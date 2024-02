Ismerjük meg a lakáshitel feltételeit!

Mindenekelőtt célszerű a legalapvetőbb feltételeknek utánanézni, hogy megbizonyosodjunk róla, számunkra is elérhető-e a lakáshitel. Jellemzően lakáshitelt kizárólag 18 és 70 év közötti, magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, illetve minimum 3 hónapos munkaviszonyt igazolni képes érdeklődők kaphatnak.

Bizonyos esetekben 20%-os önerővel is rendelkezni kell, vállalkozói háttér esetén pedig a “NAV 0-ás igazolást” is kérni fogják a bankok. Az előbb felsoroltak természetesen csak egy kis részét képezik a lakáshitel feltételeinek, ezért a legjobb döntés, ha részletesen is megvizsgáljuk, hogy tőlünk személy szerint mit várnak majd el a hitelintézetek.

TIPP: Lakáshitel kalkulátor segítségével könnyedén megtalálhatjuk a legkedvezőbb ajánlatot. Általában csupán a felvenni kívánt hitelösszeget és a tervezett futamidőt, illetve a hitelcélt és a havi jövedelmünket szükséges megadni, a kalkulátor pedig pillanatok alatt megmutatja a lehetőségeinket.

Tájékozódjunk több forrásból is!

Szerencsére ma már számos forrásból szerezhetünk információt, ezért mielőtt a bankba látogatnánk, célszerű legalább 2-3 oldalt áttanulmányozni a lakáshitellel kapcsolatban. A legkézenfekvőbb választás, ha közismert pénzügyi magazinok és bankok tartalmai közül válogatunk, hiszen így biztos, hogy nem fogunk hamis információkat kapni.

A lakáshitel kalkulátorok esetében szintén tanácsos többfélét is kipróbálni, hogy több ajánlatot is megismerjünk. Keressünk bátran a Google-ben, ugyanis a megfelelő kulcsszavak megadásával garantáltan megtaláljuk a megbízható és hasznos forrásokat.

Kérdezzünk szakemberektől!

Ha valamit nem találunk meg a kereséseink során, akkor a megfelelő pénzügyi, akár kifejezetten lakáshitellel foglalkozó fórumokon is kérhetünk segítséget. Természetesen akár személyes vagy online konzultációra is időpontot foglalhatunk egy hitelszakértőnél, hogy biztosan pontos információkat kapjunk. Egy ilyen beszélgetés során az anyagi helyzetünk és céljaink alapján már remekül feltérképezhetjük, hogy mire is számíthatunk, ha a bankba belépve lakáshitel után érdeklődnénk.

Sőt, a fórumtársaktól vagy szakemberektől való segítségkéréssel rengeteg időt és energiát is megtakaríthatunk. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne lenne ajánlott legalább 15-20 percet rászánni egy kis kutatásra, de ha idő szűkében vagyunk, és minél hamarabb tisztábban szeretnénk látni a helyzetünket, akkor a személyre szabott tanácsadás jelenti a megoldást.

Akár a lakáshitelt felvett ismerőseinket is megkérdezhetjük, akik valószínűleg készséggel válaszolnak majd a kérdéseinkre. Ha hasonló helyzetben vagyunk, mint amikor ők igényeltek lakáshitelt, akkor garantáltan sokat tudnak majd segíteni. Egy biztos: a hitelfelvétellel kapcsolatban nincsenek rossz kérdések, ezért soha ne féljünk feltenni egyetlen kérdést sem. Inkább járjunk utána a legapróbb részleteknek is, minthogy később érjenek nem várt meglepetések.

Mielőtt a bankba sietnénk, fordítsunk legalább egy kis időt a lakáshitellel kapcsolatos információk megismerésére. Így már pontosan tudni fogjuk az alapvető fogalmakat, és nagyjából a saját lehetőségeinkről is tisztább képet kapunk. Természetesen a bankban mindent el fognak mondani az ügyintézők, így akkor sem érhet minket baj, ha előzetesen nem foglalkoztunk a lakáshitel témakörével. Azonban, ha magabiztosan és céltudatosan szeretnénk a bankba lépni, akkor fogadjuk meg a fenti tanácsokat, hiszen már 15-20 perc alatt is rengeteget tanulhatunk!

Ez a cikk egy fizetett promóció, támogatott tartalom, megrendelője a K&H Bank Zrt. A cikkben hivatkozott termék vagy termékek részletei és feltételei a K&H Bank személyes ügyfélpontjain és honlapján (www.kh.hu) érhetőek el.