Mielőtt átalakítanánk…

Mielőtt megérkezik a kisbabánk, alaposan nézzünk körül lakásunkban! Azon túl, hogy kialakítunk számára egy kuckót kisággyal, pelenkázóval és játékokkal, fontos figyelembe vennünk, hogy a lakás többi része megfelel-e annak, hogy egy kisbaba biztonságban éljen benne. Ezen túl fontos tényező az is, hogy elfér-e egy új személy a lakásban, és hogy maga az otthon milyen környezetben van.

Fel kell mérnünk, hogy biztonságos-e a környék, van-e a közelben bölcsőde, óvoda és iskola, hiszen idővel ezek is fontos szempontok lesznek. Amennyiben nem megfelelő a lakás vagy a környék, megfontolhatjuk egy lakáshitel vagy CSOK felvételét, hiszen kilenc hónap áll rendelkezésünkre, amibe sok minden, így akár egy költözés beleférhet!

A gyerekbarát otthon alapjai

Egy újszülöttnek nincs sok mindenre szüksége, csupán teli hasra, tiszta pelenkára és jó sok alvásra. Ez azonban hamar változik, ugyanis ahogy elkezdi felfedezni a világot, sok olyan dologgal találkozik, ami számunkra nem, számára azonban veszélyes lehet a lakáson belül. Amikor elkezd mászni, számos, a földön talált apróságból baj lehet. Ugyan a kisebb tárgyakat vagy játékokat arrébb tehetjük, más a helyzet kutya- és macskaszőr esetében, ami óhatatlanul odakerülhet, ha háziállatot is tartunk. Mielőtt baba érkezik a háztartásba, érdemes kitalálni, hogy hogyan tudjuk megoldani a közös életet úgy, hogy kisállat is van a lakásban.

Ahogy telik az idő, gyermekünk egyre több mindent ér el. Fel sem kell tudni állnia, hogy elérje a konnektorokat, ami akár életveszélyes is lehet számára, így mindenképpen használjunk egy lapkát, amivel elzárhatjuk őt az elektromosság elől. Ugyan leragasztani is le lehet, nemcsak számunkra, hanem gyermekünk számára is könnyen eltávolítható a ragasztó, úgyhogy keressünk olyan, direkt erre a célra készült dugót, amivel biztonságossá tehetjük a konnektorokat. Ne csak a falban lévőkre gondoljunk, hanem a hosszabbítókra is lakásszerte!

Ahogy gyermekünk feláll és elkezd járni, szinte semmi nincsen biztonságban tőle, különösen addig, amíg nem érti, hogy mi miért lehet veszélyes rá. Tegyünk róla, hogy az asztalok és szekrények sarkai ne jelentsenek veszélyt rá: kerekítsük le őket! A polcokat rögzítsük a falakhoz, hogy ha fel találna mászni rájuk, akkor se történhessen visszafordíthatatlan tragédia! Érdemes a fiókokat és szekrényeket is elzárni a kis felfedező elől, különösen akkor, ha vegyszereket, ollókat vagy késeket tartunk ott.

A fürdőszoba a vegyszereken túl külön veszélyeket rejt, így a vécét is. Előfordulhat, hogy szemünk fénye ezt a helyet találja a legalkalmasabbnak arra, hogy megúsztassa a kis gumikacsáját, ám mivel nem higiénikus, jobban járjuk, ha elzárjuk előle ezt a lehetőséget.

Ugyan felnőttként megszokásból benne tarthatjuk a kulcsokat a lakás ajtajainak zárjában, gyermekünk könnyedén játéknak tarthatja, így véletlenül bezárhatja magát bármely helyiségbe. Mielőtt gyermekünk feláll, mindenképpen előzzük meg, hogy bárhová bezárhassa magát!

Ötleteljünk!

Természetesen nem vagyunk egyedül azzal, hogy felkészítsük lakásunkat gyermekünk érkezésére! Nézzünk utána, hogy hogyan lehet megvalósítani a kisbaba számára biztonságos otthont! Számtalan videót találhatunk a témában, de természetesen több blog is rendelkezésre áll, amit szakértők és tapasztalt szülők írnak. Ismerőseink körében is megérdeklődhetjük, hogy hol szereztek be egy-egy biztonsági zárat vagy sarokvédőt.

Ha az olvasottak és a hallottak alapján a környék, ahol élünk nem ideális egy kisgyerekhez, kereshetünk másik otthont. Ha nem telik rá, elgondolkozhatunk a CSOK felvételén, ám mielőtt igényelnénk, tervezzük meg, hány gyermeket tudunk és szeretnénk vállalni, s ez alapján hozzuk meg további döntéseinket!

A szülővé válás az élet egyik legszebb ajándéka, ám rengeteg felelősséggel jár. Ebből az egyik legalapvetőbb a gyermek életben tartása, amit csak úgy oldhatunk meg, ha mindent megteszünk azért, hogy minél kevésbé sérüljön – úgy lelkileg, mint fizikailag. Sok esetben ennek egy költözés is az ára lehet, ám ha lakásunk jó helyen van, csupán belülre kell beszerezni pár kiegészítőt, és indulhat is a kaland!