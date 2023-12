Hirdetés 1 órája

Hogyan tehetjük gyerekbaráttá a falainkat?

Az otthon hangulatát a gyerekek jelenléte csak még színesebbé teszi – és előfordul, hogy ez szó szerint is igaz. A falak és berendezési tárgyak ugyanis nincsenek biztonságban a rajzolásra és kreativitásra vágyó kezektől, amelyek gazdái azonban még nem látják át, miért kell azokra vigyázni. A képlet persze fordítva is igaz: gyerekeink egészsége miatt is lényeges, hogy megfelelő anyagokat válasszunk.

Szerencsére már sokféle megoldás létezik arra, hogy a szülők egyszerre tudhassák biztonságban a kicsiket, és láthassák eredeti színeiben a falakat. Néhány kedves pálcikaember, rózsaszín szívecske vagy karácsonyi díszítés a falakon: egy gyerek számára az egész világ egy nagy festővászon, ezért nehéz megelőzni a kisebb-nagyobb otthoni baleseteket. Éppen emiatt érdemes olyan megoldásokat keresni, amelyek lehetővé teszik a javítást, vagy megfelelő teret adnak a hasonló ötleteknek. Nézzük, milyen praktikák nyújthatnak támogatást! Foltálló, ütésálló festékek A festékpaletta ma már nemcsak a színek tekintetében gazdag, hanem a különböző funkciókat tekintve is. Számos foltálló festéket találhatunk például a kerámiafestékek között, amelyek ellenállnak a nyomoknak és a karcolásnak, a súrolásnak, valamint az intenzív használatnak egyaránt. A hasonló kerámiafestékek alkalmasak a cement-, illetve gipszalapú falak és egyes tapéták festéséhez, valamint akár fa- és fémfelületek megóvására is. Ütés- és foltálló festékeket persze nem csupán a falakra érdemes keresni. Többek között a radiátorok esetében is fontos lehet, hogy olyan zománcfestékeket válasszunk, amelyek ellenállóak: a nekiütődő tárgyak, játékok ugyanis könnyen károsíthatják a felületet és szükségessé tehetik a gyakori javítást. Mosható megoldások Hosszú távú alternatívaként egy kisgyerekes családban remek választást jelenthetnek a mosható beltéri falfestékek: ezek ugyanis segítenek szépen, tisztán tartani a felületet akkor is, ha azt igazán sokféle veszély fenyegeti azt. A hasonló típusú festékek a bennük rejlő kötőanyagok miatt speciálisak: az úgynevezett polimerizált lakkok ugyanis olyan védőréteget képeznek, amelyek megakadályozzák a gyors felszívódást és mély beszívódást. Így történhet meg, hogy a szennyeződéseket könnyen el tudjuk távolítani, mintegy 48 órán belül, mégpedig egyszerűen, egy nedves szivacs segítségével. A mosható festékek azért is hasznosak, mert nemcsak a gyerekek kreativitása mutatkozhat meg a falakon: bármilyen mindennapi tevékenység hagyhat úgy nyomot, hogy azzal nem számolunk. A főzéstől kezdve egy baráti vagy nagycsaládi vacsoráig számos esemény járhat apróbb balesetekkel: az együttlétet azonban sokkal jobb felszabadultan élvezni, minthogy a falak tisztasága miatt szorongunk. Interaktív, kreatív megoldások Minden szülő tudja, hogy a gyerekek számára azok az igazán izgalmas dolgok, amelyek tiltólistán szerepelnek a családban. A falra és bútorokra rajzolás éppen ez a kategória, ezért lehet jó döntés, ha létrehozunk egy felületet, amely szabadon rajzolható. Az úgynevezett táblafesték segítéségével a lakás bármely részén az iskolai táblához hasonló rajzfelületet teremthetünk, amelyen táblakrétával alkothatnak a gyerekek. Ezek ráadásul egyszerűen törölhetőek és tisztíthatóak. A táblafestékek több színben is megtalálhatóak, így harmonizálhatnak a lakás árnyalataival, miközben egyszerre praktikus és játékos részei a közös családi otthonnak. A másik alternatíva, ha nem akarunk a táblakrétáért nyúlni, hogy felszerelhető vagy öntapadós táblákat teszünk ki a házban, a gyerekek számára jól elérhető magasságban. Ügyeljünk azonban arra, milyen filcekkel rajzolhatóak ezek a felületek, ugyanis a bútorok is bánhatják, ha nem vagyunk elég elővigyázatosak a választásnál. Allergiamentesség és fenntarthatóság Amennyiben asztmás kisgyerek van a családban, vagy a baba érkezése előtt teljes biztonsággal akarjuk kialakítani a babaszobát, mindenképp tájékozódjunk arról, milyen anyagok lehetnek irritálóak számára. A hipoallergén festékek lényege, hogy egyáltalán nincs egészségügyi kockázatuk, a hasonló kialakítású glettekkel kombinálva pedig teljes légáteresztést biztosítanak. Fontos azonban, hogy a sérült részeket a festés előtt javítsák, valamint a fal szennyeződés- és pormentes legyen. A festékek között számos típus már a vegán, környezetbarát igényeket is figyelembe veszi: ezek szintén bababarát alternatívák, hiszen a fedőképességet a bennük rejlő márványliszt tartalmazza. Ennek kapcsán nem kell a kemikáliák káros hatásaitól tartani, nem tartalmaznak tartósítószereket, valamint tejfehérje helyett növényi fehérjék találhatóak bennük. Az otthon van értünk A saját lakásunkban, házunkban akkor tudjuk igazán átadni magunkat a kikapcsolódásnak, ha nem kell folyton a bútorok és falak épségért izgulnunk. Ne feledjük: az otthonunk van értünk, nem pedig fordítva. A kényelem és a biztonság érzése gyereknek és felnőttnek egyaránt fontos, ennek megteremtését pedig remekül segíthetjük a fent felsorolt praktikákkal. Mind az egészségünkre mind a megfelelő relaxációra megoldást jelentenek a mosható, folt-és ütésálló, valamint allergén beltéri festékek.

