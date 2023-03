A fűtés hiánya ronthatja a dolgozók teljesítményét

A robbanásszerű energia áremelkedés egyik hatása az lett, hogy a vállalatok a fenntartási költségek csökkentésére kezdtek el törekedni. Így a legtöbb esetben a fűtésen kezdtek el spórolni, nem pedig a fűtés korszerűsítésén gondolkodni. Pedig már több kutatás is kimutatta, hogyha a munkavállalók fáznak, akkor csökkenhet a kognitív képességeik. Ez pedig azt jelenti, hogy az irodai hőmérséklet nagyban befolyásolja a dolgozók hatékonyságát. A komforton kívül a koncentrációs képesség is romlik.

Ezért szakértők azt javasolják, hogy a munkahelyi hőmérsékletet minden esetben az ott dolgozók visszajelzései szerint legyen beállítva. Ez pedig jóval több, mint 18 fok.

Mit lehet akkor mégis tenni, ha nem akarunk duplájára növekedett rezsiszámlákat?

Okos rendszer a tudatos fogyasztásért

Könnyedén kordában tarthatjuk az épület áram, sőt gázfogyasztását is akkor, ha kiépítünk egy okos rendszert, ami megfelelően szabályozza a felhasználást, így segítségével komoly megtakarítást érhetünk el.

A SMARTme saját Smart Building rendszere FIBARO névre hallgat, amelynek használatával akár 25-30%-os fogyasztáscsökkenést érhetünk el például radiátoros fűtés területén.

Radiátoros fűtés korszerűsítése alatt főleg az egyes radiátor szelepek szabályozhatóvá tételét értjük, mégpedig automatizált módon, mert még ha lehetőség is van manuálisan tekergetni a kézi kereket, a felhasználók jellemzően nem teszik ezt meg tudatosan és következetesen.

A radiátorokra szerelendő okostermosztát egy eszközként méri az aktuális hőmérsékletet és a megadott célhőmérsékletnek megfelelően, a központi egységtől kapott célérték elérése érdekében motorosan szabályozza a radiátor szelepet is.

További hasznos funkciók

Az eszköz szükség esetén manuálisan is szabályozható telefonos vagy egyéb mobil applikációból akár távolról is, és természetesen magán az eszközön is lehet felülvezérelni. Ez utóbbi szükség esetén meggátolható gyerekzáras beállítással, hogy illetéktelenek ne tudják össze-vissza tekergetni.

Lehetőség van egy úgynevezett „Vakáció üzemmódba” állítani az egyes zónákat, vagy akár az egész épületet, így egy temperáló hőmérsékletet megadva egészen addig tartja a rendszer azt, amíg vissza nem állítjuk normál üzemben, amikor elkezd ismét a program szerint működni.

Az eszköz további hasznos funkciója, hogy ablaknyitás esetén érzékeli a hirtelen hőmérséklet esést, és automatikusan lezár, hogy szellőztetéskor ne az utcát fűtsük.

A rendszer kiépítése

Egy új rendszer kiépítése hallatán sokan a fejüket fogják, mondván drágább az egész átalakítás, mint maga a rezsi számla. Ez azonban nem feltétlenül igaz, ugyanis esetünkben a rendszert vezérlő központi egység vezeték nélkül kommunikál az egyes radiátor termosztátokkal, ezért a rendszer kiépítése nem igényel bontási, átalakítási munkálatokat, így mind időbeli, mind pedig költségbeli kialakítása nagyon kedvező. Eddigi tapasztalatok alapján kb 1-2 fűtési szezon alatt megtérül.

Igény esetén a SMARTme szakemberei gyorsan és biztonságosan elvégzik a FIBARO fűtésvezérlő rendszer kialakítását. Ráadásul nem feltétlen kell várni vele a fűtési szezon végéig, ugyanis sok esetben különösebb működési leállás nélkül elvégezhető az átállás.