Miért van szükségünk klímára?

A válasz egyértelműnek tűnik: azért, mert egy ilyen berendezés a forró kazánra emlékeztető otthonunkban egy perc alatt képes kellemes hőmérsékletet teremteni. Ez azonban csupán egy a légkondicionáló előnyei közül: a berendezés használata szárítja a szoba levegőjét, ami rendkívül hasznos a túlzottan párás napokon, hiszen a nedvesség hatására kialakulhat otthonunkban a makacs penész, ráadásul akár teljesen egészséges embereknél is asztmás tünetek jelentkezhetnek. Egy modern split klíma segítségével fűthetjük is a lakást, a hatékony szűrőberendezés pedig képes arra, hogy javítsa a levegő minőségét, csökkentse a por és egyéb allergének mennyiségét.

Ha jól választunk, egy olyan csendes, könnyen használható és energiatakarékos berendezéssel bővül a háztartásunk, melyben biztosan nem fogunk csalódni.

De miért lehet jó télen beszereltetni a légkondit?

Ha megszületett a döntés, és a számunkra leginkább megfelelő modellt is kiválasztottuk, már csak az a kérdés, hogy mikor kerüljön sor az üzembe helyezésre. Ezt persze bármikor megtehetjük, az azonban kétségtelen, hogy a téli hónapok mellett több előnyt is felsorakoztathatunk.

Könnyebben – és olcsóbban – találunk szakembert

Egy mobilklímát mi is működésbe tudunk hozni, egy modern, csendes, levegőszűrésre és párátlanításra is képes split klíma beszerelése viszont szakértelmet kíván. Mivel a legtöbben a nyári hónapokban döntenek a klíma megvásárlása mellett, illetve a gyakori használat miatt a berendezés elsősorban ilyenkor hibásodhat meg, július-augusztus környékén nagyon nehéz olyan szerelőt találni, akinek nincs tele a naptára és van ideje üzembe helyezni az új légkondit. Amellett, hogy hosszabb várakozási időre számíthatunk, az árak is magasabbak lehetnek, hiszen a megnövekedett kereslet miatt egy jó szakember a megszokottnál magasabb összegeket is elkérhet munkájáért.

Télen viszont semmilyen problémát nem okoz majd találni valakit, aki felszereli az új klímánkat, sőt, mivel ilyenkor a gyártók és a kereskedők is megpróbálják kiüríteni a raktárkészleteiket, így magát a berendezést is olcsóbban szerezhetjük be egy jó akció keretein belül.