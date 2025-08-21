1 órája
Aerium T350 Pro elektromos roller – értékelés
Egy hónapig próbálhattam az Aerium T350 Pro elektromos rollert, amely egy megfizethető termék, és nagyon jó alapfunkciókkal rendelkezik. Budapesten közlekedtem vele, enyhe lejtőkön és különböző útfelületeken haladtam, a gránitkockáktól kezdve a macskaköveken át az aszfaltig (amelyek olykor simák, máskor kátyúkkal vagy kisebb gödrökkel tele voltak). Időnként jól meghúzattam, de terepen, erdőben és enyhe esőben is jártam vele. A következő értékelésben megosztom veletek személyes tapasztalataimat. Előre elárulom, hogy ez egy nagyon jó ár-érték arányú e-roller, amelynek vannak ugyan hiányosságai, de ezek főként az árának, a jó konstrukciónak és az alkalmazás funkcióinak köszönhetőek, ezért összességében 76%-osra értékelem a roller tetszés-indexét.
Forrás: Aerium.hu
Kicsomagolás
A roller Aerium T350 Pro kartondobozba csomagolva érkezett, a csomag belsejében pedig préselt polisztirol formákkal volt rögzítve. A csomagban volt maga az elektromos roller, egy 230 V-os töltő, a használati útmutató, egy imbusz kulcs és 4 csavar. Az Aerium.hu weboldalon történő vásárláskor a termékhez ajándékba kaptam egy kormányra szerelhető mobiltartót is.
A roller súlya 12,5 kg, így a doboz kezelése és kicsomagolása viszonylag egyszerű – egy kézzel könnyedén ki tudtam venni a dobozból.
Paraméterek
Típus
városi roller
Teljesítmény
350 W
Max. sebesség
33 km/óra
Teherbírás
120 kg
Hatótávolság (megközelítőleges érték)
20 - 35 km
Súly
12,5 kg
Összecsukható
igen
Bluetooth
igen
Külső gumi méret
8,5 hüvelyk
Akkumulátor kapacitás
10500 mAh
Energia visszanyerés
igen
Rúgózás
nem
Nyereg
nem
Kb. ár
149 990 Ft
Akkumulátor típus
lítiumos
Töltési idő
6 óra
Külső gumi típus
Tömör, belső nélküli
Üzemi feszültség
-
Maximális emelkedési szög
15°
Méretek összecsukott állapotban (H x Sz x M)
48 x 43 x 108
A vezető legkisebb testmagassága
120 cm
Sárvédők
igen
Állvány
igen
Méretek szétnyitott állapotban (H x Sz x M)
110 x 43 x 108
Üzemmódok (sebességek) száma
4
Csengő
igen
Tempomat
igen
Összességében ez egy olcsóbb, összecsukható városi elektromos roller, viszonylag jó teljesítménnyel, kiváló akkumulátor-kapacitással és jó funkciókkal. A roller alkalmas 14 év feletti, 120 cm-nél magasabb gyermekek, valamint felnőttek számára is, akiknek a testmagassága nem haladja meg a 190 cm-t, és súlya nem haladja meg a 120 kg-ot. Ideális városi közlekedésre, de nagyobb gyermekek iskolába és délutáni foglalkozásokra való eljutására is.
Felépítés és első benyomás
A roller részben szétszerelt állapotban érkezik - standard módon. A kibontás után elég felszerelni a kormányrudat, négy csavar segítségével és a roller máris kész az első útjára. Mindez legfeljebb 5 perces munkát vesz igénybe, amit nem lehet elrontani.
Az összeszerelés után végre teljes szépségében láthattam a rollert. A kialakítás egyszerű és kecses, de az alaposabb vizsgálat során észleltem, hogy nagyon erős fémkerettel rendelkezik, szép hegesztésekkel. A használati utasítás szerint 120 kg-os személyt is képes szállítani, így az anyagoknak is ennek megfelelőnek kell lenniük – és első ránézésre annak is tűnnek. Az akkumulátor a platform alatt található, az alja kemény műanyagból készült és szilikonnal jól lezárt, így nem kell attól tartani, hogy víz kerülhet az akkumulátorba. A műanyagok átlag feletti minőségűnek tűnnek.
