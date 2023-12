Miért érdemes motivációs levelet írni?

A motivációs levél egy rövid, személyesebb írás, ami kiegészíti az önéletrajzot. Célja, hogy benne az álláskereső bemutathassa a motivációját, érdeklődését az adott pozíció és cég iránt, valamint kiemelje azon erősségeit, amelyek alkalmassá tennék a meghirdetett munkakörre. Megírása több előnnyel is jár, amit álláskeresőként érdemes lehet kiaknáznod a mielőbbi elhelyezkedés, vagy a vágyott pozíció megszerzése érdekében.

Ezek egyike például, hogy a motivációs levél révén személyesebben és részletesebben is bemutathatod magad, és olyan kiegészítő információkkal is szolgálhatsz, amelyek az önéletrajzodban nem szerepelnek, de jelentőséggel bírhatnak a pályázatod elbírálását illetően. Ezen részletesebb leírás pedig segíthet abban, hogy felkeltsd a toborzók figyelmét és emlékezetesebbé váljon a jelentkezésed. Így pedig az esélyeid is nőhetnek az állásinterjús meghívásra.

Az említett részletesebb leírás több dolgot is magában foglalhat. Egyebek mellett konkrét példákkal támaszthatod alá a szakmai felkészültségedet, bemutathatod az eredményeidet, illetve kiemelhetsz egy-két olyan helyzetet vagy feladatot, amelyek sikeres abszolválására büszke vagy. Mindemellett pedig az egyéni érdeklődésedet, jövőbeni szakmai terveidet és céljaidat is felvázolhatod, kifejtve, hogy abban milyen szerepet játszana az adott vállalat és a szóban forgó pozíció.

Mire figyelj a motivációs levél megírásakor?

A motivációs levél megírásakor az egyik legfontosabb szempont a személyre szabottság. Az állásportálokon általában több dokumentum feltöltésére is van lehetőség, illetve cserélgetni is lehet azokat, vagyis mindenképpen érdemes a jelentkezésekhez külön, az adott állásra szabott motivációs levelet készítened. Erre egyébként az IT-Nav Hungary Kft. (itnav.hu) által üzemeltetett regionális portálokon is van mód, ahol az önéletrajzok, motivációs és kísérőlevelek mellett a végzettséget igazoló papírok másolatát, referenciákat és egyéb dokumentumokat is csatolni lehet a pályázáshoz.

Javasolt továbbá a struktúrára és a formázásra is odafigyelni. Használj egyértelmű bekezdéseket, könnyen olvasható betűtípust, és leveledet a hivatalos levelek formázási szokásai szerint készítsd. A tartalmat tekintve tartsd szem előtt, hogy a motivációs levél nem az önéletrajz folyószöveges megismétlése. Ne csak általánosságokat fogalmazz meg, hanem konkrét példákkal és tapasztalatokkal támaszd alá, hogy miért gondolod alkalmasnak magad a munkakörre. Legyél továbbá lelkes és pozitív a levélben, fejezd ki érdeklődésedet és izgatottságodat a lehetőség kapcsán.

Mindemellett pedig figyelj a terjedelemre is. Egy motivációs levél általában maximum egy oldal hosszúságú, amit nem tanácsos átlépni. Beküldés előtt mindenképpen többször is olvasd át a dokumentumot, ne maradjanak benne elírások vagy helyesírási hibák. A szöveget végül az elérhetőségeid megadásával, illetve aláírással zárd, akárcsak más hivatalos levelek esetében.