A Coca-Cola SZIN visszahozta, amit a diákok a legjobban vártak: a diákbérletet!

Ismét elérhetővé váltak a diákbérletek a Coca-Cola SZIN-re! A fesztivál újra kedvezménnyel várja a fiatalokat, akik így több ezer forintot spórolva részt vehetnek az ország legnagyobb nyárzáró eseményén.

Július 23-án újra megrendezésre került a Pont Ott Parti, amelyet több ezer friss felvételiző már régóta várt. Ezen az estén derült ki, ki melyik egyetemre jutott be.

A hangulatot, mint minden évben, most is a Coca-Cola SZIN tette még különlegesebbé. A szervezők örömmel jelentették be, hogy visszatértek a diákbérletek, így ismét kedvezőbb lett a diákok számára a fesztivál.

A nyárzáró fesztivál évek óta az egyetemisták kedvenc bulihelyszíne augusztus végén, hiszen világsztárok és magyar kedvencek társaságában bulizva indíthatják el a szeptemberi félévet. Idén közel 200 zenei programmal megfűszerezett, négynapos eseményre számíthatnak a látogatók. A nemzetközi fellépők között szerepel Lost Frequencies, Becky Hill, Meduza, Sam Feldt, Carpetman és Alan Walker, de a hazai könnyűzene ikonikus előadói is egymásnak adják át a mikrofont.

A Coca-Cola SZIN mindig is fontosnak tartotta a fiatalok támogatását, ezért is biztosít idén újra kedvezményes belépést, hogy a jövő hallgatói még a tanév kezdete előtt átéljék a nyári szabadság örömét.