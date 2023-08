A bélflóra elszegényedése civilizációs hiánybetegség. A helytelen táplálkozás, a nem jó minőségű ételek és az emésztésről alkotott nézeteink mind hozzájárulnak a folyamathoz. Sokan lebecsülik az emésztés megfelelő működésének jelentőségét, és jócskán alulértékelik azt. Pedig a könnyebb hétköznapok titka a könnyű emésztés. Néhány évtizeddel ezelőtt a bevitt tápanyagok összetettebbek voltak, tartalmazták az emésztőrendszer harmonikus működéséért felelős anyagokat. Ma azonban a bélflórát károsító szerek maradványai is jelen vannak az élelmiszerekben, viszont az emésztést segítő anyagok hiányoznak belőlük. Az ivóvíz pedig tiszta, csírátlan. A Herbaferm cseppekben olyan fermentációval előállított gyógynövény-hatóanyagok és a fermentációt végző mikroorganizmusok vannak, amelyek megalapozzák a könnyed emésztést, és hozzájárulnak az emésztőrendszer ideális működéséhez.

Forrás: shutterstock.com

A Herbaferm természetes, komplex választ ad azokra az emésztőrendszeri kihívásokra, amelyeket rohanó világunk teremt. A cseppben természetes életközösségekből származó hazai gyógynövények gondosan válogatott, kíméletesen feldolgozott keveréke található. A gyógynövényeket már a népi gyógyászatban is előszeretettel alkalmazták, ám a Herbaferm cseppekbe természetes fermentációval előkészített koncentrátumuk kerül, ezzel hatásuk megsokszorozódik. A kamilla és a cickafark gyulladáscsökkentő, a tölgykéreg összehúzó hatású, a fehér üröm serkenti az emésztőnedvek termelését. A bodzavirág étvágyszabályozó, a csipkebogyó az emésztés egyensúlyának helyreállításában segít. A propolisz viasztartalmával fokozza a gyógynövények hatását, enzimjei pedig segítik az emésztést.

Az egyedülálló Herbaferm csepp az egészséges emésztés helyreállításával indítja be a regenerációs folyamatokat. A szervezetért dolgozik: természetes úton, összetevői segítségével éri ezt el, olyan anyagokkal, amelyek alapvetően ugyan jelen vannak étrendünkben, de manapság már csak alacsony mennyiségben tartalmazzák azokat. Az emésztőrendszer természetes egyensúlyának helyreállítását a fermentáció által felszaporított mikroszervezetek segítik. A természetes mikroorganizmusok közül az éppen aktuálisan elfogyasztott, tápláléknak megfelelő fajok tudnak segíteni emésztésben. A Herbaferm cseppek támogatásával a bélflóra folyamatosan alkalmazkodik az ételeinkhez.

Forrás: shutterstock.com

Amint az emésztési folyamat rendeződik, a szervezetben is helyreáll az egészséges egyensúly, néhány hónap elteltével pedig már a teljesítőképesség is növekszik. A kiegyensúlyozott emésztés kedvező környezetet biztosít az egészséges, sokszínű bélflóra kialakulásához, amely újjáépítheti az immunrendszert, enyhítheti az allergiák, érzékenységek tüneteit. Hatására csökkenhet a levertség és fáradtságérzet, növekedhet viszont a koncentrációkészség, a munkabírás és a szervezet stressztűrő képessége is. Sőt, az egészségesen működő, kiegyensúlyozott emésztésnek köszönhetően kialakulhat még az ideális testsúly is.

Forrás: shutterstock.com

A Herbaferm csepp étrendkiegészítő, nem helyettesíti a tudatos táplálkozást, az egészséges életmódot és a modern orvoslást. Mivel a Herbaferm csepp élő anyag, fogyasztás előtt alaposan fel kell rázni, felbontás után pedig érdemes hűtőszekrényben tárolni. Szavatossága 3 hónap. Az üvegcsében a mikroszervezetek életfolyamatai miatt előfordulhat üledék, opálosság, és felúszó agglomerátumok. A Herbaferm cseppet legalább naponta kétszer érdemes fogyasztani addig, amíg a vízből és a táplálékból hiányzik a természetes, sokszínű élet. Reggel éhgyomorra és este étkezés után ajánlott bevinni 2-3 dl vízbe csepegtetve, testsúlyhoz és az egyéni ízléshez igazodva. Gyermekeknél 5-10 csepp, az aktív korosztálynál 12-15 csepp, míg idősebbeknél 8-15 csepp az ajánlott dózis. A vízbe cseppentett Herbaferm kivonat akkor éri el a legjobb hatást, ha már ízlelhetően azonosítani tudjuk gyógynövényes karakterét.

Nem ajánlott a Herbaferm csepp használata az összetevők bármelyikével szembeni allergia és hisztamin allergia esetén, immunszupresszáns gyógyszerek szedése, továbbá súlyos emésztési problémák esetén.

