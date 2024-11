Szakértői díj

Ha az eljárásban olyan kérdés merül fel, melynek megállapításához különleges szakértelem szükséges, mellyel a bíróság nem rendelkezik, szakértőt kell kirendelni, akinek a díja szintén a perköltség részét képezi. A szakértő díját általában az a fél előlegezi, aki az adott bizonyítási indítványt előterjesztette.

A felek által igazolt releváns költségek

A perköltség részét képezi végül mindaz a kiadás, ami a felek vonatkozásában az eljárással kapcsolatban felmerült: ide sorolhatjuk az utazási költséget, valamint a bíróság előtt történő megjelenéssel kapcsolatban felmerült keresetkiesést.

A perköltség viselése

A polgári peres ügyekben az általános szabály az, hogy a pernyertes fél költségeit a pervesztes fizeti, részleges pernyertesség esetén pedig a költségeket a felek a pervesztességük arányában térítik meg.

A jogszabályok lehetőséget adnak különböző költségkedvezmények igénybevételére is: a költségmentesség a perköltség vagy annak egy részének megfizetése alóli mentesülést jelent, a költségfeljegyzési jog pedig azt, hogy az érintett fél mentesül a költségek megelőlegezése alól. Előfordulhat az is, hogy a teljes perköltségre vonatkozóan nem részesülünk mentességben, az illeték megfizetése vagy előlegezése alól azonban igen. Ha számunkra az ügyvédi díjak megfizetése jelenti a legnagyobb problémát, indítványozhatjuk a pártfogó ügyvédi díj előlegezése vagy megfizetése alóli mentesség engedélyezését is.

Láthatjuk, hogy egy polgári per komoly költségekkel is együtt járhat: ezeket a kérdéseket a keresetlevél benyújtását megelőzően mindig alaposan gondoljuk át.