A kormány összezáró és szétnyitási szerkezete nagyon jól működött – a roller szinte azonnal szétnyitható, és az összecsukáshoz csak ki kell akasztani a kormányon lévő akasztószemet a hátsó műanyag sárvédőn lévő kampóból. A művelet egy kis gyakorlatot igényel, de harmadszorra már mindenki ügyesen elvégzi.
Már a dobozba pillantva meglepett a viszonylag rövid kormányrúd, amely szélessége mindössze 42,5 centiméter. Összességében ez egy meglehetősen kompakt roller – hossza 108 cm, a kormány magassága pedig 110 cm (kerekekkel együtt). Összecsukva csak 48 cm magas és 108 cm hosszú, így könnyen tárolható, kényelmesen elfér a csomagtartóban, otthon, az iskolában vagy a munkahelyen és nem foglal sok helyet.
Súlya mindössze 12,5 kg, összecsukva pedig egy kézzel is könnyen hordozható, felnőttek és nagyobb gyerekek is könnyedén meg tudják emelni. A rollert a kormányrúdnál lehet fogni, ami nekem nagyon megfelelt, de praktikusabb, még kényelmesebb hordozáshoz szövetből készült tartófogantyú is megvásárolható.
A roller standard ára 149 990 Ft, de most (2025 augusztusában) akciós áron, 99 999 FT is megvásárolható. Ezzel az egyik legolcsóbb elektromos robogó a piacon – ráadásul hasonló áron általában csak alacsonyabb teljesítményű, körülbelül 250 W-os modellek kaphatók, míg a T350 teljesítménye 350 W, ami ebben a szegmensben jelentősen meghaladja az átlagot.
Amikor részletesebben átvizsgáltam a rollert, észrevettem néhány gyártási optimalizációt, ami miatt ilyen olcsó – például néhány zöld matrica nem úgy van felragasztva, hogy mindenhol tapadjon a rollerhez –, de ezt kézzel meg lehet oldani, és a ragasztás megerősítése után újra jól tart. Hasonlóképpen, a platformon lévő csúszásgátló gumi sem volt jól felragasztva (de a teszt során jól bírta, és az első ragasztás és megnyomás után már nem jött le), hiányoztak az oldalsó narancssárga fényvisszaverő prizmák és az elülső fehér fényvisszaverő lámpa, anyagot spóroltak a kormányon, stb. Másrészt ezek olyan apró részletek, amelyeket az ár figyelembevételével el tudok fogadni.
A roller IP54-es víz- és porállósági védettséggel rendelkezik, ezért erős esőben nem ajánlom a használatát, és én sem próbáltam meg, de enyhe esőben és nedves úton használható – csak kicsit jobban kellett figyelnem a csúszós és nedves felületre, mert a gumikerekek nem annyira tökéletesek és nem tapadnak olyan jól.
A kormányon LED lámpa, egy nyomógombos kis vezérlőpanel, a bal oldalon fék, jobb oldalon gázkar és gumibevonatú markolatok találhatók.
A kijelzővel ellátott vezérlőpanel egyszerű, a rollert egyetlen gombbal lehet be- és kikapcsolni, valamint váltani a vezetési módok között és be- és kikapcsolni a LED-es világítást – attól függően, hogy hányszor és mennyi ideig nyomom meg a gombot. A nyomógomb jól működik. A kijelző szép kivitelű. A kijelzőn menet közben látható a sebesség, az aktuális üzemmód és az akkumulátor töltöttség 5 fokozatú jelzése.
A fékkar hagyományos, fekete fémkar, amelynek a nyomási- és fékerőssége állítható – ezt is megcsináltam az összeszerelés után, majd az első és második próbaút során finomítottam rajta. A fékerő a hátsó kerék fékjén található csavarral is beállítható. Ha úgy érzi, hogy a fék túl erős, vagy erősebben fékez, mint az első kerék, javaslom, hogy próbálja meg kissé átállítani a hátsó kerék fékmechanizmusát. A jobb oldalon található gázkar könnyen elérhető, folyamatosan működik, így a sebességet könnyen lehet tartani, és számomra könnyen kezelhető volt.
A gumibevonatú markolatok nagyon jó csúszásgátló mintázattal rendelkeznek, amiről hosszabb utakon sem csúszott le a kezem. De egy kicsit lazábbak és kicsit csúsznak. A fotókon a kormányrúdon látható egy mobiltartó is – ami ajándék az Aerium.hu webboltban vásárolt rollerhez. Remekül működött, és a rolleren bekapcsolva hagyhattam az alkalmazást, hogy pontosan lássam az akkumulátor töltöttségi szintjét.
