Így hatnak a világ történései a hitelfelvételre

Gondolhatnánk azt is, hogy különleges időszakot élünk, olyan váratlan események történnek, amelyek teljesen felforgatják az életünket. De egy kicsit belegondolva, rájövünk, hogy az lenne a szokatlan, ha nem lenne változás, állandó lüktetés az életünkben. Ami most zajlik, az már korábban is megtörtént.

Furán hangzik, de így van. Vegyük sorra azokat a történéseket, amelyek napjainkban a legtöbb ember idegeit borzolják! Végiggondolva a lent felsorolt eseményeket, ezek – vagy legalábbis ezekhez nagyon hasonló forgatókönyvek - már mind megtörténtek korábban. Mi pedig túléltük, kezeltük ezeket a váratlan helyzeteket és az ezekkel járó felfordulást, legyen szó magánéletről vagy hitelfelvételről. A világ történései Jelenleg, ha a világ állását felforgató eseményekről van szó, elsősorban két dologra gondolunk. Az egyik az orosz-ukrán háború, a másik pedig a koronavírus-járvány, amelynek hatásai még sok évig érződni fognak. Európa abban a kegyelmi állapotban élt 70 éven keresztül, hogy nem volt háború, ezt változtatta meg az orosz-ukrán konfliktus. A Föld több pontján volt, szinte nem is volt olyan nap, hogy valahol ne lett volna fegyveres konfliktus, de itt Európában elszoktunk ettől. Azt hittük, hogy ez már nem történhet meg. Aztán jöttek a szankciók, az olajkrízis, majd az egyre inkább kiteljesedő nemzetközi válság – és még nem látjuk a végét. Olyan lesz, mint a ’70-es évek olajválsága? Ami a Covidot illeti, sokan bizakodnak, várják a világjárvány végét. Már két éve tart és ismét itt van, bár legyengült formában, de változatlanul halljuk a fertőzöttek számáról szóló jelentéseket. Talán újabb lezárásokra nem lesz szükség, de a járvány végével kapcsolatban csak homályos fejtegetésekbe bocsátkozhatunk. A pandémia felborította a megszokott életünket, a lezárások gazdasági visszaeséshez vezettek, most pedig azt éljük meg, hogy a gazdasági élet leállított motorját nem is olyan könnyű újraindítani. A kormányzati intézkedések és a jegybanki pénzteremtés új helyzetet hozott: régóta nem látott kínálati hiány – értékláncok problémái, anyag- és energiaárak emelkedése – párosul az embereknél megjelenő pénztöbblet okozta többletkereslettel. Ennek pedig csak magas infláció lehetett a következménye. A jegybankok az alapkamat emelésébe fogtak, de az infláció megfékezése nem is olyan könnyű és gyors feladat. Tiszta kötéltánc: ha túl gyors az alapkamat emelése, akkor leáll a gazdasági növekedés, ha túl lassú, akkor nem fékezzük meg az inflációt. És akkor arról még ne is beszéljünk, hogy az infláció elleni harc nem csak az alapkamat megemeléséből áll. Hogyan hat mindez a hitelfelvételre? Az MNB alapkamata júliusban emelkedett 10,75 százalékra, a KSH hivatalos inflációja 11,7 százalék volt júniusban, de az élelmiszereknél 22 százalék, a tartós fogyasztási cikkeknél 12 százalék volt az áremelkedés. A korábbi évek kedvező feltételeiről most egy ideig elfeledkezhetünk, nehéz lenne megmondani, hogy mikor fognak visszatérni a 3-4 százalékos lakáshitelkamatok. Egyértelmű folyamat, hogy az alapkamat változásával a banki hitelkamatoknak is emelkedniük kell, hiszen a legtöbb hitelezésnél használt kamatláb – például a BUBOR – követi az alapkamat alakulását. A fogyasztási hiteleknél hasonló folyamat figyelhető meg, azzal az eltéréssel, hogy ott a kamatszint már eleve magasabb szokott lenni a lakáshitelek kamatainál. Most augusztusban a személyi hitelek kamata már 14-16 százalék körül alakul – és még nem látszik az emelkedési ciklus vége. Érdemes most hitelt felvenni? A kérdés sajnos nem ennyire egyszerű, hiszen nemcsak akkor vesz igénybe hitelt az ember, ha megéri. Persze, hogy jobb lenne fele ennyit fizetni a hitelért, de most ez a valóság. A kérdés inkább az, hogy mennyire van szükségünk arra a hitelre? Annak, aki lakást ad el és egyben vásárol is, maga az ingatlanár-alakulás a csere miatt kevésbé számít, a hitelt pedig kénytelen felvenni. Hosszú időre, fix kamatozással veszi fel a lakáshitelt és nem igazán tud várni. Ahogyan adott élethelyzetben mások sem tudnak éveket várni. Aki építkezni szeretne, az máris bánja, hogy várt, hiszen nemcsak a hitelek lettek drágábbak, de az építési telek és az építőanyagok is. Aki nem várt, az például új lakás vásárlásához felvehetett zöld hitelt, ami nagyon kedvező, mert az 2,5 százalékos kamat mellett tudott szuper hitelhez jutni. A fogyasztási kölcsönöknél sem jellemző, hogy várni tudnánk vagy szeretnénk, szóval a drága hitel mellett is változatlan lesz a hitelfelvételi kedv. Ettől még fontos, hogy a lehetőség szerinti legjobb kölcsönt válasszuk, amihez a hitelkalkulátorok sok segítséget nyújtanak.

