Ezek a gépek lehetnek marógépek, esztergák vagy akár hajlítógépek is. Feladatuk, hogy a gépeket programozzák, beállítsák és optimalizálják, majd az egész megmunkálási folyamatot nyomon kövessék. Ehhez magas műszaki ismeretek szükségesek, ami mellett a pontosság és a precizitás is egy kiemelt szempont. A minőségellenőrzés pedig itt is megjelenik, mint feladat, vagyis az alaposság ugyancsak nélkülözhetetlen a helytálláshoz.