Értékesítő-adminisztrátor

Az adminisztrációs állások sok esetben az értékesítés területéhez kötődnek. Esztergom vonatkozásában már több ilyen álláslehetőség is megjelent, egyebek mellett például az EsztergomAllas.hu kínálatában is.

Egy ilyen munka kapcsán az adminisztratív jellegű feladatokat olyan tevékenységek teszik ki, mint például az értékesítést érintő dokumentációk kezelése, a megrendelések nyomon követése, az értékesítési adatok feldolgozása és értékelése, továbbá a számlák és szerződések nyilvántartása.

Emellett a munka természetesen bizonyos értékesítői feladatokkal is együtt jár, beleértve az új ügyfelek felkutatását, a meglévőkkel való kapcsolattartást, valamint olykor akár prezentációk megtartását, tárgyalások lebonyolítását is. Összességében tehát egy meglehetősen sokrétű munkakör, ami kiválóan illeszkedhet a gazdasági ismeretekkel rendelkező, kommunikatív, ugyanakkor az adminisztrációtól sem megriadó álláskeresők számára.

Pénzügyi ügyintéző-adminisztrátor

Az adminisztrációs munkakörök betöltőire pénzügyi területeken is nagy szükség mutatkozik. Elvégzett feladataikkal jelentős mértékben hozzájárulnak a pénzügyi folyamatok támogatásához és hatékony működéséhez. Adminisztratív tekintetben ez többek között magában foglalja a pénzügyi adatok rögzítését és dokumentálását, különböző kimutatások összeállítását, illetve a költségelszámolások vezetését.

Emellett egy pénzügyi adminisztrációs munkatárs tevékeny részt vállal a pénzügyi jelentések elkészítésében, a költségvetési adatok és információk aktualizálásában az üzleti döntések támogatása érdekében. Feladata lehet továbbá a számlázás és a számlakezelés, valamint a bankokkal, pénzügyi intézményekkel, szállítókkal és más partnerekkel való kapcsolattartás is. A munkakör tehát mindent egybevetve a pénzügyhöz kötődő szakmai felkészültséget, valamint az adminisztrációban fontos pontosságot és precizitást egyaránt megkívánja.

Irodai asszisztens

Mindemellett az irodai asszisztensi pozíció is gyakran feltűnik az Esztergom állás adminisztráció, irodai munka álláskategóriája alatt. Az adminisztrációs kötelességek természetesen itt is a feladatlista részét képezik. A pozíció betöltői egyebek mellett dokumentumokat szerkesztenek és archiválnak, levelezéseket és telefonhívásokat bonyolítanak, kezelik a postát, továbbá frissítik az adatbázisokat.

Ezenkívül a pozíció sok esetben közvetlen vezetői asszisztenciával is kiegészül, aminek értelmében az irodai asszisztens találkozókat és meetingeket szervez, illetve időpontokat egyeztet az iroda és a vezetőség számára. Gondoskodik továbbá az irodai eszközök rendelkezésre állásáról és ad-hoc módon ellátja azon teendőket, amik az iroda hatékony működését szolgálják. Az adminisztrációhoz kapcsolódó kvalitások tehát ez esetben is elengedhetetlen, ami mellett a szervezőképesség és a projektszemlélet is kiemelt fontossággal bír a pozíció feladatkörének sikeres abszolválásához.