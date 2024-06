Pénzügyi asszisztens

Pénzügyi területeken adminisztrációs munkatársakra is nagy szükség van, beleértve a pénzügyi asszisztenseket is, akiknek munkaköre számos ilyen jellegű teendőt takar. Adatokat gyűjtenek, kapcsolatot tartanak, ad-hoc jellegű dokumentumszerkesztési és kezelési feladatokat látnak el.

Ezenkívül feladataiknak természetesen szakmai oldala is van, hisz a pénzügyi asszisztenseket gyakran számlázási és kisebb elemzői teendőkkel is megbízzák, valamint a házipénztárt is gyakran ők vezetik. A munkakör előnye, hogy sokszor a pénzügyi területen végzett pályakezdők számára is elérhető, amennyiben magabiztos számítógépes ismeretekkel, analitikus gondolkodásmóddal, illetve aktív nyelvtudással is rendelkeznek.