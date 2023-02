Ellenállóság mindenekfelett?

Igen, megkérdőjelezhetetlen tény, hogy a profi vadászruhákat nyugodtan érhetik megpróbáltatások, meg sem fog kottyanni nekik. Márpedig a természet lágy ölén bármi, pontosabban minden előfordulhat. Kinyúló ágak, tüskés bokrok, indák, vagyis olyan akadályok, amik előre láthatatlanok, ezért aztán nem egyszer a kivédésük is esélytelen. Aztán a terepviszonyok változatossága is jócskán tartogathat meglepetéseket. Sár, dagonya, vagy éppen poros, homokos talaj. A ruháknak bírniuk kell a strapálást, és az olykor cseppet sem kedvező környezeti hatások jelenlétét. A földön kúszás-mászás is a vadászlét velejárója, azaz az anyag nem használódhat el, kophat ki, fásulhat meg pusztán attól, hogy rendszeresen súrlódik, dörzsölődik. A maximális ellenállóság a jó közérzet titka, egyúttal a vadászat sikerét is borítékolja. A terepszín fontosságát nem hangsúlyoztuk ki külön, lévén ez evidens, hiszen csak így valósulhat meg a természetbe való beolvadás, rejtőzködés.

A fotó forrása: UfaBizPhoto / Shutterstock.com

Mi a felszerelés legfontosabb része?

Nehéz rangsort állítani, de ha nagyon muszáj, akkor a prémium vadászcipő egészen biztos, hogy a toplista élén szerepel. A stabil járás, futás, osonás, lopakodás feltétele a megfelelő tapadás, azaz a teljes csúszásmentesség.

A bordázott talpkialakítás többek között ezért annyira hangsúlyos, akárcsak a megerősített orr- és sarokrész, valamint igény szerint a bokák védelme. A strammság természetesen épp úgy elvárás, mint a kényelem. Utóbbira sokan legyintenek, mindaddig míg egy egész napos vadászat után talpra sem tudnak állni az elgémberedéstől. A jó cipő ismérve, hogy bírja a gyűrődést, megfelel minden igénynek, munkavédelmi előírásnak, és komfortos a viselése, akár egész napon át. Ha mindez megvan, akkor jöhet a sok fakkos, terepszínű, „mindent elnyelő” hátizsák, és kezdődhet a munka!