Acélgyárban edzett: a munkavédelmi bakancs, ami megállítja a tonnákat

Ahol többtonnás gépek mozognak, acéllemezek csattannak a padlón, és az olvadt fém forrósága vibrál a levegőben – ott nincs helye kompromisszumnak. Az acélipar a legkeményebb munkakörnyezetek közé tartozik, ahol a lábvédelem nem extra, hanem a túlélés záloga.

Forrás: grandis.hu

A megfelelő munkavédelmi bakancs ebben az iparágban szó szerint a biztonsági lánc egyik legfontosabb eleme. Egy rossz lépés vagy egy hibás választás könnyen azt jelentheti, hogy a dolgozó lába az acél súlya alá kerül. Nem véletlen, hogy az acélgyárakban a védőbakancs a legnagyobb presztízsű munkavédelmi felszerelések közé tartozik.

Leeső tárgyak a gyártósoron – a balesetek fő forrása
A gyártósorokon bekövetkező balesetek jelentős részét nehéz tárgyak leesése vagy elcsúszása okozza. Ez lehet egy nyers acélrúd, egy préselt lemez, de akár egy szerszám is, amely nem megfelelő rögzítés miatt zuhan a földre – vagy rosszabb esetben valakinek a lábára.

A munkavédelmi statisztikák szerint az ipari balesetek több mint 20%-a érinti az alsó végtagot, ezen belül is a lábfejet. Sok esetben akkor történik sérülés, amikor a dolgozó nem megfelelő lábbelit visel, vagy a bakancs már elöregedett, és nem biztosítja a szükséges védelmet. Ezért minden komoly gyártási környezetben alapelvárás a minimum 200 J ütésállóságú orrmerevítő, amely képes megakadályozni a zúzódásos vagy töréses sérüléseket.

Acél vagy kompozit orrmerevítő – melyik a jobb választás?
Az egyik leggyakrabban felmerülő kérdés: vajon acél vagy kompozit orrmerevítővel készült bakancsot érdemes választani?
Az acél a klasszikus megoldás – masszív, évtizedek óta bevált, kiemelkedő ütés- és nyomásállóságot nyújt. Hátránya, hogy nehezebb, valamint extrém hidegben vagy forróságban gyorsan átveszi a hőmérsékletet, ami hosszabb munkavégzésnél kényelmetlenséget okozhat.

Forrás: grandis.hu

A kompozit orrmerevítő – például üvegszál vagy karbon felhasználásával – jóval könnyebb, nem vezeti a hőt, és a fémdetektorokon is akadálytalanul átjut. Teljesítményben egyenértékű az acéllal, szintén megfelel a 200 J szabványnak.
A választás tehát mindig a környezettől függ: ahol extra masszív védelemre van szükség, ott sokan az acélt részesítik előnyben, míg ahol a súlycsökkentés, a hőszigetelés vagy a kényelem fontosabb, ott a kompozit a nyerő.

HRO talp – védelem forró felületeken
Az acélüzemek sajátossága, hogy a padló gyakran nemcsak kemény, hanem forró is. Izzó acéllemezek mozgatásakor vagy hegesztési munkáknál a talp túlmelegedése valós kockázatot jelent.
A HRO minősítésű talp rövid ideig akár 300 °C-os hőmérsékletnek is ellenáll, így a dolgozónak van ideje biztonságosan elhagyni a területet vagy befejezni a munkafolyamatot anélkül, hogy a bakancs deformálódna vagy megolvadna.
Ezen felül a HRO talpak antisztatikus tulajdonságokkal is rendelkeznek, ami nélkülözhetetlen ott, ahol elektromos berendezésekkel vagy gyúlékony anyagokkal dolgoznak.

Miért elengedhetetlen a gyárakhoz tervezett bakancs?
A Grandis tapasztalatai szerint az alábbi tulajdonságok jelentik a különbséget a munkabiztonságban:

  • 200 J ütésállóság – megbízható védelem leeső tárgyakkal szemben
  • Antisztatikus talpszerkezet – a kisülések és szikraképződés kockázatának minimalizálására

Egy acélüzemben nincs második esély – csak az a felszerelés számít, ami az első perctől az utolsóig helytáll. Ne bízd a véletlenre, milyen lábbelit viselsz: válassz olyan munkavédelmi bakancsot, amely valóban felveszi a harcot az acéllal!

 

