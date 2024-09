Az adminisztrátorokra mindezen felül kiemelt feladatok hárulnak a leltározások során, aminek végeztével jelentéseket és kimutatásokat kell készíteniük, valamint feltárniuk az esetleges hiányok okait. Összességében tehát meglehetősen összetett felelősségeknek kell eleget tenniük, így nem csoda, hogy legalább középfokú végzettségre, az MS Office programokban és olykor vállalatirányítási rendszerekben való jártasságra, továbbá rendszerszemléletre, precizitásra és kiváló szervezőképességre is szükség van egy ilyen állás betöltéséhez.

Raktárvezető

A raktárvezető dolga a raktári folyamatok összefogása, a raktári működés zavartalanságának biztosítása. Így ezen állások kifejezetten a raktározásban már többéves tapasztalattal rendelkező, vezetői babérokra törő álláskeresők számára szolgálhatnak ideális választásként. A pozíció betöltőjének feladata valamennyi raktározási folyamat irányítására kiterjed, kezdve a napi tevékenységek koordinálásától, egészen a stratégia kialakításáig.

Ezenfelül pedig természetesen a raktári dolgozók, köztük az említett targoncavezetők, komissiózók vagy akár raktári adminisztrátorok munkáját is felügyelnie és irányítania kell, amibe a feladatok delegálása, a munkaidő-beosztások elkészítése, valamint a csapat motiválása is beletartozhat. A tapasztalatokon, a raktározási és logisztikai ismereteken túl, tehát kiváló kommunikációra és vezetői képességekre is szükség van az említett feladatok ellátásához.