A téli testmozgás előnyei

Rengeteg jótékony hatása van a mozgásnak, ezért télen sem szabad elhanyagolni. Boldogsághormont, endorfint termel, ezáltal kiránthat az évvégi levertségből, sőt az ünnepek utáni plusz kilók eltávolításában is segítségünkre van. Emellett megerősíti az immunrendszert, ami a vírusokkal és megfázásokkal teli időszakban igazi kincs.

Tipp: Ha tapasztalatlanul fogunk bele a téli edzésbe, akkor mindenképp tartsuk a fokozatosságot, öltözzünk fel az időnek megfelelően és támogassuk szervezetünket étrendkiegészítőkkel – például kreatinnal és vitaminokkal – ha szükséges!

5 tipp, hogy télen is szívesen sportoljunk

Azt tehát már látjuk, hogy miért érdemes belevágni – de ha ez nem volt elég meggyőző, akkor az alábbi ötletekhez is folyamodhatunk!

Próbáljunk ki egy új, izgalmas sportot!

Tévhit, hogy télen nem lehet változatosan mozogni, hiszen egyre nagyobb választék kínálkozik a téli sportokból már országon belül is. Elmehetünk akár síelni a belföldi pályákra vagy jégkorcsolyázni az erre a célra felállított műjégpályákra. Ezek máris megszerettetik velünk a kinti mozgást, amit később a mindennapokba beépítve is folytathatunk.

Keressünk egy edzőtársat!

„Nincs kifogás, menni kell!” Ha van egy társunk, aki tud motiválni, akkor bizony kevesebb edzés fog kimaradni, egymást támogatva sokkal könnyebb lesz beiktatni a rendszeres mozgást életünkbe. Ráadásul nyomon követhetjük egymás fejlődését is, akár még mérföldköveket is kitűzhetünk magunk elé, hogy kialakuljon egy egészséges versengés edzőtársunkkal.

Állítsunk össze egy edzős lejátszási listát!

Ha vannak olyan zenék, amik feltöltenek, erőt adnak, akkor már az edzésre készüléskor hallgassuk ezeket, sokkal jobban meghozzák majd kedvünket, így boldogan megyünk majd mozogni. Néha variáljunk rajta, keressünk újabb dalokat, amiket tudunk váltogatni, így nem unjuk meg sohasem.

Jegyezzük fel a teljesítményünket!

Egy edzésnapló vezetése szintén növelheti motivációnkat. Bármilyen mozgásformát is választunk, biztosan lesz olyan része, amit mérhetünk – például a megtett távot, ismétlésszámot vagy időt. Jegyezzük fel minden edzésnapon ezeket, néhány hét elteltével pedig látni fogjuk, hogy mennyit fejlődtünk!

Tipp: Kezdjük kicsiben, végezzük annyi ideig a mozgást, amíg jólesik, figyeljünk testünk jelzéseire, ha szükséges akkor szedjünk vitaminokat, kreatint az edzésmunka segítésére!

Töltsünk le edzésemlékeztető applikációt!

Virtuális edzőtársként működhet egy applikáció is, ami emlékeztet minket, hogy ideje mozogni. Itt be tudjuk állítani súlyunkat és egyéb fontos adatainkat is, illetve kiszámolhatjuk, hogy mennyi mozgásra, elégetett kalóriára van szükségünk. Ha fogyni vagy formásodni is szeretnénk, akkor ez is extra löketet adhat télen.

Figyeljünk az egészségünkre!

Ahogy nyáron a hőségben történő edzés, úgy télen a hidegben történő mozgás is előkészületeket igényel, hogy megóvjuk magunkat. Odakint öltözzünk rétegesen, a sportaláöltözet például kiváló védelmet nyújt a mínuszok ellen. Védjük kezeinket és fejünket is! Különösen figyeljünk a csúszásmentes cipő megválasztására, hogy ne érjen baleset minket a nyálkás, csúszós időben.

Télen nagyobb az igénybevétel, szervezetünk energiaraktárai pedig kiürültek, ezért töltsük fel ezeket! Táplálkozzunk kiegyensúlyozottan, szedjünk étrendkiegészítőket, többek között kreatint és vitaminokat, ha igényét érezzük!

Télen sem szabad lemondanunk a sportolásról, edzésről, mert nemcsak energiaszintünk növelésére kiváló, de egészségünk szempontjából is elengedhetetlen. Előfordulhat, hogy ilyenkor nehezebb motiválni magunkat, azonban a fenti tippek ebben is segítenek. Próbáljunk ki új mozgásformákat vagy keressünk edzőtársat magunk mellé, a lényeg, hogy rendszeresen mozogjunk, testünk és lelkünk is hálás lesz érte!