Biztos mindenki hallotta már azt az általános igazságot, hogy étkezésünk hatással van egészségünkre, ezért kiemelten kell figyelnünk arra, hogy mit eszünk nap mint nap. Nos, amellett, hogy ez természetesen mindenkire igaz, különösképpen a reflux-szal szenvedők számára aranyigazság ez a rövid mondat. A “mit ne együnk reflux diéta esetén” kérdésre tehát muszáj válaszolni, sokak életét könnyítheti meg az alábbi cikkben részletezett tiltott és engedélyezett ételek, zöldségek, gyümölcsök listája.

Azonban ha reflux-szal küzdünk nem csupán étkezésünkre, hanem életmódunkra is oda kell figyelnünk annak érdekében, hogy ezt a kellemetlen betegséget kordában tartsuk és ne okozzon idővel komolyabb szövődményt. Cikkünk címe (Reflux diéta: mit nem szabad enni?) ugyan csak a helyes táplálkozásra utal, ez azonban sokaknak kevés lehet a panaszmentességhez, ezért a mit ne együnk reflux esetén témakört kibővítenénk a szükséges életmódbeli változásokkal is. Kezdjük is utóbbival!

Mivel reflux esetén a fokozódó gyomorsav-termelődés miatt megnő a veszélye annak, hogy a gyomorsav a nyelőcsőbe kerül, minden olyan tevékenységet mellőznünk kell, ami ezt elősegítheti. Ezek a következők:

Dohányzás

Kávé és egyéb koffeines italok fogyasztása (ide sorolható még a fekete tea és kóla is)

Alkoholfogyasztás

Alacsony párnán alvás (a gyomorsav, ha nem emeljük meg fejünket alvás közben, könnyebben visszafolyik a nyelőcsőbe)

Szűk, szoros ruhák viselése

„Gyorsan bekapok valamit” típusú étkezés, mert ilyenkor nem rágjuk meg alaposan az ételt, pedig fontos lenne, hogy ne a gyomrunkban kezdődjön el a még szinte egész falat megemésztése, hanem már “útközben” pépesedjen az étel

Túlevés (és akkor ezt ki is egészítenénk a túlsúllyal, ami szintén elősegíti a reflux kialakulását)

Stresszes életmód

Naponta 1-2-szeri étkezés, nagyobb mennyiségű étel fogyasztásával (mondani sem kell a jelentőségét: többet és kevesebbet érdemes)

Közvetlenül étkezés utáni ledőlés, vagy éppen ellenkezője: intenzív testmozgás (egy vacsora utáni mosogatás még belefér, de szekrényt ne cipeljünk étkezés után)

Vacsorázás lefekvés előtt (legalább 3 órát kell hagyni, különben álmunkban fogunk emészteni és ha refluxunk van, azt nem akarjuk)

Ezen életmóddal kapcsolatos tényezők mellett, amit még tehetünk a refluxunk ellen, az nem más, mint maga a reflux diéta. Mit nem szabad enni ilyenkor? Előbb nézzük meg, mi az, aminek javasolt a fogyasztása:

Érdemes minél több rostban gazdag és fehérjedús ételt fogyasztani, zöldségeket párolva, halat és tejtermékeket

Igen, főzelékeket is, nyugodtan

Teljes kiőrlésű tészta és kenyér

Levesek: zöldség- vagy gyümölcsleves, burgonyaleves

Burgonya, rizs

Sovány húsok (ha már húsok: fehérjét minden étkezéshez javasolt fogyasztani)

Reggelihez kifejezetten javasolt a margarin, sajtkrém, párizsi, tojás, péksütemény, sonka, virsli és a nem édes kekszek

Egészséges zsiradékok: ez sokaknál biztosan kérdőjeles, de segítünk: dió, olívaolaj, avokádó, napraforgóolaj többek között ide sorolható

Alacsony savtartalmú gyümölcsök (alma, dinnye, körte, banán, szőlő, mangó)

Fokozott folyadékbevitel is fontos, ez leginkább víz legyen, de a zöldtea vagy akár a mályva- és édeskömény tea kifejezetten ajánlott

És az igazi szuperhőst hagytuk a végére, ez pedig a gyömbér (bizony, a gyömbér az egyik legjobb természetes gyógymód a gyomorégésre, mivel kiváló gyulladáscsökkentő)

Reflux diéta: mit nem szabad enni reflux esetén?

A reflux diéta lényege, hogy tudatosan szabályozzuk gyomorsav termelésünket, értelemszerűen minél alacsonyabb szinten tartva azt. Az ételek és italok, amiket fogyasztunk mind-mind valamilyen savassággal rendelkeznek (vagy váltanak ki), így a táplálkozásunk az egyetlen (a gyógyszeres kúrán kívül vagy amellett), amivel segíthetjük a refluxos tüneteink enyhülését.

Elérkeztünk a tiltólistához, amit érdemes komolyan venni, ha szeretnénk érdemi javulást elérni állapotunkban. Vagy lemondunk néhány dologról, vagy továbbra is megmarad a maró érzés torkunkban, a gyomorégés, a keserű szájíz, a gyakori puffadás, amelyeken sok esetben a gyógyszerek sem fognak tudni segíteni, ha a táplálkozásunkra nem figyelünk. Következzék tehát a “mit nem szabad enni reflux esetén” listánk:

Alapszabály, hogy a túl fűszeres, édes, zsíros ételek kerülendők (ha mégis szeretnénk, mert imádjuk a nagymama sütötte rántott húst vagy a zsíros szalámikat, többször, kisebb adagokban fogyasszuk, de a legjobb lenne mégis csak az, ha nem ennénk őket)

A só még az előzőekhez tartozik: óvatosan bánjunk a sózással, legjobb, ha minimalizáljuk vagy ha nem esik nehezünkre, akár le is szokhatunk róla

Folyadékok esetében a fentebb említett alkohol természetesen tiltott, mint ahogy a kávé és más koffeines italok sem javasoltak, de most bővítsük a kört: szénsavas vizet és limonádét se igyunk, ha refluxunk van

A sült krumpli szintén nem barátja a reflux-diétának, kifejezetten kerülendő étel (a krokett is egyébként)

Ha valaki odáig van a jó gofriért, vagy imád reggelente 2-3 pirítóst bekapni, sajnos el kell, hogy vegyük a kedvét: bizony ezek is rajta vannak a reflux diéta tiltólistáján

Magas savtartalmú zöldségek és gyümölcsök szintén nem férnek bele, ilyenek például a hagyma, savanyú káposzta, paprika, narancs, málna, mandarin és grapefruit többek között

Édesszájúak számára is rossz hírünk van: sajnos nem csak a csoki fogyasztása tilos, de semmilyen más édességé sem engedélyezett (a magas cukortartalom miatt)

Fentiek betartása sokat segíthet, ha refluxunk van. Azonban ne felejtsük: ha tüneteink rendszeresek és intenzívek, mindenképpen keressük fel orvosunkat!