Az új funkció célja alapvetően a munkaerő-toborzási folyamatok hatékonyabbá tétele, ugyanakkor külön előnye, hogy működéséből akár az álláskeresők is profitálhatnak. Mielőtt azonban alaposabban is kitérnénk az ezzel kapcsolatos részletekre, érdemes magáról a SzekesfehervarAllas.hu-ról is ejtenünk néhány szót, mivel az számos további kedvező feltételt kínál mind a munkaadók, mind az álláskeresők számára. A munkaadói szempontokkal kezdve sort, mindenképpen érdemes kiemelnünk például a hirdetésfeladás gyors és egyszerű kivitelezhetőségét. Ez a folyamat mindössze három lépést igényel, beleértve a szolgáltatás kiválasztását, a hirdetés megszövegezését, valamint az egyes részletbeállításokat.

Ha pedig már a hirdetéseknél tartunk, nem mehetünk el szó nélkül azok típusainak változatossága mellett sem. Bizonyos hirdetési csomagok ugyanis lehetővé teszik a munkaadók számára, hogy Székesfehérvár városán túl egész Fejér megyére, vagy akár országos szintre is kiterjesszék a toborzást egy-egy állás kapcsán. Mindez annak az országos állásoldal-hálózatnak köszönhető, amelynek a SzekesfehervarAllas.hu is a része, s amely összességében 200 db regionális állásportált számlál. Ezt kihasználva tudniillik adott álláslehetőség megjelenése – az arra alkalmas hirdetési típus megválasztásával – akár több regionális allas.hu-s weboldalon is biztosítható. Ennek eredménye pedig a jelentkezők számában is megmutatkozhat.

Persze amint arra a korábbiakban is már utaltunk, a portál előnyei nem csupán a hirdetőknek nyújtott pozitívumokban tetten érhetőek. Álláskeresői szempontból fontos kedvező feltételként lehet említeni például az oldal átláthatóságát, a részletes szűrési feltételeket, valamint, hogy az új pozíciókról akár az állásértesítőre való feliratkozással, vagy a Székesfehérvár állás Facebook-oldalának bekövetésével is lehet értesülni. Mindez ugyanakkor össze sem hasonlítható a portál legfontosabb előnyével, ami az álláslehetőségek sokszínűségében gyökeredzik. A SzekesfehervarAllas.hu-n ugyanis valóban bárki megtalálhatja a számára ideális állást, hisz a betanított munkáktól kezdve, a különböző szakmunkákon át, egészen a diplomás munkakörökig mindenféle pozíció előszokott itt fordulni. Minden székesfehérvári álláshirdetést itt tekinthet meg: szekesfehervarallas.hu/allasok.

Hogyan működik a videós előszűrési funkció a SzekesfehervarAllas.hu-n?

A székesfehérvári állásportál videós előszűrési funkciója lehetővé teszi a munkaadók számára, hogy kérdéseket állítsanak be a hirdetésük részeként, amelyekre a pályázóknak maximum egy perces videók formájában kell előbb külön-külön válaszolniuk, majd az elkészült anyagokat a jelentkezésükhöz csatolniuk. A Business és az Enterprise hirdetési lehetőség elemeként elérhető funkció alapvetően egy rövidebb állásinterjú lebonyolításának célját szolgálja, még a jelentkezőkkel történő kapcsolatfelvétel előtt. Ezen meggondolás alapján íródtak a funkció beépített kérdései is, amelyek használata természetesen opcionális jellegű, vagyis a munkaadók akár saját megfogalmazásukban is érdeklődhetnek az általuk fontosnak vélt témakörök felől. A szemléltetés kedvéért azért következzen néhány példa a beépített kérdésekre:

Csapatban vagy önállóan dolgozik szívesebben?

Milyen az Ön számára az ideális munkahely?

Mi az eddig elért legnagyobb szakmai sikere?

Hogyan képzeli el későbbi pályafutását?

Miért lehet kedvező mindez a székesfehérvári munkaadók és álláskeresők számára?

A funkció előnyei munkaadói szempontból szinte magától értetődőek: segítségével jobban megismerhetik a jelentkezőket mind szakmai, mind a személyes tulajdonságaik tekintetében, s ezáltal megfontoltabb és alaposabb döntést tudnak hozni azzal kapcsolatban, hogy kikkel lépjenek tovább a kiválasztási procedúra következő szakaszába. Ily módon pedig egyúttal jelentős időt is megspórolhatnak, hisz ezen videók alapján könnyebben kiszűrhetik azokat a jelentkezőket, akikkel jó eséllyel végül eredménytelenül záródna egy állásinterjú.

A funkció ugyanakkor nem csak a munkaadók, hanem az álláskeresők számára is kedvezhet, hisz lehetőségként is értelmezhető egy ilyen jellegű videós követelmény. Lehetőség arra, hogy részletesebben bemutatkozzanak, felhívják a figyelmet egyes képességeikre (pl. kommunikációs képességek), szót ejtsenek eddigi legnagyobb szakmai sikereikről, valamint tanúbizonyságot tegyenek elhivatottságukról a pozícióval járó napi feladatok eredményes ellátása kapcsán. Ha tehát valaki valóban komolyan veszi a feladatot, átgondoltan válaszolja meg a felmerülő kérdéseket, illetve a videókat is minőségi módon készíti el, az jelentős előnyre tehet szert a többi jelentkezővel szemben az adott munka elnyeréséért folyó versenyben.