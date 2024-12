BIKA

A hétfői Vénusz Uránusz nagyon kedvező fényszög meglepő fordulatot tartogat nemcsak párkapcsolati ügyekben, hanem pénzügyeket illetően is. Lehet, hogy hirtelen másképp alakul valami, amiről már lemondtál korábban, vagy egy most eltervezett dologban jönnek be a számításaid.