A hátsó sárvédőn még egy piros LED-lámpa található, amely fékezéskor világít. Így jobb érzésem van, hogy a mögöttem haladók látnak, amikor fékezem.
Hogyan megy és meddig bírja?
Már az első út is megmutatta, hogy az Aerium T350 Pro vezetési élménye kiváló. 350 W teljesítményű villanymotorral rendelkezik az első keréken, végsebessége elektronikusan 25 km/ó-ra van korlátozva, és 4 vezetési móddal működik, és acél kerekekkel, valamint tömör gumiabroncsokkal rendelkezik.
Több mint 100 kilométert tettem meg vele, és a városban összességében kiválóan teljesített. A sík felületeket és a néhány kilométeres rövid távokat nagyon jól bírja. Ha olyan elektromos rollert keres, amellyel napi 15 kilométert kell megtennie, és az út legnagyobb része sík felületen vagy enyhe emelkedőkön vezet, akkor a T350-es kiváló választás.
A roller nem rendelkezik rugózással, így a zötyögés egyetlen enyhítését a kerekek végzik – azonban ezek meglehetősen kicsik (8,5 hüvelyk) és kemények, a tömör gumiknak köszönhetően. A roller használata így valóban elsősorban városi közlekedésre és kátyúmentes utakra javasolt. A kis kerekek csak nagyon kis mértékben csökkentik az út okozta rezgéseket, a többit így hajlított térdekkel kell kompenzálni – ahogyan azt a kézikönyv is javasolja. Nem arról van szó, hogy mindent érezni, de a nagyobb hézagokkal rendelkező gránit kockaköveken való haladás néha kellemetlen lehet, és ilyenkor jobb, ha kissé lelassít.
Az első út során megtett első néhány méter a rollerrel való ismerkedésről szólt. Meg kellett szoknom a rövidebb kormányrudat és ezzel együtt a manőverezés sajátosságait is - a jármű gyorsan reagál minden mozdulatra. Egy idő után azonban megtanultam kezelni, és a vezetés, a manőverezés és a kanyarodás is természetessé vált.
A roller első kerék meghajtású, maximális sebessége 25 km/ó, és 3 különböző vezetési móddal rendelkezik. Hegymenetben maximálisan 15 %-os emelkedőt képes megmászni, de a tesztek során nem mértem pontosan a hegyek emelkedését. Érzésem szerint a roller már 10%-os emelkedőn is lassul. 15%-os emelkedőn a sebesség már 8 km/ó-ra csökken, és ennél alacsonyabb sebességgel már nem lehet tovább haladni lábakkal való rásegítés nélkül.
Vezetési üzemmódok
Az alap üzemmód az Öko (Eco) mód – ami lassabb indulást és alacsonyabb maximális sebességet jelent, de az akku így lassabban merül le és nagyobb távot tudunk a rollerrel megtenni. Legfeljebb 10 km/ó sebességgel lehet vele haladni.
Dinamikus (D) üzemmód - legfeljebb 20 km/óra maximális sebességgel halad, és kissé gyorsabb elindulást tesz lehetővé.
Sport (S) üzemmód - legfeljebb 25 km/óra maximális sebességgel halad és a villanymotor teljes teljesítménnyel dolgozik.
A roller mellett történő gyaloglás egy speciális üzemmód, amely lehetővé teszi a roller gyaloglási sebességgel történő „kísérését”.
Én leggyakrabban a D (dinamikus) és S (sport) üzemmódokat használtam, amelyekkel lényegesen fürgébben lehet haladni, gyorsabban reagálnak a gázadásra, és maximális sebességük 20, illetve 25 km/ó.
Általánosságban elmondható, hogy a roller S üzemmódban jól teljesít, jól halad és szolidan reagál a gázadásra.
A roller maximális sebessége Sport üzemmódban, normál esetben 25 km/ó. A fék és a gázkar benyomásával és megtartásával, és a bekapcsológomb kétszeri gyors megnyomásával a maximális sebesség 33 km/ó-ra növelhető.
