A raktárvezető feladatai

A raktárvezető kulcsszerepet játszik az áruk raktározásában, szállításában, továbbá menedzselésében. Mindennapi feladatait nagymértékben meghatározhatja a vállalat mérete és az adott raktár jellege, ugyanakkor bizonyos tevékenységek valamennyi raktárvezetői pozíció kapcsán megjelennek.

Ilyen például a raktártervezés, hisz általában a raktárvezető a felelős a raktár elrendezésének a megtervezéséért. Teszi mindezt olyan szempontokat szem előtt tartva, mint például a hatékony tárolás és a könnyű hozzáférhetőség. Fontos raktárvezetői feladat továbbá a készletkezelés is, hisz az áruk beérkezése, tárolása és kiadása során a raktárvezető dolga, hogy gondoskodjon a készletek pontos nyilvántartásáról és ellenőrzéséről.

Ha pedig már szóba került az áruk kiadása, akkor a szállítások koordinálásáról sem feledkezhetünk meg, hisz a raktárvezetőnek a szállítókkal és a fuvarozókkal együttműködve biztosítaniuk kell az áruk időben történő szállítását. De persze nem csak a szállítások, hanem a raktári dolgozók munkájának irányítása is a raktárvezető felelősségeinek a részét képezi, beleértve például az anyagmozgatások felügyeletét és a raktározási szabályok betartatását.

Végezetül az ad-hoc jellegű problémamegoldásról sem feledkezhetünk meg, hisz egy raktárban megannyi váratlan nehézség felmerülhet, kezdve a szállítási késedelmektől, egészen az árukkal kapcsolatos hiányokig. A raktárvezetőnek pedig alapvető felelőssége, hogy tevékeny részt vállaljon ezek mielőbbi kiküszöbölésében.

A raktárvezetői pozícióhoz kapcsolódó elvárások

A raktárvezetői állások visszatérői szereplői a KaposvarAllas.hu portálnak. Természetesen csakúgy, mint a feladatok tekintetében, az elvárások kapcsán is nehéz általános érvényű követelményekről beszélni, ugyanakkor vannak bizonyos tételek, amelyek rendre megjelennek a hirdetésekben. Ilyen például a legalább középfokú végzettség, valamint a raktározásban szerzett több éves tapasztalat. Utóbbira már csak azért is szükség van, mert egy raktárvezetőnek a raktározás valamennyi folyamatát át kell látnia, sőt, koordinálni is tudnia kell azokat.

Szükség mutatkozhat továbbá magabiztos számítógépes ismeretekre (pl. MS Office, vállalatirányítási rendszerek), illetve targoncavezetői engedélyre is. Előbbire az adminisztrációs feladatokból kifolyólag, míg utóbbira abból a szempontból, hogy az anyagmozgatásból sokszor a raktárvezetőnek is ki kell vennie a részét.

Mindemellett természetesen bizonyos személyes tulajdonságok is kiemelt jelentőséggel bírnak. Ilyen például a kiváló szervezőképesség, hisz a raktárvezetőnek kézben kell tartania a raktár működését, a készletkezelést, továbbá a munkatársak számára is a megfelelő instrukciókat szükséges adnia. Utóbbiból adódóan a jó kommunikációs képességek is elengedhetetlenek, na meg persze a vezetői attitűd és magabiztos fellépés sem árt. Végezetül pedig a kiváló stressztűrő- és problémamegoldó képességről sem feledkezhetünk meg, hisz egy raktárvezető gyakran szembesülhet zsúfolt időszakokkal, készletproblémákkal vagy egyéb nehézségekkel, amelyeket higgadtan és eredményesen kell tudnia kezelni.