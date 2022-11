A megfelelően beépített ablakpárkány tökéletes fegyver a magas rezsiszámla ellen

Már ránézni is öröm- Az ellenállhatatlan ablakpárkányos külső

Az első benyomás fontossága megkérdőjelezhetetlen. Csak képzeljünk el egy foltos, szennyeződésekkel bőven tarkított ablakpárkányt, ami a homlokzatot is ezáltal „lehúzhatja”!

Ellenben egy elegáns, gyönyörű párkány az ingatlantulajdonosról is kiállít egy bizonyítványt, hiszen az ízléséről, igényességéről ad egyértelmű képet a vendégeknek, hozzátartozóknak.

Az ablakpárkány, a magabiztos nedvességeltüntető

Az ablakpárkányok legfontosabb feladata, hogy a nedvességet elvezessék a nyílászáróktól.

Ugyanis ha a szakadó eső, hóesés vagy az olvadó jég ellen nincs megfelelő védelem, az végzetes károkat is okozhat a falazatban. Ezért az ablakpárkányok kialakításuknak köszönhetően könnyedén megakadályozzák, hogy a csapadék a homlokzaton folyjon végig. Szerkezetük és a dőlésük által a víz a falazattól távol csöpög le. Apropó, hallott már a vízorról?

A falazat megmentője, a vízorr

Az ablakpárkányok alján van egy terület, aminek kiemelt szerepe van. Ez a vízorr, ami egy alámetszés, egy vízcsöppentő horony. Ennek a 6 milliméterszer 6 milliméteres horonynak köszönhető, hogy az ablakpárkány

elvezeti az esővizet, vagyis megakadályozza azt, hogy a víz ráfolyjon a függőleges falazatra. Mert ha nem tenne így, akkor kialakulna a lappangó nedvesség. Vagyis amikor a téli időjárás alatt a falban maradt nedvesség megfagy és ezzel károsítja, hosszabb távon pedig tönkreteszi a falat. A megfelelő dőlés és a vízorr szinte minden ablakpárkány alapjellemzője. Na de ha igazán megbízható és minőségi párkányt szeretnénk, akkor a következő előnyökre érdemes odafigyelni:

Milyen a minőségi ablakpárkány?

Először is alapanyagát tekintve első osztályú. Mit jelent ez gyakorlatban? Hogy a víz, erős napsugárzás, bármilyen külső körülmény hatására nem változik meg eredeti formája, megjelenése. Mert bizony vannak olyan ablakpárkányok, amelyeknek az idők során megváltozik a színük, tovatűnik a vásárlásnál tapasztalt kifogástalan külalakjuk. Ebből fakadóan a minőségi ablakpárkány időtálló, életre szóló megoldást jelent. Ehhez az is kell, hogy a karbantartás megfelelő legyen. A tökéletes ablakpárkányt ugyanis könnyű tisztítani, a rárakodó szennyeződéseket egyszerűen el lehet tüntetni. Ezeknek a tulajdonságoknak kevés párkányfajta felel meg. Már mutatjuk is, hogy minőségben melyik párkány verhetetlen!

Az ablakpárkányok egyeduralkodója, a kőpárkány

A kőpárkányok természetes kövekből (gránit, márvány, mészkő) készülnek. Ezek a kövek Földünk mélyének kincsei. Pl. Olaszországból, Indiából, Törökországból, Németországból érkeznek hazánkba masszív kőtáblák formájában. Ezt követően történik a méretre vágás és a megmunkálás, csiszolás folyamata. Ekkor kerül rá a már említett vízorr is a kőpárkányra. A kőpárkányok már ránézésre is ontják magukból az eleganciát, magabiztosságot. Elég csak Michelangelo által is használt cararrai fehér márványra vagy az arabok kedvencére, a sárgás Yellow Rock gránitra gondolni. Az sem véletlen, hogy pl. az Országház építéséhez is mészkövet használtak, időtálló anyagról van tehát szó. Ráadásul a kőpárkányokat hihetetlenül könnyű tisztítani. Az évi egyszeri impregnálás csodát tehet velük, aminek köszönhetően (és természetesen a szerkezetüknek) sok-sok generációt kiszolgálhatnak. Az említett masszív anyaguk miatt pedig megtartják eredeti formájukat, megjelenésüket, meg sem kottyan nekik a csapadék vagy az erős napsugárzás. Na de ez nem minden! Jöjjön hát kőpárkányos non plus ultra!

Az igazán minőségi ablakpárkány kőből készül

Kőpárkánnyal a magas fűtésszámla ellen? – A tökéletes szigetelés titka

A minőségi alapanyag felbecsülhetetlen előnynek számít. Mivel a kőpárkány hosszabb távon is megtartja a formáját, ezért már a beépítéskor könnyű vele dolgozni. És itt jön el ez a pont, amit sokan elfelejtenek: a helyes szigetelés. Ha ez rendben van, akkor nem fog kialakulni a hőhíd.

Mit jelent a hőhíd?

A fűtésszámla égig emelője, az idegesség aktuális fokozója. A hőhíd akkor alakul ki, amikor a kinti hideg vagy meleg a falak bizonyos pontjain érintkezik a belső levegő hőmérsékletével. Sajnos ekkor nagymértékű hőcserélés, párakicsapódás, tehát nedvesedés jelenik meg. A falon pedig penészesedés. A hiányos szigetelés miatt az apró réseken ráadásul ki-bejár a levegő. A fűtésszámla így észrevétlenül felfelé kúszik.

Ezért az ablakpárkány beépítésekor 2 megoldáshoz folyamodhat:

1. Behajtja a párkányfogadó és a kőpárkány csatlakozásánál a hézagzáró szalagot. Majd szilikonnal rögzíti az ablakpárkányt.

2. Kifújja az ablak alatti részt purhabbal, majd rárakja a hézagzáró szalagot. Ezt követően a párkány belső élére nyomja a szilikont, és úgy nyomja neki a párkányt a párkányfogadónak!

Bármelyik utat is követi, már rengeteget tett a rezsicsökkentésért. Ezt nagyon kevesen végzik el, közben pedig a fűtésszámla alaposan megemelkedik.

Sőt, mivel az ablakpárkány mögött lévő szilikont nem éri UV-sugárzás, akár 20-30 évig is tökéletes védelmet nyújthat a megfelelő szigetelés.

Az ablakpárkányos profizmus

A Párkányos csapata a hazai minőségi kőpárkány igazi nagykövete

A Párkányos csapata természetes kövekkel dolgozik. A gránitból, mészkőből, márványból készült párkányaikat akár 6 órán belül is át lehet venni a sároki telephelyükön. Különleges kőfaragó üzemükben egyedi méretre vágják, majd megmunkálják a minőségi kőpárkányokat, amelyek ezt követően jutnak el a lakossági ügyfelekhez és a viszonteladókhoz. Többféle színben kínálják a párkányaikat, amelyekhez kedves és szakszerű útmutatást adnak. Ha tehát ön is szeretné megtapasztalni a kőpárkányok felbecsülhetetlen előnyeit, értékeit, akkor válassza a Párkányos csapatát!