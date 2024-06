A Habzsi - Dőzsi Grill Ételbár csapata

A nyitást nagy várakozás előzte meg, mivel a hagyományos déli étkeztetőkkel ellentétben nálunk a déli menüt vásárlóink saját maguk állíthatják össze a hatalmas 30-35 féle naponta változó ételkínálatból.

Ez Dunaújvárosban egy újdonság, amit rendkívül nagy örömmel fogadtak a vásárlók, mert így egy kisebb étvágyú vendég akár 1200–1400 Ft-ból meg tud ebédelni. Így nem kell megvásárolnia az előre meghatározott mennyiségű ételt tartalmazó napi menüt, ami ennél drágább és számára felesleges.

Napi kínálatunkban megtalálhatók:

• meleg levesek

• hideg gyümölcsleves

• főzelékek

• készételek, pörköltek

• tészta ételek

• frissen sültek

• panírozott finomságok

• halak, fitt ételek

• köretek

• vega ételek

• saláták, savanyúságok

• desszertek

Nincsenek előre meghatározott mennyiségű adagok, a kiválasztott ételeket súly alapján fizetik a vendégek. Minden ételkategóriának egyedileg meghatározott ára van, így a köret és pl. egy marhahúsból készült étel nem azonos áron kerül értékesítésre.

Nálunk a nagycsaládosok, az egyedülállók, a kisnyugdíjasok és a diákok egyaránt megtalálják a számukra megfelelő ételeket és mennyiségeket.

A választott ételeket darabonként is összeválogathatják, így aki kevésbé szereti a köreteket és többféle húst, vagy vega, rántott ételt is szeretne megkóstolni, az akár ötféle ételből is összeállíthatja a napi ebédjét.

A kiszolgálás és a fizetés gyorsaságát 5 mérleg és 2 kassza segíti. Az ételek elvitelre is választhatók, akár saját, hozott dobozba, de nálunk vásárolható elviteles dobozba is. Ételeink helyben is elfogyaszthatók légkondicionált belső helyiségünkben, vagy nyáron hatalmas, árnyékos teraszunkon, ahol kényelmes kerti bútorok várják az éhes vendégeket.

Vásárlóink a Foodora és a Wolt oldalán házhoz, vagy munkahelyükre is rendelhetik ínycsiklandozó ételeinket.

Vendégeink fizethetnek készpénzzel, bankkártyával és valamennyi SZÉP-kártyával.

Nyitvatartásunk: hétfőtől péntekig 11 órától 15 óráig.

Megtalálhatók vagyunk Facebookon, Instagramon illetve a honlapunkon: www.habzsi-dozsi.hu