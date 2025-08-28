Acélgyárban edzett: a munkavédelmi bakancs, ami megállítja a tonnákat

A megfelelő munkavédelmi bakancs ebben az iparágban szó szerint a biztonsági lánc egyik legfontosabb eleme. Egy rossz lépés vagy egy hibás választás könnyen azt jelentheti, hogy a dolgozó lába az acél súlya alá kerül. Nem véletlen, hogy az acélgyárakban a védőbakancs a legnagyobb presztízsű munkavédelmi felszerelések közé tartozik.

Leeső tárgyak a gyártósoron – a balesetek fő forrása

A gyártósorokon bekövetkező balesetek jelentős részét nehéz tárgyak leesése vagy elcsúszása okozza. Ez lehet egy nyers acélrúd, egy préselt lemez, de akár egy szerszám is, amely nem megfelelő rögzítés miatt zuhan a földre – vagy rosszabb esetben valakinek a lábára.

A munkavédelmi statisztikák szerint az ipari balesetek több mint 20%-a érinti az alsó végtagot, ezen belül is a lábfejet. Sok esetben akkor történik sérülés, amikor a dolgozó nem megfelelő lábbelit visel, vagy a bakancs már elöregedett, és nem biztosítja a szükséges védelmet. Ezért minden komoly gyártási környezetben alapelvárás a minimum 200 J ütésállóságú orrmerevítő, amely képes megakadályozni a zúzódásos vagy töréses sérüléseket.

Acél vagy kompozit orrmerevítő – melyik a jobb választás?

Az egyik leggyakrabban felmerülő kérdés: vajon acél vagy kompozit orrmerevítővel készült bakancsot érdemes választani?

Az acél a klasszikus megoldás – masszív, évtizedek óta bevált, kiemelkedő ütés- és nyomásállóságot nyújt. Hátránya, hogy nehezebb, valamint extrém hidegben vagy forróságban gyorsan átveszi a hőmérsékletet, ami hosszabb munkavégzésnél kényelmetlenséget okozhat.

Forrás: grandis.hu

A kompozit orrmerevítő – például üvegszál vagy karbon felhasználásával – jóval könnyebb, nem vezeti a hőt, és a fémdetektorokon is akadálytalanul átjut. Teljesítményben egyenértékű az acéllal, szintén megfelel a 200 J szabványnak.

A választás tehát mindig a környezettől függ: ahol extra masszív védelemre van szükség, ott sokan az acélt részesítik előnyben, míg ahol a súlycsökkentés, a hőszigetelés vagy a kényelem fontosabb, ott a kompozit a nyerő.

HRO talp – védelem forró felületeken

Az acélüzemek sajátossága, hogy a padló gyakran nemcsak kemény, hanem forró is. Izzó acéllemezek mozgatásakor vagy hegesztési munkáknál a talp túlmelegedése valós kockázatot jelent.

A HRO minősítésű talp rövid ideig akár 300 °C-os hőmérsékletnek is ellenáll, így a dolgozónak van ideje biztonságosan elhagyni a területet vagy befejezni a munkafolyamatot anélkül, hogy a bakancs deformálódna vagy megolvadna.

Ezen felül a HRO talpak antisztatikus tulajdonságokkal is rendelkeznek, ami nélkülözhetetlen ott, ahol elektromos berendezésekkel vagy gyúlékony anyagokkal dolgoznak.