Hatótávolság és akkumulátor
A roller egy 10500 mAh kapacitású lítium-akkumulátorral felszerelt, ami kiváló érték, és a hatótávolsága körülbelül 20–35 kilométer lehet. A kézikönyvben szereplő értékek 75 kg-os vezetővel, nyáron, 18 km/ó sebességgel, D üzemmódban haladva kerültek rögzítésre. A kézikönyv szerint a hatótávolság télen 20–30%-kal csökken.
A teszt során tapasztalt valóságos eredményeket már fentebb vázoltam. Az én súlyom 90 kg, és amikor sportosan vezettem, próbáltam a teljesítményt, élénken gyorsítottam és sokat mentem vele dombon felfelé, akkor az akkumulátor körülbelül 10-20 km-t bírta a meleg tavaszi hónapokban. Lassúbb haladás mellett, egyenes terepen, jó körülmények között egy feltöltéssel akár 25 kilométert is meg tudtam tenni. Másrészt viszont meg is tudtam hajtani, és egy nagyobb emelkedőn alig több mint 10 km alatt lemerítettem az akkumulátort – de ez egy nagyon meredek domb volt, és extrém nagy nehézségi fokú próbának számított.
Ahogy az akkumulátor kapacitása 40 % alá csökken, úgy csökken a teljesítménye is. A roller, amikor az akkumulátor töltöttségi szintje 40% alá csökken, kissé másképp viselkedik – valószínűleg energiát takarít meg és védi az akkumulátort – kissé lassabban reagál a gázadásra, nem megy olyan gyorsan, mint amikor teljesen feltöltve van, és „lustább” (ez különösen hegymenetben érezhető ), mintha csak a teljes teljesítményének egy részét használná. Az akkumulátor kapacitásának utolsó kb. 40 %-a tehát inkább a célba való nyugodt eljutásra szolgál, mint a teljes teljesítményű vezetésre – de természetesen a teljes sebességet is eléri. Ezért azt javaslom, hogy mindig 100%-ra töltse fel az akkumulátort – így 100%-ról 40%-ra fog lemerülni - és mindig teljes teljesítményt fog nyújtani. Ez sok rollernél megszokott viselkedés, de fontos tudni, ha naponta a roller hatótávolságának határán lévő távolságokat tervezi megtenni.
A kormányrúdon található kijelzőn megjelenik a haladási sebesség. Vezetés közben összehasonlítottam a kijelzőn látható sebességet a kormányra rögzített mobiltelefonon látható sebességgel, és az eltért egymástól – bár a kijelző 25 km/ó-t mutatott, a mobiltelefon navigációja a valós sebességet néhány km/ó-val alacsonyabbnak mutatta.
Fékek
Az első utakon a fékek a kelleténél erősebben fogtak, ezért kicsit módosítanom kellett a fékerőt a hátsó keréknél található csavarral – amely dobfékkel rendelkezik és kiválóan fékez. Ezt a kézikönyv is javasolja, ezért érdemes kipróbálni a féket, és saját igényeinknek megfelelően beállítani. Általában jól fékez, de legjobb, ha a fékerőt saját igényeinek megfelelően állítja be – lehet, hogy túl erős (ilyenkor azt érzi, hogy fékezéskor majdnem átesik a kormányon), vagy nem fékez elég erősen, ha túl gyengére állítja. A fékerő beállítása és véglegesítése után a fékek érezhetően jobbak lettek, de a kelleténél még mindig kissé erősebben fognak, így a roller hegyen lefelé történő folyamatos fékezéskor kissé rángatózik, így a vezetés nem 100%-osan sima. A beállítási lehetőséget azonban kiválónak tartom, amellyel a fékezés hatékonysága jelentősen javítható.
Az első fék automatikusan fékez és csak elektronikusan működik.
Funkciók
Az alkalmazásban először a „Cruise” funkciót kapcsoltam be, ami egy sebességtartó automatika (tempomat), amely akkor kapcsol be, ha a vezető körülbelül 10 másodpercig azonos sebességgel halad. A tempomat kapcsol a fék vagy a gázkar megnyomásával kapcsol ki – az előző fejezetben a fékekről tanultak alapján megtanultam a gázkart használni. Ez a funkció nagyon jó, gyakran használtam.
A második funkció, amelyet azonnal bekapcsoltam az alkalmazásban, a „Start mode”, amelynek köszönhetően nem kell a lábammal elrugaszkodnom az induláshoz, hanem csak megnyomom az akcelerométert, és a roller azonnal elindul.
