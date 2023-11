Ezt persze mondani könnyű, de azt már nehezebb kitalálni, hogy pontosan mivel lepjük meg a rokonokat, barátokat, kollégákat és a párunkat. Hiába, hogy a lehetőségek szinte végtelenek, ez talán csak tovább nehezíti a helyzetünket. Itt jön azonban képbe az alábbi gyűjtés: hét olyan ajándékötletet mutatunk be, amelyek között mindenki találhat egy-egy jó tippet. De előtte még arra is kitérünk, hogy a választás során milyen szempontokat kell figyelembe vennünk!

Milyen az ideális ajándék?

Erre nincs univerzális válasz: fontos, hogy egyénekként vegyük sorra azokat, akiket szeretnénk megajándékozni. Ha segít, készíthetünk egy listát, ami egyébként tökéletes terep az ötletelésre is. Vannak azonban olyan aspektusok, amelyeket mindig szem előtt tarthatunk, és garantáltan segítenek.

Először is döntsük el, hogy milyen típusú ajándékot szeretnénk adni: vicces legyen, hasznos vagy inkább olyasvalami, ami szentimentális értékkel bír? Sokan úgy tartják, hogy a vicces ajándékok haszontalanok, míg mások nem szívesen vesznek használati tárgyakat, annak ellenére sem, hogy például egy jó minőségű pamut törölköző minden háztartásban jól jön.

Ha ezt eldöntöttük, nézzük meg, hogy az illetőnek vannak-e hobbijai, kedvenc elfoglaltságai! Ha igen, akkor puhatolózzunk – persze csak nem feltűnően! –, hogy ezekhez van-e éppen szüksége valamire. Például: ha a barátnőnk imád sütni, és nagyon vágyik egy bizonyos tortaformára, már meg is vagyunk! Ha az anyukánk szívesen festeget, de a legutóbbi látogatás során úgy láttuk, már viseletesek az ecsetei, lepjük meg egy új készlettel!

Ezek mellett tartsuk szem előtt azt is, hogy milyen az egyén stílusa, értékrendje, hogy mi fontos neki a mindennapokban! Például, ha a párunk valódi filantróp, akkor biztosan örül majd valamilyen jótékonysággal kapcsolatos ajándéknak, például ha virtuális örökbe fogadunk a nevében egy nehéz sorsú állatot.

Sokan egyébként úgy tartják, az ajándékozás pszichológiája szerint, hogy az a tökéletes meglepetés, amire az illető nagyon vágyik, de nem venné meg magának. Ha valaki esetében sikerül fényt derítenünk egy ilyenre, akkor megütöttük a főnyereményt!

7 ajándékötlet, amelyek között bárki megtalálja az ideális meglepetést

Ha a fent felsorolt támpontok alapján még mindig nem lettünk okosabbak, böngésszük végig a konkrét listánkat!

Személyre szabott fotókönyv

Gyakran elfelejtjük, hogy a karácsony valójában a szeretetről, a számunkra fontos emberekről és a velük eltöltött, közös pillanatokról szól. Ezért remek ajándék egy személyre szabott fotókönyv, ami pontosan erre emlékeztet minket! Állítsunk össze egy teljesen egyedi fotókönyvet olyan emlékekből, amiket együtt éltünk át! Ezeket kiegészíthetjük emlékezetes pillanatokról szóló leírásokkal is! Ha ügyesek vagyunk, mi magunk is megszerkeszthetjük, de ma már több profi szolgáltató is foglalkozik ilyesmivel.

Wellness hétvége

Ha jól tudjuk, hogy az ajándékozott túlhajtja magát a hétköznapokban, biztosan értékelni fog egy lazítással eltöltött hétvégét egy kellemes, mindennel felszerelt szállodában. Különösen jó ötlet ilyesmit adni a párunknak, hiszen ezzel egy romantikus közös programot is szervezünk. Ha szeretnénk ötletes módon átadni a meglepetést, csomagoljunk be egy önálló ajándéknak tűnő pamut törölközőt vagy egy köntöst, amiben elrejtjük a szállodába szóló vouchert!

Gasztronómiai élmény

Legyen szó egy exkluzív vacsoráról egy Michelin-csillagos étteremben, egy különleges helyszínen elköltött kóstolómenüről, vagy akár egy vidéki bor- és sajtkóstolóról, a gasztronómia szerelmesei biztosan imádni fogják! Ez az ajándék lehetőséget nyújt arra, hogy új ízeket fedezzünk fel és hogy újabb közös emlékeket teremtsünk.

Utazás

Ha jól tudjuk, hogy a barátnőnk ezer éve el akar utazni Barcelonába vagy éppen Dél-Olaszorszába, legyünk bátrak, és vegyünk neki egy repjegyet – na és persze magunknak is! Ilyen esetben érdemes egy távolabbi időpontot választani, hogy biztosan szabaddá tudja magát tenni arra az időre. Amennyiben bizonytalanok vagyunk az úti cél kapcsán, akkor választhatunk a ma már széles körben elérhető utazási ajándékutalványok közül is. Sőt: akár vehetünk neki egy éves tagságot is valamelyik légitársaságnál, amivel kedvezményesen utazgathat majd.

Digitális bérlet vagy előfizetés

Elsőre talán nem hangzik túl személyesnek, de igenis hasznos lehet valamilyen előfizetés vagy digitális bérlet is. Legyen szó filmes-sorozatos vagy éppen zenei streaming-szolgáltatásról, valamilyen online kurzusról vagy egy ételrendelő applikáció plusz szolgáltatásaira való előfizetésről, ha jól lőjük be a megajándékozott érdeklődési körét, biztosan nyerő lesz az ajándék.

Élménytúra

Szervezzünk egy izgalmas élménytúrát, amit kifejezetten a megajándékozott érdeklődési körére szabunk! Ez lehet gyakorlatilag bármi a hegymászástól kezdve a hőlégballonos repülésen át egészen az ejtőernyős tandemugrásig. Ha van adrenalinfüggő szerettünk, egy ilyen meglepetéssel garantáltan felejthetetlen élményt adhatunk neki. Amennyiben pedig elég bátrak vagyunk, akár mi is kipróbálhatjuk a dolgot!

Feliratkozás egy kreatív tanfolyamra

Ha tudod, hogy a megajándékozott érdeklődik a művészetek iránt, és már ezer éve szeretne megtanulni kerámiázni, utcai fotózni vagy éppen olajfestékkel alkotni, akkor ajándékozzunk neki egy kurzust vagy tanfolyamot! Ezzel segíthetünk abban, hogy fejlessze a kreatív készségeit és hogy maradandó élményeket szerezzen.

Ezek az ötletek segíthetnek abban, hogy idén igazán egyedi és emlékezetes ajándékokkal lephessük meg szeretteinket. De a válogatás közben ne feledjük: az igazán különleges ajándék nemcsak az értékén, hanem a figyelmességen és az egyedi jelentésen is múlik. Legyen személyes és szeretetteljes az ajándékozás, így az ünnep valóban felejthetetlenné válik mindenkinek!