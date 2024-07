Villanyszerelő

A villanyszerelők rendkívül keresett szakembereknek számítanak a munkaerőpiacon. Nem csoda, hogy a pozícióra vonatkozó álláshirdetések időről időre feltűnnek az állásportálok kínálataiban, akár Mezőkövesd és környéke vonatkozásában is. Ezen állítást alátámasztja a mezokovesdallas.hu weboldala is, amely portál kifejezetten a régió álláslehetőségeire fókuszál, és amelynek felületén volt már példa villanyszerelői hirdetés megjelenésére is: https://mezokovesdallas.hu/allasok/epitoipar-epiteszet

A munkakör feladatainak alapvető célja az épületek elektromos rendszereinek telepítése, illetve azok hatékony működésének biztosítása. Az építkezéseken ők felelnek az elektromos hálózat telepítéséért, a világítási rendszerek bekötéséért, valamint a földelési rendszerek kialakításáért is. Munkájuknak ezenfelül a karbantartói munkák és a hibaelhárítási feladatok is fontos részét képezik, amivel az elektromos rendszerek és berendezések biztonságos és folyamatos működését biztosítják.

A pozíció esélyes megpályázásának valamennyi esetben alapvető követelménye a szakirányú villanyszerelői végzettség megléte. Emellett pedig műszaki ismeretekre, kiváló kézügyességre, pontosságra és precizitásra, valamint kiemelkedő problémamegoldó képességre is szükség van a mindennapi feladatok eredményes abszolválásához.

Kőműves

A kőműves szakemberek ugyancsak megkerülhetetlen szereplői az építőiparnak. Ők felelnek többek között az alapozási, szerkezeti, betonozási és burkolási munkák elvégzéséért, valamint a különböző hibák kijavításáért. Munkakörük elvitathatatlan felelősségekkel jár, hisz ők valósítják meg mindazt, ami a tervezőasztalokon előzetesen megszületett.

Nem véletlen, hogy a pozíció betöltéséhez alapos szaktudásra és komoly gyakorlati tapasztalatra is szükség van, ami mellett bizonyos gépkezelői végzettségek (pl. földmunkagép, targoncavezető stb.) külön előnyt jelenthetnek. Ezenfelül pedig a B kategóriás jogosítvány, valamint a személyes tulajdonságok kapcsán a nagyfokú precizitás, pontosság és megbízhatóság is gyakran kap helyet az elvárások listájában.