. Összességében 76 %-osra értékelem.

A fotó forrása: Aerium.hu