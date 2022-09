Belsőépítészeti trendek, amelyek velünk maradnak

Kettesben, egyedül, kisgyerekkel, vagy már kamaszokkal: más-más igényeink kerülnek előtérbe a környezetünkkel kapcsolatban. Emellett az évek során változhat az ízlésünk is, időszakonként vágyhatunk újfajta színvilágra, stílusra, elrendezésre. Szerencsére a legújabb trendek nemcsak a látványra helyezik a hangsúlyt, hanem a praktikumra is.

Nézzük, milyen belső építészeti trendekkel találkozhatunk 2023-ban, amelyeket érdemes felhasználni, legyünk bármilyen életszakaszban!

Felületek

A szupersima felületek alkalmazása a burkolat és a bútorok esetében azért is bizonyulhat hasznos divattippnek, mert tágasságérzetet kölcsönöz a térnek. Így a szűkösebb, sőt még a sötétebb helyiségekben is segítségünkre lehet, mivel a nagy fényvisszaverő felület okán a világosságérzethez is hozzáad. Ezek a felületek jelenthetnek mészkő-, kerámia- vagy gránitpadlót, de napjainkban már a csiszolt betonpadló sem lehetetlen megoldás. A különböző burkolóanyagok esetében – fahatású járólap, laminált padló, klasszikus járólap, fali csempe – érdemes az illeszkedést minél kevésbé feltűnően megoldani: ez ugyanis szintén segít a „szupersima” látvány elérésében.

Akril

A bútorok esetében az akrilelemek alkalmazása nemcsak trendi, de praktikus is. Napjainkban pedig már a fürdőszobán kívül is választhatunk hasonló darabokat. Az akril egyik előnye, hogy fényessége miatt a sötétebb szobáknak világosabb hangulatot kölcsönözhet. Emellett jól formálható anyag, amelyből könnyű, mégis biztonságos és tartós bútordarabok készülhetnek. Az akril jól tisztítható és elérhető áron hozzájuthat, aki hasonló látványt képzel el az otthonában.

Kockák

A kockás, amely soha nem megy ki a divatból. Bár a tapétán, szöveteken és burkolatokon okosan kell bánni vele, ha megfelelő körültekintéssel tervezzük meg otthonunk kockás részleteit, nem ér minket csalódás. A vidéki házak hangulatát idézheti meg például a konyhába szánt kockás fali csempe, amely a márvány, akril, fa munkalapokkal, illetve a rozsdamentes acéllal remekül harmóniába hozható. A kockamintával sokféleképpen játszhatunk, lehet többszínű, egyszínű, fehér alapon más színnel kombinált, vagy épp hálós elrendezésű.

Egyet azonban ne feledjünk: a kis mintát inkább kis térben, a nagy kockákkal teli anyagokat tágas helyiségekben alkalmazzuk! Emellett modern házakba szánva már kockás mintázatú 3D-s tapéták között is válogathatunk.

Lámpatestek

Az indusztriális lámpatestek az ipari stílus terjedésével nyertek teret a hazai otthonokban és remekül harmonizálnak a nagy népszerűségnek örvendő loft hangulat elemeivel. A bontott téglával nyersen meghagyott falak, a faburkolatok, a természetes építőanyagok hatását keltő fali csempék, illetve a nagy terek azok, amelyek remek hátteret adnak a hasonló világítótesteknek. Mivel a lakberendezésben is egyre hangsúlyosabb a fenntarthatóság, az indusztriális lámpák – amelyek esetében bevett szokás a régi anyagok, tárgyak újrahasznosítása – egyhamar nem mennek ki a divatból.

Minimalizmus

A minimalista stílussal szintén nem lehet mellényúlni, ha felújításról van szó. Az egyszínű, inkább pasztell, szürke, bézs árnyalatok alkalmazása, a szellősebb belső terek kialakítása, valamint a zsúfoltsággal szembenálló, rendezettségérzet fenntartása időtálló és mégis megfelel a mai divatnak.

Ne féljünk a színektől!

A 2023-as év divatszínei között nem a pasztellszínekkel találkozhatunk leginkább, hanem olyan erős árnyalatokkal, mint az indigókék, a peppery, azaz a sárgás-narancs, valamint a narancsos-piros. Ezekről a minimalista stílus esetén sem kell lemondanunk.

Ha a falak, bútorok árnyalatainak pasztellszíneket, esetleg szürkét, vagy fehéret választottunk, akkor remekül tudunk játszani az élénk színű kiegészítőkkel. Lehet az egy-egy lakástextília – függöny, párna, ágytakaró, – vagy néhány hangsúlyosabb dísztárgy, praktikus tároló, esetleg lámpabúra. A színek alkalmazásában iránymutató a 60-30-10 százalékos eloszlás: azaz az elsődleges szín uralkodjon a szoba nagy részében, fele arányban legyen jelen a másodlagos szín, a többi tíz százalékot pedig egy-egy tárgy, funkció, hangulat kihangsúlyozására használjuk.

Önazonosság és divat

Bár a trendekből mindig hasznos inspirálódni, soha ne felejtsük, hogy a legotthonosabb hatást mindig a harmónia biztosítja. Egyrészt fontos, hogy az alkalmazott belsőépítészeti irányok passzoljanak a meglévő struktúrához, jellemzőkhöz, amelyeken nem tudunk változtatni. Másrészt mindenek felett áll, hogy mi magunk önazonosnak érezzük a saját otthonunkat. Nem szerencsés kizárólag divatból berendezni a környezetet, ahol ünnepelni, szomorkodni, beszélgetni, lazulni szeretnénk, vagy épp csak elbújnánk a világ elől.

Ha tehát elhatároztuk magunkat, bátran formáljuk saját képünkre a trendeket, és olyan otthon kialakítására törekedjünk, amely tükrözi a benne lakók személyiségét, tartja a lépést a világgal, de közben időtálló is. Hiszen a legszerencsésebb, ha évek, évtizedek után is szeretünk majd itt élni.