A terhességi teszt-kérdés

A sikeres fogantatás megállapítására legáltalánosabban használható eszköz kétségtelenül a terhességi teszt. A technológia természetesen mára már ezen a területen is nagyot lépett előre, így egyes tesztek már tíz nappal az esemény után is kimutathatják a terhességet. Általában azonban a menstruáció első kimaradt napján szokták ezt elvégezni, így nagyobb eséllyel mutat pontos eredményt. Ha pedig valaki nem tudja pontosan, hogy mikor kellene érkeznie a havi vérzésnek, jó módszer, ha az együttlét utáni huszonegyedik napon tesztel.

De mi a helyzet akkor, ha már annyira várjuk a kis jövevény érkezését, hogy egész egyszerűen nem tudjuk kivárni ezeket a határidőket? Nos, akkor nincs mit tenni, a testünk jelzéseire kell hagyatkoznunk, és reménykedni, hogy azok jó hírekkel szolgálnak – még akkor is, ha amikor épp tapasztaljuk azokat, az nem éppen kellemes élmény.

12 korai tünet, ami a teszt előtt jelezhet

Amennyiben éppen a „próbálkozás” szakaszában járunk, az alábbi jelzésekre mindenképpen érdemes odafigyelni, hiszen a megérzéseink mellett a szervezetünk fizikai tünetekkel is üzen nekünk. A leendő anyák jó, ha tudják, hogy egyes árulkodó panaszok már akár a teherbeesés utáni első hétben is jelentkezhetnek. Ugyanakkor azoknak sem kell aggódniuk, akik nem tapasztalják az alábbiakat: minden nő más és más, így elképzelhető, hogy valakinél csak a terhességi teszt fogja kimutatni a várva várt híreket.

A petesejt beágyazódása a fogantatás utáni 6-7. napon történik meg, így ekkor egyes nők tapasztalhatnak például vérzést, ami természetes, a folyamattal jár. Ahogyan a megtermékenyített petesejt a méh nyálkahártyájához tapad, nemcsak szokatlan vérzést, hanem görcsöket is okozhat.

Emellett több nő tapasztalhat émelygést, hányingert, amit nem kísér hányás. A női emlők is érzékenyebbé válnak, feltűnően megduzzadhatnak vagy kékes erek jelentkezhetnek rajtuk. Egyesek észre vehetik, hogy többször éreznek vizelési ingert, mint általában, de sokan szokatlan fejfájásra is panaszkodhatnak. Megemelkedhet a test hőmérséklete is, miközben fáradtnak, levertnek érezhetjük magunkat. Vannak, akik hasi panaszokat, például puffadást tapasztalnak.

Ami nem kifejezetten a fizikai jelzéseket illeti, vannak, akik érzékenyebbé, ingerlékenyebbé válnak ezeken a napokon, míg mások fura ételeket kívánnak meg. Szintén jelzés lehet, hogy érzékennyé válnak a különböző szagokra.

Azok, akik éppen a szülőség kapujában állnak, már minden bizonnyal sokat olvastak a lehetséges tünetekről, mellékhatásokról. Ők máris láthatják, hogy a fent felsoroltak nagy része a terhességgel jár, azaz teljesen természetesnek mondhatók. Ugyanakkor nem győzzük hangsúlyozni, hogy a várandósság időszaka – a legelső naptól a kilencedik vagy a szülés adott hónapjának végéig – minden nő esetében más és más. Akadnak, akik akár már a hatodik napon tapasztalják a fent említettek nagy részét, míg mások az egész terhesség alatt csak alig.

Hiszen gondoljunk csak bele: nem mindenki éli meg horrorként az első trimesztert, míg mások rendszeres, egésznapos rosszullétekről panaszkodnak. Ugyanígy: egyeseket ágynyugalomra rendelnek az utolsó hetekre, miközben mások szinte a megszokott rutinjuk szerint élik a mindennapjainkat az utolsó napokig.

Készüljünk fel!

Bármelyik csoportot is erősítsük – azokét, akiknek könnyű a terhesség, vagy azokét, akik nehezebben élik meg –, a lényeg, hogy készüljünk fel minden eshetőségre már a gyermektervezés szakaszában! Igyekezzünk minél egészségesebben élni, azaz fogyasszunk vitamindús, teljes étrendet kiváltó ételeket és a kímélő mozgást se hanyagoljuk el! Támogathatjuk a testünket emellett kifejezetten erre az időszakra tervezett táplálékkiegészítőkkel is, amelyek nekünk és a magzatnak is jót tesznek.

Végül, de nem utolsó sorban pedig a lelki felkészülésről se feledkezzünk meg! Ez elengedhetetlen ugyanis ahhoz, hogy kiegyensúlyozott kismamák legyünk, illetve hogy a szülés se okozzon traumát. Ezen túl pedig a lelki nyugalom hozzásegít minket ahhoz, hogy a gyermekünket harmonikus, kellemes környezetben nevelhessük az első napoktól addig, amíg kirepülnek a családi fészekből.