Beszerző

A beszerzői pozíció egy rendkívül felelősségteljes munkakör, amelynek beöltésére Dunaújvárosban is adódhat lehetőség, például a DunaujvarosAllas.hu weboldalán keresztül. Itt egyébként volt is már precedens beszerző pozíció megjelenésére, méghozzá a raktározás, logisztika álláskategória alatt, ahol időről időre egyéb logisztikai állások is felbukkannak.

De mik is azok a feladatok, amelyek felelősségteljessé teszik ezt a pozíciót? A választ már maga a munkakör célja is megadja, vagyis, az alapanyagok és termékek rendelkezésre állásának állandó biztosítása. Ennek értelmében a beszerzők folyamatosan figyelemmel kísérik a készleteket, és gondoskodnak arról, hogy semmiképpen se merüljön fel hiány, ami esetlegesen akadályozhatná a termelést vagy értékesítést.

Ahhoz, hogy ezt elkerüljék beszerzéseket bonyolítanak le, amit a potenciális beszállítók felkutatása, illetve a velük való tárgyalás előz meg. Összehasonlítják a kapott árajánlatokat, majd a legoptimálisabb ár-érték arányú ajánlatokat fogadják el. Az egyezség létrejöttét követően nyomon követik a szállítási folyamatok egészét, beleértve az áruk átvételét és a számlák ellenőrzését. Munkájuk során rendszerint különböző társosztályokkal is együttműködnek, továbbá rendszeres riportokat és beszámolókat készítenek, illetve értékelik a beszerzési stratégia hatékonyságát, eredményességét.

Fuvarszervező

A fuvarszervezői pozíció ugyancsak egy tipikus álláslehetőség a logisztikán belül, amelynek betöltői szintén fontos szerepet játszanak a szállítási folyamatok gördülékeny működésében. Alapvetői feladataik közé tartozik a fuvarok megszervezése és optimalizálása, az útvonaltervezés, valamint a szállítási dokumentációk kiállítása és kezelése is.

Emellett a fuvarszervezők fontos kapcsolattartói teendőket is ellátnak, és közvetlen kapcsolatban állnak a sofőrökkel és az ügyfelekkel egyaránt. Ily módon biztosítják a szállítások zökkenőmentességét, illetve az időben történő információáramlást. Mindemellett pedig számos ad-hoc jellegű feladat és kihívás is a munkakörük részét képezi, hisz a szállítások során megannyi váratlan helyzetre kell reagálniuk hatékony módon.

Raktáros

A logisztika berkein belül természetesen fizikai munkavégzésre is adódhat lehetőség, például a raktáros pozíciók révén. A raktárosok alapvető feladatait az áruk fogadása, szállításhoz történő előkészítése, valamint azok megfelelő tárolása jelenti. A munkájuk rengeteg anyagmozgatói tevékenységgel is együtt jár, amit rendszerint targoncák vagy egyéb eszközök, például békák segítségével végeznek.

A pozíciónak bizonyos adminisztrációs teendők is a részét képezhetik. Ez alatt értendő többek között a beérkező és a kimenő áruval kapcsolatos dokumentációk kezelése, illetve a raktári adatbázis naprakészen tartása is. Nem utolsósorban pedig a raktárosoknak gondoskodniuk kell a szabályszerű és biztonságos tárolásokról, továbbá az általános raktári rend fenntartásáról úgyszintén.