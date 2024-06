Hol juthatunk a gasztronómia csúcsára Magyarországon?

Magyarországon több településen is megtalálhatjuk a számításainkat. Természetesen Budapesten számos munka vár minket, és itt a legnevesebb éttermekben törhetünk előre a konyhai hierarchiában is – mintha már-már Párizs egyik előkelő vendéglátó egységében éreznénk magunkat. De az olyan városokban, mint például Sopron, ahol a külföldiek és környékbeliek is magas színvonalon élnek és érkeznek a településre, szintén számos nívós étterem foglalkoztatja a gasztronómiai mesterembereket.

Szakács pozícióba munkatársat keresnek a soproni SopronAllas.hu weblapon és számos egyéb álláslehetőséget is találhatunk a környéken. Érdemes folyamatosan nyitni a lehetőségekre és nyitott szemmel járni. A SopronAllas.hu oldalon kategóriára is szűrhetünk, és megtalálhatjuk az aktuálisan meghirdetett legjobb pozíciókat.

Mi a különbség szakács és séf között, avagy mit kell tudni a konyhai hierarchiáról?

A konyhai hierarchia rendkívül szigorú és jól szabályozott – akár csak a hadseregnél. Itt viszont nem fegyvert kell fogni, hanem a tökéletesség élményével megajándékozni az embereket. Legyen szó húsételek, halak vagy desszertek, szószok készítéséről. A szakács az, aki ezeket az ízeket egy finom étellé varázsolja. A séf viszont a konyhai csapat munkáját szervezi és felügyeli, az ételek minősége és a kreativitás mellett – persze azok is alapvetőek számára. A szakács tehát a konyhai munkában egy feladatra koncentrálva vesz részt, a séf pedig az egész operatív és stratégiai irányításért felelős.

Egyéb vendéglátós munkalehetőségek Sopronban és feltételek

Sopron városa a határ mellett igencsak népszerű turisztikai helyszín, jó gazdasági lehetőségekkel. A városban éttermek, kávézók, minőségi borászatok és szállodák egyaránt megtalálhatóak. A vendéglátás területén pedig szinte mindig akad munka. Persze a nyelvtudás nem hátrány, sőt sok helyen szinte elengedhetetlen – pont a sok külföldi vendég miatt. Az angol mellett, aki németül is tud, és nem is ügyetlen típus, aranyat ér a munkáltatóknak.