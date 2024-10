Ön választ, mi segítünk” programunk pályázatainak 66 százaléka már eddig is a gyermekekkel foglalkozott, így például óvodai és iskolai eszközbeszerzések, épületkorszerűsítések, valamint gyerektáborok, edukációs foglalkozások is megvalósulhattak. Mostantól a közösségi programunkban hivatalosan is a gyerekeket és fiatalokat, helyezzük előtérbe. Továbbra is évente kétszer írjuk ki a pályázatot, és a támogatásról szóló döntésbe bevonjuk vásárlóinkat, akik az elmúlt évek során több mint 34 millió bedobott zsetonnal szavaztak a számukra legfontosabb helyi kezdeményezésekre. Újdonság azonban, hogy a támogatási összeget 57 millió forintra emeljük, ami a korábbiakhoz képest minden fordulóban plusz 15 millió forint segítséget jelent a nyertes pályázóknak