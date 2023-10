Benéz reggel a szekrénybe, ami ugyan tele van, de mégis úgy érzi, hogy nem tud mit felvenni belőle? Szeretne minden nap stílusosan kinézni, de nem szeretne sok időt rászánni? Évente legalább kétszer, tavasszal és ősszel különleges odafigyelést igényel a ruhatárunk. Az évszakok változásával a ruháink is változnak. Két feladatot kell teljesítenünk: el kell raknunk az előző szezon tételeit, a mostaniakat pedig átdolgozni, egy sorrendet kialakítani közöttük. Érdemes kipróbálni egy kapszula gardróbot is, amely tökéletes módja a ruhák iránti gondolkodásmódnak, akár nő, akár férfi, akár stílusosnak szeretne kinézni, akár a természetet és pénzt kímélve. Az About You Hungary webshop oldalán rengeteg ötlet található, amelyek közül ihletet meríthet. Ha vásárlása során szeretne spórolni is, használja ki a az About You kuponkódok nyújtotta kedvezményeket.

De hogyan is spóroljunk a ruhavásárláson és miközben jól is nézzünk ki?

A 21. századi fast fashion üzleti modellje a túltermelés végtelen ciklusának mérgező rendszerét hozta létre, és arra kényszeríti az embereket, hogy egyre nagyobb mennyiségben vásároljanak nem túl jó minőségű árut. Mindig vannak új kollekciók és trendek, amelyek azonnal kimennek a divatból, amint megvásárolja őket. Ez tönkreteszi a természetet, ösztönzi a gyermekmunkát, és arra kényszeríti az embereket, hogy évente több tucat ruhadarabot vásároljanak meg feleslegesen. De hogyan ne támogassuk a természet kifosztását, és ugyanakkor jól nézzünk ki, és spóroljunk a ruhákon? Igyekezzen egy kapszula gardróbot összeállítani. A kapszula gardrób alap filozófiája, hogy olyan ruhadarabokra épül, amelyek ma és ötven évvel ezelőtt is divatosnak tűntek, és egyben kombinálhatóak úgy, hogy minden nap más outfitet viseljen. Ráadásul segítségével soha nem fog félrenyúlni, és mindig stílusos lesz.

Mi is valójában a kapszula gardrób és mik az előnyei?

A kapszula gardrób a ruházat minimalista megközelítésén alapul, ahol korlátozott számú darab áll rendelkezésére, amelyeket korlátlanul kombinálhat egymással. A kapszula szekrény minden ruhatár alapeleme kell, hogy legyen. Ezután olyan darabokat adhat hozzá, amelyek meghatározzák a stílusát. A kapszulaszekrénynek olyan ruhadarabokra kell épülnie, amelyek soha nem mennek ki a divatból, és semleges színekből kell összeállítani. A Sinsay üzleteiben és a Sinsay online áruházában számos ilyen darabra akadhat. Figyelje a Sinsey leárazásokat és a Sinsay kuponkódokat, melyek segítségével még nagyobb megtakarításban lehet része. A jól megválasztott kapszula gardrób előnye, hogy segítségével pénzt takarít meg a ruhákon, mindig elegáns lesz, nem lesz többé rendetlenség, mivel több helye lesz a szekrényben, a környezetbarátabb életstílust fogja előnyben részesíteni, mindeközben ruházata stílusos lesz, időt takarít meg, szekrénye ruhadarabjai könnyen karbantarthatóak lesznek és még nagyobb önbizalommal is rendelkezhet.

A kapszula szekrény mind a férfiak, mind a nők öltözködési problémáit megoldja. Kevesebb ruhája lesz ugyan, de azok jól fognak egymáshoz passzolni, és könnyen kiválaszthatja majd, mit vegyen fel reggel. A kapszula gardróbbal időt és pénzt takarít meg, mert lesz egy rendszere, hogyan vásároljon új darabokat és hogyan öltözködjön. Miután kialakította a saját stílusát, nem költ majd felesleges darabokra. Pontosan tudni fogja, mit keres az üzletben, és többé nem tölt több órákat vásárlásra. A kapszula szekrény fenntartható módja a divat megközelítésének, mert csak olyan darabokat birtokol, amelyeket évekig visel, és nem mennek ki gyorsan a divatból. Csak minőségi ruhákba fektet be, és felhagy a gyors divat támogatásával, amely kifosztja a természetet és elpusztítja az emberi és állati életeket.

Válasszon olyan darabokat, amelyek mind a munkához, mind az esti rendezvényekhez megfelelőek lesznek - nadrágkosztüm, szoknya, kabát, ruha. Nem szabad azonban kihagyni a "kis feketéket" sem, amelyek minden nő ruhatárának kötelező darabjai. A klasszikus megjelenéshez válasszon sötétkék farmert, minimalista monokróm pólót vagy egy egyszerű fehér inget. Felső rétegnek elég lesz egy melegebb kabát és egy-két ballonkabát, amibe tényleg érdemes beruházni. Ne spóroljon egy minőségi kasmír sálon, kardigánon vagy pulóveren. A cipővel sem kell túlzásba vinni, válasszon néhány jó minőségű pumps cipőt és egy sarok nélküli alternatívát - szandált, balettcipőt és tornacipőt. Három kézitáskával kell boldogulnia – egy nagyobb munkához, egy vállon áthelyezhető és egy kézitáskával. Ne becsülje alá a kiegészítőket sem. Szerezzen be magának egy minőségi órát, egy stílusos ékszert, egy sálat, egy széles övet és egy eredeti szemüveget. Pontosan ezek a drágakövek képesek életre kelteni outfitjét, és egy teljesen más szintre emelni.

Ezeket a darabokat bátran kiegészítheti és különféle módon kombinálhatja - sokoldalú garbós pulóverek és ívelt bőrkabátok. A képzeletnek ebben az esetben nincs határa. Látni fogja, hogy akár huszonöt darabbal is kényelmes boldogul és bárhová is megy, mindig csinosan fog kinézni.