Úgy tűnik, a régi munkaadói szemlélet kezd megváltozni, és a vállalatok kezdik felismerni, hogy az anyukák valójában remek munkaerők. A kisgyerekek mellett kifejlesztett szuperképességek csak javára válhatnak a cégnek, a nők pedig nemcsak anyaként teljesedhetnek ki, de hozzájárulhatnak a családi kasszához, és karriert is építhetnek.

A világjárvány után megváltozott az kisgyerekes anyukák munkapiaci helyzete

A pandémia előtt is már sok szó esett a távmunka előnyeiről, de a munkáltatók többsége csak nehezen mozdult el a régi jó bevált gyakorlatoktól. Volt ugyan 4 és 6 órás munkalehetőség, sőt, távmunka is létezett, de ha egy kisgyerekes anyuka rugalmas állást keresett, a felhozatal messze elmaradt az ideálistól.

A világjárvány azonban megmutatta, hogy az élet (és a munka) nem állhat meg akkor sem, ha a négy fal közé vagyunk kényszerítve. Rengeteg munkáról kiderült, hogy otthonról is végezhető. A cégek pedig felismerték, hogy a kisgyerekes anyukák nagyszerű munkaerők. A kicsik mellett olyan képességekre tettek szert, amelyeket jól lehet kamatoztatni a munkában. Ilyen a türelem, a szívósság, a jó időbeosztás, a párhuzamos munkavégzés (multitasking), a jó kommunikációs készségek, a meggyőzőképesség…

Egészen kicsi gyerekek mellett

Ha még egészen pici a baba, vagy már izgő-mozgó totyogósod van, akkor olyan munkát érdemes keresned, amely teljesen rugalmas, hogy akkor végezhesd, amikor van egy-két nyugodt órád. Olyan feladatban gondolkozz, amelyekben amúgy is jó vagy. Így nemcsak pénzt kereshetsz a munkával, de örömödet is leled benne. Néhány példa:

Ha szereted a közösségi médiát, és tudod kezelni az adminfelületet, sok cég örömmel fogja rád bízni a közösségi kommunikációt, a moderálást, esetleg a hirdetések kezelését.

Ha mindig is jól fogalmaztál, keress szövegírói munkákat. Írhatsz posztokat, hírleveleket, brosúrákat, cikkeket, blogbejegyzéseket, termékismertetőket, honlapszövegeket.

Ha vizuális típus vagy, grafikai feladatokat is vállalhatsz. Böngészd az álláshirdetéseket, és nézd meg, milyen grafikai programok ismeretét szokták megkövetelni. Egy internetes tanfolyamon vagy a netes oktatóvideókból megtanulhatod, hogyan kell használni őket.

Ha jó a beszélőkéd, Call Center-es munkában is gondolkodhatsz.

Ha beszélsz valamilyen idegen nyelven, vállalj fordítási feladatokat.

Ha szívesen bíbelődsz adatokkal, keress rá az adminisztratív munkákra: számos cég keres távmunkában asszisztenst a különböző irodai, könyvelői feladatok mellé.

Ha az életed teljesen a gyerekek körül forog, lépj be olyan csoportokba, ahol anyukák osztják meg egymás között a gyerekmegőrzést. Ez ugyan többnyire nem jár pénzkeresettel, de ha olyan bébiszitteri lehetőséget találsz, amihez bevonhatod a saját gyerekedet is, akkor két legyet ütsz egy csapásra.

Forrás: pexels

Nagyobbacska gyerekek mellett

Ha napi 2-3 órát vagy többet is tudnál dolgozni, az eddig felsorolt munkákkal is szintet léphetsz. Fordítás helyett például online nyelvoktatást vállalhatsz. Vagy ott van a virtuális asszisztencia lehetősége. Ez azt jelenti, hogy komolyabb projekteket vagy részprojekteket is elvállalhatsz távmunkában. Több feladattípus is szóba jöhet: egy prezentáció vagy kimutatás összerakása, vagy egy szaktudást igénylő kisebb projekt, például könyvelési részfeladatok.

Családbarát munkahelyek

Ma már sok cég van, ahol nem nézik rossz szemmel, ha időnként beviszed a gyerekedet, mondjuk azért, mert aznap épp senkire sem tudtad rábízni. Sőt, számos helyen kis játszósarkot vagy éppen szoptatószobát is kialakítottak. Egy családbarát munkahelyen inkább projektalapon foglalkoztatnak, hogy ha kell, oda tudj érni az oviba vagy iskolába a gyerekedért.

Mit ne tegyél?

Ne vállalj olyan munkát, amely túl stresszes lehet. Egy vagy több kisgyerekkel az élet nemcsak csupa móka és kacagás, nem hiányzik még az is, hogy a munka miatt idegeskedj. Legyél gyanakvó a „kimagasló kereseti lehetőség otthoni munkával” típusú Facebook-csoportokkal: ez gyakran MLM-es munkát takar. Ne ígérj olyat a munkaadódnak, amit nem biztos, hogy teljesíteni tudsz. Inkább számolj hosszabb határidővel, vagy vállalj kevesebbet. Ne most akarjál teljesen új szakmát kitanulni, vagy ha mégis erre szánod rá magad, akkor mérd fel reálisan, hogy fizikailag és mentálisan mire vagy képes. A kudarc élménye nagyon leverő lehet, de ha sikerül, akkor tiéd a világ!