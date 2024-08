Kik pályázhatnak eséllyel logisztikai vezető pozícióra?

A munkakör felelősségteljességéből adódóan több fontos elvárásnak is eleget kell tenni egy logisztikai vezetői állás esetében. Általános követelmény például a felsőfokú végzettség, illetve a területen szerzett legalább 3-5 éves tapasztalat. Fontos lehet a vezetői pozícióban való jártasság is, amit gyakran külön ki is emelnek a munkáltatók.

Az elsajátított készségek esetében az irodai szoftverek magabiztos használata, a kommunikációképes nyelvtudás (főként angol és/vagy német), valamint a B kategóriás jogosítvány megléte bír kiemelt jelentőséggel. Ami pedig a személyes kvalitásokat illeti, jellemzően a kiváló vezetői- és szervezőképességet, hatékony kommunikációt, rugalmasságot és a jó problémamegoldó készséget keresik a munkaadók a jelöltekben.