Az alkalmazásban a roller lezárható, hogy senki ne vigye el, amikor az üzlet előtt hagyom – ez a funkció kiválóan működik. Néhány alkalommal azonban előfordult, hogy az alkalmazás nem akart csatlakozni a rollerhez – egyszer nem lehetett lezárni (ezt a hibát jelezte: Detect that the vehicle is running and cannot execute the lock command (észleli, hogy a jármű jár, és nem tudja végrehajtani a zár parancsot) – még akkor is, ha a roller már legalább 30 másodpercig állt a helyén) és másodszor egy kis ideig (az alkalmazás újraindításáig) nem lehetett kinyitni.
Mobil alkalmazások
A roller mobilalkalmazása a kínai YouFs-A (mint a legtöbb roller esetében). Számos olyan funkciót kínál, amelyek a roller kezelőszerveiről nem érhetők el könnyen, és lehetővé teszi, hogy élvezetesebbé tegye a beállításokat, és egy speciális módban figyelemmel kísérje az aktuális vezetést. A roller párosítása az alkalmazással pillanatok alatt megtörtént, és jól működött. Az alkalmazás magyar nyelvű, de a robogó kezelőszervei angolul vannak megnevezve.
Az alkalmazás lehetővé teszi a vezetési módok váltását, a sebességtartó automatika, a LED-es lámpa és a hátsó piros villogó lámpa be- és kikapcsolását, az indulás típusának megváltoztatását (elrugaszkodás nélkül és elrugaszkodással), a roller lezárását és az akkumulátor töltöttségi/lemerülési állapotának figyelését (százalékos kimutatással).
Ezen kívül a menüben található egy nem feltűnő „More” (az alkalmazás egy része egyszerű angol nyelvű) menüpont, ahol további beállítások találhatók, többek között az energia-visszanyerés mértékének módosítása vagy a maximális sebesség 25 km/ó-ról 33 km/ó-ra történő növelése. Ezenkívül az alkalmazásban egy aktuális térkép és sebesség is látható – ami nagyszerű és kiválóan áttekinthető. A funkciók hasznosak, ezért az alkalmazást pozitívan értékelem.
Előnyök
Kiváló, 149 990 Ft, vagy 99 999 Ft akciósan (2025 augusztusában).
Kiváló, 350 W-os teljesítmény, amellyel sík terepen és enyhébb dombokon is jól halad.
3 vezetési móddal és a roller melletti gyaloglás móddal is rendelkezik.
Összecsukható és nagyon könnyű, így könnyen hordozható.
Átváltható gyorsabb verzióra, amelynél a maximális sebesség 33 km/ó.
Hátrányok
A gyárilag beállított fékek meglehetősen erősek voltak. A fékerőnek a hátsó keréken lévő csavarral történő beállítása azonban segített kiküszöbölni a probléma nagy részét.
Nagyobb emelkedőn haladva gyorsabban veszít a teljesítményből. Általában, ha az akkumulátor töltöttségi szintje 40% alá csökken, a teljesítménye csökken és a gyorsulása gyengébb lesz, annak érdekében, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje hosszabb ideig megmaradjon.
A domborzati viszonyok miatt a hegyvidéki területeken az akkumulátor kapacitása és a hatótávolság jelentősen csökken.
A platformja kisebb, amelyen kissé nehezebb állni.
A kormányrúd meglehetősen rövid, és a kisebb kerekekkel kombinálva az első út kissé bizonytalan lehet. Én azonban megszoktam ezt.
Befejezés
Ha alapvető, olcsó elektromos rollert keres, amely szilárd vázzal, 350 W teljesítménnyel, sík terepen körülbelül 20 km-es hatótávolsággal és mobilalkalmazással rendelkezik, akkor a T350 Pro 149 990 Ft (vagy akcióban 99 999 Ft) kiváló választás, nagyon jó ár-érték aránnyal. Lehet, hogy néhány dologban apró kompromisszumot kell kötnie, de ha a fékeket az igényeinek megfelelően állítja be, és teljesen feltöltött akkumulátorral indul útnak, akkor biztosan elégedett lesz a rollerrel. Ennél az árnál a szegmens rollerei általában gyengébb motorral vannak felszerelve. Összességében 76 %-osra értékelem.
A fotó forrása: Aerium.hu