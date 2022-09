A tüzelőanyag minősége a fa típusától és víztartalmától függ

A fatüzelés Magyarországon a második legnépszerűbb fűtési forma, így nem csoda, hogy emiatt rengeteg csaló is megjelent a tűzifapiacon. A kellemetlen helyzeteket szerencsére könnyen el lehet kerülni, ha néhány alapvető dologgal tisztában vagyunk. Tűzifavásárlás előtt két alapszabályt kell betartani: lehetőség szerint légszáraz keményfát érdemes vásárolni; a tüzelőanyagot megbízható forrásból kell beszerezni.

Egyfelől a keményfáknak nagyobb a sűrűségük, mint a puhafáknak. A nagyobb sűrűség röviden annyit jelent, hogy egy egységnyi térfogatban nagyobb mennyiségben található tiszta faanyag. (Pontos meghatározás szerint minden fa keményfa, aminek sűrűsége nagyobb, mint 500 kg/m3.) Ha pedig egy fában nagyobb mennyiségben van tiszta faanyag, az több mindenre is hatást gyakorol. Gazdaságosabb, mert több ideig ég és sokkal magasabb fűtőértéket biztosít.

Másfelől a tüzelésre szánt fa víztartalmának 20% alatt kell lennie ahhoz, hogy a vízpárolgás ne használja fel a termelődő hőenergia nagy részét. Ideális esetben a tűzifa nedvességtartalma 12-18%. Ezen a ponton kap jelentőséget a tűzifa beszerzési helye, hiszen a sokan épp azzal élnek vissza, hogy a frissen kivágott fát légszáraz tüzelőanyagként adják el.

Mindenképp olyan számlaképes kereskedőtől érdemes tűzifát vásárolni, aki saját telephellyel rendelkezik és felelős erdőgazdálkodásból szerzi be az árukészletét.

4 keményfa fajta, ami tökéletes tüzelőanyagnak számít

Itthon nagyon sokan akácfa mellett döntenek, amikor tűzifavásárlásra kerül a sor. Bár az akácfa is keményfa fajta, de jóval alacsonyabb fűtőrtékkel rendelkezik, mint néhány fajtársa.

Vele szemben sokkal jobb alternatíva a kőris, a cser, a bükk vagy a gyertyán. Persze, mindegyiknek megvan a maga előnye és hátránya, de fatüzelés esetén még mindig a legjobb döntésnek számítanak.

Például a kőris tüzelőfa az egyik legjobb fűtőértéket biztosítja (16,9 MJ/kg), de nehezen szárad. A csertölgynek hasonlóan jó a fűtőértéke, de mellette szól még az is, hogy nem kifejezetten fülled és jól hasad. A bükk lassabban képes kiszáradni és könnyebben is fülled, de fűtőértéke szintén kiváló - ahogyan a gyertyánnak is -, amit viszont sokkal nehezebb felhasogatni.

A felsorolt hátrányok azonban elenyészők, pláne, hogyha a tűzifát egy hiteles kereskedőtől, már kályhakész - azaz használatra kész állapotban -, hasítva és szárazon vásároljuk.

Tömeg helyett térfogat

A beszerzési folyamat előtt annak is pontosan utána kell járni, hogy kitől és milyen módon vásároljuk a tűzifát. Egy felelősségteljes és korrekt kereskedő ma már kizárólag erdei köbméterben (1 m x 1 m x 1,7 m sarangban) árulja a készleteit, tehát térfogat és nem tömeg szerint határozza meg az árait. Ez azért fontos, mert a fa nedvességtartalma a súlyt is befolyásolja, ami jelentősen több lesz, mint egy légszáraz tűzifa esetén. A száradás következtében a fa ugyanis rengeteget veszít a tömegéből.

Szerencsére napjainkban már több hiteles kereskedő közül is választhatunk, hogyha megfelelő minőségben szeretnénk tűzifához jutni. Kiemelkedő szolgáltatást nyújt a BioNova Hungary Kft., ahonnan a tűzifát kalodás hálóban, optimális méretben (25-33 cm-es hasábokban), kályhakész állapotban tudjuk megrendelni. A cég kizárólag felelős erdőgazdálkodásokból szerzi be a keményfa-alapanyagot, amivel egyszerre garantálja a kiváló minőséget és a környezettudatos fatüzelés lehetőségét.