A telefonközpontosok feladatai

Miként arra a bevezetőben is utaltunk, a telefonközpontos elhelyezkedési lehetőségek skálája meglehetősen széles lehet, hisz többek között az üzleti szektorban, az egészségügyben, a vendéglátás és turizmus területén, kormányzati és nonprofit szervezeteknél, valamint közszolgáltatóknál is foglalkoztathatnak telefonközpontosokat. Ebből adódóan az ellátandó tevékenységi kör is mutathat bizonyos eltéréseket, ugyanakkor a feladatok gerince nagyjából mindenhol ugyanaz.

Ebbe többek között beletartozik a hívásfogadás és hívásirányítás, ami az egyik legalapvetőbb feladata a telefonközpontosoknak. Fogadják a beérkező hívásokat, igyekeznek megérteni az ügyfelek igényeit, megválaszolni a kérdéseiket és feloldani a problémáikat. Bizonyos esetekben pedig, ha az adott kérdés vagy probléma kapcsán nem kompetensek, akkor továbbítják a megkeresést a megfelelő személy felé.

Feladatuk továbbá a rendszerhasználat és az adminisztráció is. A munkájuk során ugyanis különböző szoftvereket, adatbázisokat és kezelőfelületeket használnak, ahol adminisztrálják a hívásokkal kapcsolatos információkat, ügyféladatokat. Mindemellett pedig, ha nem tudnak azonnal segíteni az ügyfélnek, abban az esetben utánajárnak a megfogalmazott kérdésnek/kérésnek, és ha szükséges, visszahívják az ügyfelet a megfelelő információval vagy megoldással.

A telefonközpontos pozíciókhoz kapcsolódó elvárások

A telefonközpontos munkakörök betöltéséhez általában nincs szükség konkrét szakképesítés vagy diploma meglétére, ugyanakkor bizonyos általános képességek és ismeretek alapvető követelményként jelenhetnek meg. Ilyen például a kiváló kommunikációs képesség, ami talán nem meglepő, hisz a pozíció feladatköre magára a kommunikációra épül. Fontos tehát, hogy a telefonközpontos világosan és udvariasan tudjon fogalmazni.

Nélkülözhetetlen továbbá a kiváló problémamegoldó képesség is, ugyanis a beérkező hívások sok esetben problémákkal és panaszokkal kapcsolatosak, amire a gyors és hatékony megoldást kell találni, biztosítva ezzel az ügyfélelégedettséget. Ez persze gyakran stresszes és kimerítő lehet, így a stressztűrőképesség szintén szükséges kvalitás a helytálláshoz.

Mindezen személyes tulajdonságok mellett bizonyos elsajátított készségekre vonatkozó elvárások is megjelenthetnek az álláshirdetésekben. A felhasználói szintű számítógépes ismeretek például nagy jelentőséggel bírnak, hisz a telefonközpontosoknak el kell tudniuk sajátítani az adott cég által használt szoftvert, ügyfélszolgálati rendszert. Ezenkívül gyakran az idegennyelv-tudás is követelmény, különösen akkor, ha az adott cég nemzetközi környezetben is tevékenykedik.

Telefonközpontos álláslehetőségek Zalaegerszegen

A zalaegerszegi álláskínálatban időről időre előfordulhatnak telefonközpontos vagy egyéb hasonló jellegű állások. Legutóbb például a város egyik kedvelt állásportálján, a ZalaegerszegAllas.hu felületén jelent meg egy telefonközpontos álláslehetőség, méghozzá egy taxitársaság révén: https://zalaegerszegallas.hu/allasok/vevoszolgalat-ugyfelszolgalat. Ilyen környezetben a telefonközpontos feladata többek között a taxifoglalások rögzítése, az informálás, továbbá a sofőrökkel való kapcsolattartás, munkájuk támogatása.

Emellett persze a ZalaegerszegAllas.hu kínálatában számos egyéb ügyfélkapcsolati, diszpécser, call centeres vagy rendelésfelvevő álláslehetőség is felbukkanhat, vagyis mindenképpen érdemes figyelemmel kísérniük a portál kínálatát azoknak, akik vevő- és ügyfélszolgálati területen helyezkednének el Zalaegerszeg városában.