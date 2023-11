Elhelyezkedés eladóként Egerben

Eger kedvelt állásportáljának, az EgerAllas.hu felületének böngészésekor azt tapasztalhatjuk, hogy a különböző benzinkutakon meglehetősen gyakran adódhat lehetőség az eladóként történő elhelyezkedésre. Egy töltőállomási eladó legfontosabb feladata természetesen a vásárlók szakszerű kiszolgálása, beleértve többek között a kasszázást, készpénzkezelést is. Ezenkívül a tevékenységi körébe tartozik még az árufeltöltés, valamint a töltőállomás rendezettségének fenntartása is.

Egy töltőállomáson ugyanakkor nem csak eladóként, hanem akár benzinkútkezelőként is adódhat lehetőség az elhelyezkedésre. Ennek a pozíciónak a betöltője pedig általában a beérkező autósok tankolásának segítéséért, az üzemanyagkészlet nyilvántartásáért, az árjelzések frissítéséért, a biztonsági előírások betartásáért, illetve a benzinkút külső és belső rendjének fenntartásáért felel.

Visszakanyarodva a tipikus eladói pozíciókra, mindenképpen érdemes megemlítenünk a dohánybolti eladó munkakört is, amelynek felbukkanása szintén meglehetősen gyakori az EgerAllas.hu kínálatában. Itt természetesen a legfontosabb feladatot a vásárlók kiszolgálása és a dohánytermékek értékesítése jelenti, de mindez egyéb teendőkkel is kiegészül. Egy dohánybolti eladónak például gondosan ügyelnie kell a készletkezelésre, beleértve a készletfeltöltést, a polckép fenntartását, továbbá az árjelzések frissítését. Emellett a takarítói teendők itt is megjelennek, hisz a bolt tisztaságának fenntartása ugyancsak az eladó feladata.

A további példákat pedig még hosszasan lehetne sorolni, hisz többek között pékáru üzletbe, édességboltba, mobiltelefon szaküzletbe és különböző műszaki boltokba is kerestek már eladókat az EgerAllas.hu felületén keresztül: https://egerallas.hu/allasok/kereskedelem-ertekesites. Érdemes tehát rendszeresen visszalátogatni a portálra, hisz itt gyakorlatilag bárki megtalálhatja a kedvére való eladói pozíciót.

Kik pályázhatnak eséllyel az eladói pozíciókra?

Az eladói pozíciókra viszonylag széles álláskeresői réteg pályázhat eséllyel, hisz ezen munkakörök betöltéséhez elég a középfokú végzettség, de sokszor még az sem kimondott követelmény. Sokkal nagyobb hangsúly fordítódik ugyanis az egyes személyes tulajdonságokra és kvalitásokra. Ilyen például a vevőcentrikus hozzáállás, hisz egy bolti eladónak figyelmesnek és segítőkésznek kell lennie az ügyfelekkel, végtére is a munkája során ő az adott üzlet arca. Hozzáállásával pedig nagyban befolyásolja a vásárlók boltról alkotott véleményét.

Kiemelten fontos kvalitás továbbá a türelem és a stresszkezelő képesség is. Gyakran lehet találkozni ugyanis nehéz természetű vásárlókkal, továbbá egyes időszakokban a terhelés is magasabb lehet, ami szintén stresszt eredményezhet. A bolti eladónak ugyanakkor ezen helyezekben is higgadtnak és kimértnek kell maradnia, szem előtt tartva a vásárlói elégedettséget. Végezetül pedig a pontosságról és a nagyfokú odafigyelésről sem feledkezhetünk meg, amit az olyan feladatok tesznek szükségessé, mint a korábban említett pénztár- vagy készletkezelés.