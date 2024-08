A POK 2016 óta szervezi meg a mára már országossá nőtt tanulmányi versenyt. Míg az első években csupán egy háziverseny volt a Barangoljunk! az intézményben, később szépen kinőtte magát városi és térségi, majd a 2020-as évekre már országos méretűre. A verseny szellemisége és sikere miatt a Kulturális és Innovációs Minisztérium tehetséggondozási projektjébe is bekerült, a szervezők törekvéseit pályázati forrással is támogatták már az évek során. Ebben az évben 102 intézmény indult, 306 nevezővel, az ország minden megyéjéből érkeztek jelentkezők.

A három fordulós verseny online selejtezői után a mindent eldöntő megmérettetésre a POK aulájában került sor. A megnyitón Borgulya Zoltán az intézmény igazgatója elmondta:

– A POK pályázatot nyújtott be a „Tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésének támogatása” címmel kiírt nyílt pályázatra a Nemzeti Tehetség Program keretében, amelyet a Kulturális és Innovációs Minisztérium 1 millió forinttal támogatott, köszönet érte. A szakami program keretében megvalósult rendezvény kapcsán kiemelte, hogy nagyon fontos az, hogy a tanulók más környezetben is megmérettessék magukat, mint általában, ezáltal reális képet kaphatnak tudásukról. Ezenkívül az ilyen közös események mindig lehetőséget kínálnak arra is, hogy kapcsolatok alakuljanak ki és barátságok mélyüljenek el.

Pachmann Péter a verseny döntőjének műsorvezetőjeként

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A vetélkedő konferansziéja Pachmann Péter, a TV2 műsorvezetője volt, aki évek óta részt vesz a verseny szervezésben is. Bevezetőjében azt hangsúlyozta, hogy akik a selejtezők után eljutottak a döntőbe, már mindannyian nyertesek.

A verseny zsűrijének tagjai Borgulya Zoltán igazgató, Orbán Zsolt, Jakab Beáta és Ser Ádám szaktanárok voltak. A vetélkedő döntőjébe tíz csapat jutott be, ahol az egyik fontos feladat a gasztrótúra volt, amelyen minden csapat un. menetlevéllel vett részt. Öt tájegységről kellett minél több információt megjegyezniük, és földrajzi tesztkérdésekre kellett válaszolniuk. Emellett számítógépes feladataik is voltak a versenyzőknek, valamint a többi csapat videófilmjeinek alapos megfigyelése után feltett tesztkérdésekre adott jó válaszok is értékes pontokat jelentettek a vetélkedőknek. Egyúttal multimédiás feladat is szerepelt a döntő feladatsorban, ennek során egy bográcsozásra invitáló plakátot kellett tervezniük a 7-8. osztályba járó diákoknak.